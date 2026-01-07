„Am băut apă și am înghițit greșit”. Cum a provocat un șofer român de TIR un accident pe o autostradă din Belgia

07-01-2026 | 20:23
Politie Belgia
Shutterstock

Un accident a avut loc pe o autostradă din Belgia. Un șofer român de TIR a pierdut controlul volanului, după ce, susține el, s-a înecat cu apă în timp ce conducea.  În urma accidentului produs, mii de piese de mașini s-au răspândit pe autostradă.  

autor
Claudia Alionescu

Românul care conducea TIR-ul circula pe autostrada E42 în direcția Namur, relatează dhnet.be.

El a ajuns în dreptul comunei Verlaine, când i s-a făcut sete. A luat sticla de apă, a băut și, din păcate, a înghițit greșit.

În acel moment, a pierdut controlul volanului și a ajuns cu TIR-ul în centrul autostrăzii. 

Românul transporta piese pentru mașini, care s-au împrăștiat pe autostradă.

Șoferul a fost rănit în urma accidentului și a fost transportat la spitalul Mont Légia. Polițiștii și echipajele de descarcerare s-au deplasat la locul cu pricina. Operațiunea de degajare a carosabilului a durat destul de mult. 

Odată ieșit din spital, șoferul român a fost cazat pentru două nopți la un hotel din zonă.

Sursa: dhnet.be

