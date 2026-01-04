Elveția a desemnat ziua de 9 ianuarie drept zi de doliu național după incendiul de la Crans-Montana

04-01-2026 | 11:07
Elveția a decretat o zi de doliu vineri, 9 ianuarie, după incendiul din noaptea trecerii dintre ani într-un bar din stațiunea alpină Crans-Montana, care a făcut 40 de morți și 119 răniți, a anunțat președintele țării, Guy Parmelin, citat de AFP.

Claudia Alionescu

'În 9 ianuarie, Confederația prevede, în colaborare cu bisericile elvețiene, o zi de doliu național', a declarat Guy Parmelin într-un interviu acordat jurnalului duminical SonntagsBlick.

Clopotele bisericilor din toată Elveția vor răsuna în semn de solidaritate

În semn suplimentar de solidaritate națională, se vor trage clopotele tuturor bisericilor din Elveția la ora 14:00 (13:00 GMT) când va începe o ceremonie de comemorare la Crans-Montana.

'Un minut de tăcere este de asemenea prevăzut.â În acest moment de reculegere, toate persoanele din Elveția vor putea să aducă un omagiu, cu titlu personal, victimelor dezastrului', a indicat Parmelin.

Conform primelor elemente ale anchetei, incendiul a pornit de la lumânări aprinse pe sticle de șampanie, incendiind plafonul subsolului clubului frecventat de numeroși tineri.

În afară de utilizarea acestor lumânări, anchetatorii cercetează accesul în subsol și spuma - un izolant acustic - care acoperea plafonul subsolului barului și care pare să fi luat foc rapid, potrivit înregistrărilor video difuzate pe rețelele de socializare.

Anchetă penală deschisă împotriva celor doi administratori francezi

Autoritățile elvețiene au anunțat sâmbătă deschiderea unei anchete penale împotriva celor doi administratori francezi ai barului, care sunt 'suspectați de omucidere prin neglijență, leziuni corporale prin neglijență și incendiu prin neglijență'.

Sursa: Agerpres

Etichete: incendiu, elvetia, tragedie, ianuarie, doliu national,

