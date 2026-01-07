Donald Trump vrea Groenlanda cu orice preț. Casa Albă: „Utilizarea armatei americane este întotdeauna o opțiune”

Groenlanda este în ochiul unei furtuni, deocamdată, diplomatice. Casa Albă a sugerat că o acțiune militară în Groenlanda este mereu o opțiune.

Preşedintele Trump ar fi dispus, însă, să cumpere acest teritoriu autonom care aparține regatului Danemarcei. Cel puțin așa a confirmat secretarul de stat Marco Rubio, care a anunțat discuții cu oficiali danezi și din Groenlanda săptămâna viitoare.

În ultimele două veacuri, America și-a mărit teritoriul cumpărând Texasul, Florida și Alaska. Iar acestea sunt cele mai mari tranzacții. Trump tot repetă că are nevoie de Groelanda.

Donald Trump: „Oamenii nici măcar nu știu dacă Danemarca are un drept legal asupra Groenlandei, dar dacă îl are, ar trebui să renunțe, pentru că noi avem nevoie de ea din rațiuni de securitate națională”.

Donald Trump: „Este vorba despre lumea liberă. Dacă doriți, noi vă primim în Statele Unite ale Americii. Avem nevoie de Groenlanda din rațiuni de securitate națională și chiar din rațiuni de securitate internațională și cred că o vom obține. Într-un fel sau altul, o vom obține!”.

Europenii fac scut în jurul Groenlandei

Achiziționarea Groenlandei – insula arctică, o regiune semi-autonomă a Danemarcei, țară membră NATO – reprezintă o „prioritate de securitate națională”, afirmă Casa Albă. Iar purtătoarea de cuvânt a transmis că „Președintele Trump și echipa sa discută o serie de opțiuni pentru a urmări acest important obiectiv de politică externă. Utilizarea armatei americane este întotdeauna o opțiune”.

Liderii europeni au făcut scut în jurul Danemarcei, deocamdată doar la nivel declarativ. „Groenlanda aparține poporului său”, au transmis Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Polonia, Spania și Danemarca, într-o declarație comună.

Jurnalist CNN: „Sunteți de acord cu afirmația prim-ministrului danez conform căreia, în cazul unei tentative de anexare a Groenlandei de către Statele Unite, acest lucru ar însemna sfârșitul NATO?”.

Mark Rutte, secretarul general al NATO: „Permiteți-mi să abordez această chestiune dintr-o altă perspectivă. Este adevărat că rușii și chinezii sunt din ce în ce mai activi în zonă, cu asta suntem cu toții de acord. Însă, referindu-ne la Danemarca, această țară investește masiv în armată și este foarte important de spus că SUA au un acord bilateral cu Danemarca din 1951, au avut mulți militari în Groenlanda în trecut, iar danezii ar fi de acord dacă SUA ar avea o prezență și mai mare decât au acum. Facem cu toții aceeași evaluare și trebuie să ne asigurăm că zona arctică rămâne în siguranță”.

Dominic Waghorn, Sky News: „Dacă Donald Trump decide să preia Groenlanda, cea mai mare dintre toate crizele diplomatice erupe între Europa și Statele Unite. Dacă Donald Trump ar decide să atace Groenlanda, ar însemna că un membru NATO atacă un alt membru NATO, ceea ce chiar înseamnă sfârșitul alianței militare occidentale, o alianță pentru care nu a arătat prea mult respect de-a lungul anilor. Și dacă chiar vrea într-adevăr să trimită forțele armate aici, trebuie să ne întrebăm cine îl poate opri?”.

Ivo Daalder, fost ambasador al SUA la NATO: „Cred că relația cu aliații noștri europeni va fi serios zdruncinată. Să urmărești și să încerci să preiei controlul — poate chiar să preiei efectiv controlul — asupra unui aliat al SUA, membru al NATO, transmite semnalul că Statele Unite sunt mai interesate de dobândirea de teritorii decât de asigurarea securității aliaților lor, iar aliații vor fi nevoiți să tragă concluzia și să spună: nu ne mai putem baza pe Statele Unite”.

Circulă zvonuri că administrația Trump dorește ca Groenlanda să semneze un acord de asociere liberă, prin care Washington ar oferi servicii esențiale, protecție și liber schimb pentru a opera fără restricții în acest teritoriu.

Europa s-ar opune oricărei încercări de a separa Groenlanda de Copenhaga. Dar, remarcă unii analiști, administrația Trump ar avea un atu: condiționarea unor garanții de securitate oferite Kievului după război.

Mike Johnson, președintele Camerei Reprezentanților din Congresul SUA: „Cred că mulți consideră Groenlanda ca pe un punct strategic pentru poziționarea SUA”.

Reporter: „Dar în privința unei acțiuni militare în Groenlanda?”.

Mike Johnson: „Uite, nu. Nu mi se pare potrivit”.

Secretarul de Stat american Marco Rubio le-a spus congresmenilor că administrația Trump nu plănuiește să invadeze Groenlanda. Dar a menționat posibilitatea de a o cumpăra de la Danemarca, potrivit Wall Street Journal.

Emisarul Kremlinului, Kirill Dmitriev, care este și șeful fondului suveran al Rusiei, a sugerat, în glumă, folosirea banilor din petrolul Venezuelei pentru cumpărarea Groenlandei. „O fuziune și achiziție geopolitică inovatoare”, a scris Dmitriev pe X.

