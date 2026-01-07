Donald Trump vrea Groenlanda cu orice preț. Casa Albă: „Utilizarea armatei americane este întotdeauna o opțiune”

07-01-2026 | 20:25
Groenlanda este în ochiul unei furtuni, deocamdată, diplomatice. Casa Albă a sugerat că o acțiune militară în Groenlanda este mereu o opțiune.

Preşedintele Trump ar fi dispus, însă, să cumpere acest teritoriu autonom care aparține regatului Danemarcei. Cel puțin așa a confirmat secretarul de stat Marco Rubio, care a anunțat discuții cu oficiali danezi și din Groenlanda săptămâna viitoare.

În ultimele două veacuri, America și-a mărit teritoriul cumpărând Texasul, Florida și Alaska. Iar acestea sunt cele mai mari tranzacții. Trump tot repetă că are nevoie de Groelanda.

Donald Trump: „Oamenii nici măcar nu știu dacă Danemarca are un drept legal asupra Groenlandei, dar dacă îl are, ar trebui să renunțe, pentru că noi avem nevoie de ea din rațiuni de securitate națională”.

Donald Trump: „Este vorba despre lumea liberă. Dacă doriți, noi vă primim în Statele Unite ale Americii. Avem nevoie de Groenlanda din rațiuni de securitate națională și chiar din rațiuni de securitate internațională și cred că o vom obține. Într-un fel sau altul, o vom obține!”.

Jean-Noel Barrot
Franţa pregăteşte, alături de aliaţi, un plan de răspuns dacă SUA încearcă să preia Groenlanda

Europenii fac scut în jurul Groenlandei

Achiziționarea Groenlandei – insula arctică, o regiune semi-autonomă a Danemarcei, țară membră NATO – reprezintă o „prioritate de securitate națională”, afirmă Casa Albă. Iar purtătoarea de cuvânt a transmis că „Președintele Trump și echipa sa discută o serie de opțiuni pentru a urmări acest important obiectiv de politică externă. Utilizarea armatei americane este întotdeauna o opțiune”.

Liderii europeni au făcut scut în jurul Danemarcei, deocamdată doar la nivel declarativ. „Groenlanda aparține poporului său”, au transmis Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Polonia, Spania și Danemarca, într-o declarație comună.

Jurnalist CNN: „Sunteți de acord cu afirmația prim-ministrului danez conform căreia, în cazul unei tentative de anexare a Groenlandei de către Statele Unite, acest lucru ar însemna sfârșitul NATO?”.

Mark Rutte, secretarul general al NATO: „Permiteți-mi să abordez această chestiune dintr-o altă perspectivă. Este adevărat că rușii și chinezii sunt din ce în ce mai activi în zonă, cu asta suntem cu toții de acord. Însă, referindu-ne la Danemarca, această țară investește masiv în armată și este foarte important de spus că SUA au un acord bilateral cu Danemarca din 1951, au avut mulți militari în Groenlanda în trecut, iar danezii ar fi de acord dacă SUA ar avea o prezență și mai mare decât au acum. Facem cu toții aceeași evaluare și trebuie să ne asigurăm că zona arctică rămâne în siguranță”.

Dominic Waghorn, Sky News: „Dacă Donald Trump decide să preia Groenlanda, cea mai mare dintre toate crizele diplomatice erupe între Europa și Statele Unite. Dacă Donald Trump ar decide să atace Groenlanda, ar însemna că un membru NATO atacă un alt membru NATO, ceea ce chiar înseamnă sfârșitul alianței militare occidentale, o alianță pentru care nu a arătat prea mult respect de-a lungul anilor. Și dacă chiar vrea într-adevăr să trimită forțele armate aici, trebuie să ne întrebăm cine îl poate opri?”.

Ivo Daalder, fost ambasador al SUA la NATO: „Cred că relația cu aliații noștri europeni va fi serios zdruncinată. Să urmărești și să încerci să preiei controlul — poate chiar să preiei efectiv controlul — asupra unui aliat al SUA, membru al NATO, transmite semnalul că Statele Unite sunt mai interesate de dobândirea de teritorii decât de asigurarea securității aliaților lor, iar aliații vor fi nevoiți să tragă concluzia și să spună: nu ne mai putem baza pe Statele Unite”.

Circulă zvonuri că administrația Trump dorește ca Groenlanda să semneze un acord de asociere liberă, prin care Washington ar oferi servicii esențiale, protecție și liber schimb pentru a opera fără restricții în acest teritoriu.

Europa s-ar opune oricărei încercări de a separa Groenlanda de Copenhaga. Dar, remarcă unii analiști, administrația Trump ar avea un atu: condiționarea unor garanții de securitate oferite Kievului după război.

Mike Johnson, președintele Camerei Reprezentanților din Congresul SUA: „Cred că mulți consideră Groenlanda ca pe un punct strategic pentru poziționarea SUA”.

Reporter: „Dar în privința unei acțiuni militare în Groenlanda?”.

Mike Johnson: „Uite, nu. Nu mi se pare potrivit”.

Secretarul de Stat american Marco Rubio le-a spus congresmenilor că administrația Trump nu plănuiește să invadeze Groenlanda. Dar a menționat posibilitatea de a o cumpăra de la Danemarca, potrivit Wall Street Journal.

Emisarul Kremlinului, Kirill Dmitriev, care este și șeful fondului suveran al Rusiei, a sugerat, în glumă, folosirea banilor din petrolul Venezuelei pentru cumpărarea Groenlandei. „O fuziune și achiziție geopolitică inovatoare”, a scris Dmitriev pe X.

Summit la Paris despre pacea din Ucraina: România nu trimite trupe, Franța și Marea Britanie se declară dispuse să intervină

Sursa: Pro TV

Metodele prin care SUA au cumpărat o parte dintre teritoriile lumii. Groenlanda este acum în „vizorul” Washingtonului
Metodele prin care SUA au cumpărat o parte dintre teritoriile lumii. Groenlanda este acum în „vizorul” Washingtonului

Statele Unite și-au extins teritoriul de-a lungul istoriei, prin achiziții și cesiuni care au modelat harta sa actuală, și pe care acum aspiră să îl extindă din nou odată cu achiziționarea Groenlandei, scrie miercuri EFE.

Franţa pregăteşte, alături de aliaţi, un plan de răspuns dacă SUA încearcă să preia Groenlanda
Franţa pregăteşte, alături de aliaţi, un plan de răspuns dacă SUA încearcă să preia Groenlanda

Franţa colaborează cu partenerii la un plan privind modul de răspuns în cazul în care Statele Unite îşi pun în practică ameninţarea de a prelua Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei.

Analiză: Există un adevăr incomod în spatele tentativei lui Trump de a pune mâna pe Groenlanda
Analiză: Există un adevăr incomod în spatele tentativei lui Trump de a pune mâna pe Groenlanda

Donald Trump pariază, cel mai probabil, pe faptul că ar putea scăpa nepedepsit dacă ar încerca să preia Groenlanda, deoarece NATO are nevoie de Statele Unite mai mult decât are el nevoie de Alianţă, scrie SkyNews

Când ar putea România să reducă dependența de importurile de gaze, datorită exploatărilor din Marea Neagră și Buzău
Când ar putea România să reducă dependența de importurile de gaze, datorită exploatărilor din Marea Neagră și Buzău

Vremea geroasă din 2026 a dus la creșterea consumului de gaze, pentru că oamenii și-au încălzit locuințele permanent, mai ales că au fost și multe zile libere.

Trupele SUA au urcat la bordul petrolierului sub pavilion rusesc „Marinera”. Nava, confiscată în Atlantic | VIDEO
Trupele SUA au urcat la bordul petrolierului sub pavilion rusesc „Marinera”. Nava, confiscată în Atlantic | VIDEO

Marina militară americană a preluat miercuri controlul asupra unui petrolier sub pavilion rusesc în zona Atlanticului de Nord şi pe care-l urmărea de mai multe zile, în cadrul blocadei impuse de SUA împotriva petrolierelor care au legături cu Venezuela.

România, lovită de un ciclon mediteranean. Meteorologii anunță „un episod autentic de iarnă”
România, lovită de un ciclon mediteranean. Meteorologii anunță „un episod autentic de iarnă”

Meteorologii avertizează că începând din 7 ianuarie un nou ciclon mediteranean va traversa România și va aduce un nou episod de precipitații intense.

