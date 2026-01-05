România a depășit Cehia și Danemarca la autostrăzi, urmează Ungaria, Polonia și Elveția. Ce se întâmplă, de fapt

România a depășit Cehia, Danemarca și Croația la lungimea autostrăzilor, iar dacă șantierele avansează conform planurilor va trece și peste Ungaria, Polonia, Elveția și Suedia. Raportat însă la suprafața țării, România rămâne printre codașele Europei.

România are acum în circulație 1.422 de kilometri de autostrăzi, număr prin care a depășit Cehia, Danemarca și Croația, scrie Profit.

Iar cu cei 832,2 kilometri în construcție va ajunge peste 3-4 ani – dacă lucrările vor evolua conform contractelor - la 2.255 kilometri de autostrăzi deschise circulației. Cu această lungime, România va depăși și Suedia, Ungaria, Polonia și Elveția (evident, dacă acestea nu își vor construi între timp și ele alte autostrăzi).

Mai mult, dacă e să luăm de bune promisiunile directorului general al CNAIR, Cristian Pistol, potrivit căruia până în 2030 ar urma să mai fie asfaltate încă aproape 1.000 de kilometri de drumuri, România ar ajunge la o lungime totală de 2.825 de kilometri, prin care vom depăși Olanda și Grecia.

În total, Europa are circa 77.000 km de autostrăzi, iar cei mai mulți kilometri sunt în Spania (16.000 km), Germania (14.000 km) și Franța (12.000 km). Cei mai puțini kilometri sunt în Luxemburg, Estonia, Lituania, Slovenia și Norvegia, sub 1000 km.

România are o densitate de doar 6 km autostradă la 1.000 km pătrați. În Europa se ajunge și la peste 200 km la 1.000 km pătrați

În ciuda acestui salt spectaculos în lungime, adevărata utilitate a autostrăzilor, prin raportare la suprafața țării, plasează în continuare România la coada clasamentului european. Țara noastră abia a atins o densitate de 6 kilometri de autostradă la 1.000 km pătrați, cu planuri ca în 2029 să aibă aproape 10 km de autostradă la 1.000 km2. Ce-i drept, Regiunea București – Ilfov se apropie de aproximativ 80 km/1.000 km2, o valoare apropiată de cele mai dense regiuni din Europa.

În comparație, valorile maxime din Europa depășesc 100 km/1.000 km2, în zone precum Budapesta, Viena, Madrid sau Berlin, dacă ne raportăm doar la capitale. Statele cu cele mai mari densități ale autostrăzilor sunt, de regulă, țările mici, precum Olanda, care are peste 100 km de autostradă la 1.000 km2 de teritoriu în regiunile suprapopulate.

Iar la nivel de regiuni, Belgia sau Germania au o densitate care depășește și 200 km/1.000 km2, în anumite zone.

Clasamentul țărilor este condus de Olanda cu 64 km/1.000 km2, urmată la valori apropiate de Luxemburg, Belgia și Germania. Elveția, cu o suprafață mică a țării, are de asemenea o densitate foarte mare, de aproximativ 33 km/1.000 km2.

