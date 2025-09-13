The Guardian: Donald Trump refuză să facă apel la unitate după uciderea lui Charlie Kirk, într-o mişcare surprinzătoare

Stiri externe
13-09-2025 | 11:55
donald trump nato
AFP

Președintele SUA, Donald Trump, a refuzat să facă apel la unitate în SUA ca modalitate de a remedia diviziunile din ţară în urma asasinării activistului de dreapta Charlie Kirk, relatează The Guardian. 

 

autor
Mihaela Ivăncică

El a preferat să considere radicalii „vicioşi şi oribili” din stânga politicii americane ca fiind singura problemă, mai scrie sursa citată

Într-un interviu acordat vineri dimineaţă emisiunii „Fox & Friends”, preşedintele SUA a fost întrebat ce intenţionează să facă pentru a vindeca rănile provocate de împuşcarea lui Kirk în Utah.

„Cum putem repara această ţară? Cum putem să ne unim din nou?”, l-a întrebat co-prezentatoarea emisiunii, Ainsley Earhardt, care a comentat că există radicali atât în rândurile stângii, cât şi ale dreaptei scenei politice americane.

La mai puţin de 48 de ore după ce Kirk a fost împuşcat în plină zi în campusul Universităţii Utah Valley, Trump a răspuns: „O să vă spun ceva care o să-mi creeze probleme, dar nu-mi pasă deloc. Radicalii de dreapta sunt radicali pentru că nu vor să vadă crime... Radicalii de stânga sunt problema – şi sunt malefici, oribili şi abili la politică. Vor bărbaţi în sporturile feminine, vor transgender pentru toată lumea, vor frontiere deschise. Cel mai rău lucru care s-a întâmplat acestei ţări”.

Citește și
Comentatorul conservator Charlie Kirk
Pentagonul îi va sancţiona pe angajaţii săi care au postat comentarii batjocoritoare sau negative despre Charlie Kirk

Lipsa apelului la unitate surprinde comentatorii politici

Refuzul lui Trump de a căuta o cale comună bipartizană într-un moment de profundă furie, teamă şi doliu naţional a fost o mişcare uimitoare pentru un preşedinte american în funcţie, chiar şi după standardele sale, comentează The Guardian.

SUA au o lungă istorie de preşedinţi care şi-au folosit puterea retorică pentru a încerca să depăşească diviziunile politice. Poate că apogeul a fost al doilea discurs de învestitură al lui Abraham Lincoln, spre sfârşitul războiului civil, în care a căutat să „vindece rănile naţiunii” şi a insistat asupra eforturilor de unitate „fără răutate faţă de nimeni, cu înţelegere pentru toţi”.

Mai recent, Joe Biden a folosit discursul său de învestitură din 2021, la doar câteva zile după asaltul susţinătorilor lui Trump asupra Capitoliului SUA, pentru a face apel la unitate, fără de care, a spus el, „nu există pace, ci doar amărăciune şi furie”.

Apariţia lui Trump la Fox News a arătat clar că nu are intenţia de a urma această tradiţie retorică. În schimb, tonul răspunsului său la împuşcarea lui Kirk a fost extrem de partizan şi bazat pe răzbunare, notează The Guardian.

Amenințări la adresa lui George Soros și acuzații de „revolte”

În comentariile de vineri, el l-a ameninţat din nou pe filantropul George Soros cu o anchetă în baza legii RICO, legea rezervată în mod normal crimei organizate. El l-a acuzat pe Soros că finanţează „agitatori profesionişti” care se angajează în „mai mult decât nişte proteste, aceasta este agitaţie reală, acestea sunt revolte pe străzi”, a spus Trump.

Într-un discurs ţinut în Biroul Oval la câteva ore după ce Kirk a fost declarat mort, Trump a făcut remarci ameninţătoare, indicând că va căuta răzbunare împotriva „organizaţiilor care finanţează şi susţin” violenţa politică. El a dat vina pentru situaţia actuală în întregime pe ceea ce a numit „stânga radicală”.

Preşedintele a folosit deja al doilea mandat la Casa Albă pentru a intensifica presiunea asupra celor pe care îi consideră duşmani politici. El a autorizat o anchetă asupra principalului canal de strângere de fonduri pentru Partidul Democrat, ActBlue, şi a ameninţat că va revoca statutul de scutire de impozite pentru grupurile progresiste, precum Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (Crew), şi grupurile ecologiste.

Aliații se mobilizează. Olanda și Cehia trimit sisteme de apărare anti-aeriană în Polonia, iar Germania și Franța avioane

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, donald trump, asasinat, charlie kirk,

Dată publicare: 13-09-2025 11:55

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali i-a salvat viața. Patronul FCSB-ului a plătit tratamentul de 40.000 de euro fără să clipească
Gigi Becali i-a salvat viața. Patronul FCSB-ului a plătit tratamentul de 40.000 de euro fără să clipească
Citește și...
„Era un copil obişnuit”. Cum îl descriu vecinii pe Tyler Robinson, suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk
Stiri externe
„Era un copil obişnuit”. Cum îl descriu vecinii pe Tyler Robinson, suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk

La vârsta de 18 ani, Tyler Robinson părea să aibă în faţă un viitor strălucit. Adolescentul din Utah obţinuse note foarte bune la examenul de admitere la facultate şi câştigase o bursă de patru ani la Universitatea de Stat din Utah, în Logan.  

Pentagonul îi va sancţiona pe angajaţii săi care au postat comentarii batjocoritoare sau negative despre Charlie Kirk
Stiri externe
Pentagonul îi va sancţiona pe angajaţii săi care au postat comentarii batjocoritoare sau negative despre Charlie Kirk

Departamentul Apărării din SUA a anunţat vineri că îi va sancţiona pe membrii forţelor armate care au făcut postări negative sau batjocoritoare pe reţelele de socializare despre uciderea lui Charlie Kirk, informează EFE.

Discurs emoţionant al văduvei lui Charlie Kirk: „Mişcarea pe care a construit-o soţul meu nu va muri”
Stiri externe
Discurs emoţionant al văduvei lui Charlie Kirk: „Mişcarea pe care a construit-o soţul meu nu va muri”

Văduva lui Charlie Kirk, Erika, a ținut un discurs emoționant în care le-a mulțumit salvatorilor pentru că au încercat să îi salveze viața soțului ei, după ce acesta a fost împușcat mortal în campusul unei universități din Utah.

Tyler Robinson devenise „mai radical politic” în ultimii ani. L-ar fi acuzat pe Charlie Kirk că era plin de ură
Stiri externe
Tyler Robinson devenise „mai radical politic” în ultimii ani. L-ar fi acuzat pe Charlie Kirk că era plin de ură

Asasinul care a șocat America, a fost prins. Guvernatorul statului Utah, a declarat că cel suspectat de uciderea activistului politic de dreapta, Charlie Kirk, a fost arestat.

Cine este Tyler Robinson, suspectat că l-a ucis pe Charlie Kirk. Pe gloanțele sale scria: ”O, bella ciao”, ”Hei, fascistule”
Stiri externe
Cine este Tyler Robinson, suspectat că l-a ucis pe Charlie Kirk. Pe gloanțele sale scria: ”O, bella ciao”, ”Hei, fascistule”

Autorităţile din SUA au anunţat vineri că numele suspectului în cazul asasinării activistului conservator Charlie Kirk este Tyler Robinson.

Recomandări
Reacția ministrului de Finanțe, după ce agenția Moody’s a reconfirmat ratingul României: ”Guvernul a luat măsurile corecte”
Stiri Politice
Reacția ministrului de Finanțe, după ce agenția Moody’s a reconfirmat ratingul României: ”Guvernul a luat măsurile corecte”

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, salută decizia agenţiei Moody’s, care a reconfirmat ratingul suveran al României la ”Baa3”, dar şi perspectiva negativă a țării.

Aliații se mobilizează. Olanda și Cehia trimit sisteme de apărare anti-aeriană în Polonia, iar Germania și Franța avioane
Stiri externe
Aliații se mobilizează. Olanda și Cehia trimit sisteme de apărare anti-aeriană în Polonia, iar Germania și Franța avioane

Secretarul general al NATO și comandantul suprem al forțelor aliate din Europa au anunțat lansarea operațiunii „Santinela Estică”. Aceasta presupune dislocarea de trupe suplimentare pe flancul estic.

Ministra Mediului: „Vom avea un director interimar la ANAR, cu mandat clar de reorganizare. Este vorba de Florin Ghiţă”
Stiri actuale
Ministra Mediului: „Vom avea un director interimar la ANAR, cu mandat clar de reorganizare. Este vorba de Florin Ghiţă”

Administraţia Naţională Apele Române va avea un director interimar, pe o perioadă tranzitorie, care are un mandat clar de transparenţă şi reorganizare, şi anume Florin Ghiţă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 13 Septembrie 2025

02:02:30

Alt Text!
Superspeed
S9E18

21:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 18 - 2025

21:33

Alt Text!
La Măruță
12 Septembrie 2025

01:31:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28