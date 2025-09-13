Pentagonul îi va sancţiona pe angajaţii săi care au postat comentarii batjocoritoare sau negative despre Charlie Kirk

Departamentul Apărării din SUA a anunţat vineri că îi va sancţiona pe membrii forţelor armate care au făcut postări negative sau batjocoritoare pe reţelele de socializare despre uciderea lui Charlie Kirk, informează EFE.

Ordinul a fost emis de secretarul apărării, Pete Hegseth, care a solicitat identificarea oricărui membru al armatei care a "batjocorit" moartea lui Kirk, potrivit unor oficiali care au dat declaraţii către mass-media americane.

Potrivit EFE, mai mulţi militari ar fi fost destituiţi din cauza opiniilor lor despre cazul Kirk, deşi numărul acestora este necunoscut. Hegseth ar fi cerut "pedepsirea" acestor acţiuni.

Pe reţelele de socializare, mulţi utilizatori au postat relatări ale unor ofiţeri ai armatei care şi-au exprimat opiniile negative despre ceea ce s-a întâmplat cu activistul în vârstă de 31 de ani miercuri, când a fost împuşcat în gât la Universitatea Utah Valley, în timpul unuia dintre tradiţionalele evenimente de dezbateri politice pe care le-a organizat pentru a se confrunta cu tinerii liberali din întreaga ţară.

Potrivit unei relatări a NBC, unii membri ai forţelor armate consideră că este exagerat ca oamenii să fie pedepsiţi pentru opiniile lor de către cineva care nu a făcut parte din lanţul de comandă sau din instituţie.

Kirk a fost unul dintre principalii promotori ai mişcării "Make America Great Again" (MAGA) şi a fost descris de vicepreşedintele J.D. Vance ca o figură cheie în campania electorală din 2024, precum şi un ajutor major în plasarea oamenilor în funcţii guvernamentale în timpul formării celei de-a doua administraţii Trump.

