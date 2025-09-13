Pentagonul îi va sancţiona pe angajaţii săi care au postat comentarii batjocoritoare sau negative despre Charlie Kirk

Stiri externe
13-09-2025 | 11:14
Comentatorul conservator Charlie Kirk
Getty

Departamentul Apărării din SUA a anunţat vineri că îi va sancţiona pe membrii forţelor armate care au făcut postări negative sau batjocoritoare pe reţelele de socializare despre uciderea lui Charlie Kirk, informează EFE.

autor
Ioana Andreescu

Ordinul a fost emis de secretarul apărării, Pete Hegseth, care a solicitat identificarea oricărui membru al armatei care a "batjocorit" moartea lui Kirk, potrivit unor oficiali care au dat declaraţii către mass-media americane.

Potrivit EFE, mai mulţi militari ar fi fost destituiţi din cauza opiniilor lor despre cazul Kirk, deşi numărul acestora este necunoscut. Hegseth ar fi cerut "pedepsirea" acestor acţiuni.

Pe reţelele de socializare, mulţi utilizatori au postat relatări ale unor ofiţeri ai armatei care şi-au exprimat opiniile negative despre ceea ce s-a întâmplat cu activistul în vârstă de 31 de ani miercuri, când a fost împuşcat în gât la Universitatea Utah Valley, în timpul unuia dintre tradiţionalele evenimente de dezbateri politice pe care le-a organizat pentru a se confrunta cu tinerii liberali din întreaga ţară.

Potrivit unei relatări a NBC, unii membri ai forţelor armate consideră că este exagerat ca oamenii să fie pedepsiţi pentru opiniile lor de către cineva care nu a făcut parte din lanţul de comandă sau din instituţie.

Citește și
suspect
Tyler Robinson devenise „mai radical politic” în ultimii ani. L-ar fi acuzat pe Charlie Kirk că era plin de ură

Kirk a fost unul dintre principalii promotori ai mişcării "Make America Great Again" (MAGA) şi a fost descris de vicepreşedintele J.D. Vance ca o figură cheie în campania electorală din 2024, precum şi un ajutor major în plasarea oamenilor în funcţii guvernamentale în timpul formării celei de-a doua administraţii Trump.

Aliații se mobilizează. Olanda și Cehia trimit sisteme de apărare anti-aeriană în Polonia, iar Germania și Franța avioane

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA, sanctiuni, charlie kirk,

Dată publicare: 13-09-2025 11:14

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali i-a salvat viața. Patronul FCSB-ului a plătit tratamentul de 40.000 de euro fără să clipească
Gigi Becali i-a salvat viața. Patronul FCSB-ului a plătit tratamentul de 40.000 de euro fără să clipească
Citește și...
Discurs emoţionant al văduvei lui Charlie Kirk: „Mişcarea pe care a construit-o soţul meu nu va muri”
Stiri externe
Discurs emoţionant al văduvei lui Charlie Kirk: „Mişcarea pe care a construit-o soţul meu nu va muri”

Văduva lui Charlie Kirk, Erika, a ținut un discurs emoționant în care le-a mulțumit salvatorilor pentru că au încercat să îi salveze viața soțului ei, după ce acesta a fost împușcat mortal în campusul unei universități din Utah.

Tyler Robinson devenise „mai radical politic” în ultimii ani. L-ar fi acuzat pe Charlie Kirk că era plin de ură
Stiri externe
Tyler Robinson devenise „mai radical politic” în ultimii ani. L-ar fi acuzat pe Charlie Kirk că era plin de ură

Asasinul care a șocat America, a fost prins. Guvernatorul statului Utah, a declarat că cel suspectat de uciderea activistului politic de dreapta, Charlie Kirk, a fost arestat.

Cine este Tyler Robinson, suspectat că l-a ucis pe Charlie Kirk. Pe gloanțele sale scria: ”O, bella ciao”, ”Hei, fascistule”
Stiri externe
Cine este Tyler Robinson, suspectat că l-a ucis pe Charlie Kirk. Pe gloanțele sale scria: ”O, bella ciao”, ”Hei, fascistule”

Autorităţile din SUA au anunţat vineri că numele suspectului în cazul asasinării activistului conservator Charlie Kirk este Tyler Robinson.

Recomandări
Reacția ministrului de Finanțe, după ce agenția Moody’s a reconfirmat ratingul României: ”Guvernul a luat măsurile corecte”
Stiri Politice
Reacția ministrului de Finanțe, după ce agenția Moody’s a reconfirmat ratingul României: ”Guvernul a luat măsurile corecte”

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, salută decizia agenţiei Moody’s, care a reconfirmat ratingul suveran al României la ”Baa3”, dar şi perspectiva negativă a țării.

Aliații se mobilizează. Olanda și Cehia trimit sisteme de apărare anti-aeriană în Polonia, iar Germania și Franța avioane
Stiri externe
Aliații se mobilizează. Olanda și Cehia trimit sisteme de apărare anti-aeriană în Polonia, iar Germania și Franța avioane

Secretarul general al NATO și comandantul suprem al forțelor aliate din Europa au anunțat lansarea operațiunii „Santinela Estică”. Aceasta presupune dislocarea de trupe suplimentare pe flancul estic.

Ministra Mediului: „Vom avea un director interimar la ANAR, cu mandat clar de reorganizare. Este vorba de Florin Ghiţă”
Stiri actuale
Ministra Mediului: „Vom avea un director interimar la ANAR, cu mandat clar de reorganizare. Este vorba de Florin Ghiţă”

Administraţia Naţională Apele Române va avea un director interimar, pe o perioadă tranzitorie, care are un mandat clar de transparenţă şi reorganizare, şi anume Florin Ghiţă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 13 Septembrie 2025

02:02:30

Alt Text!
Superspeed
S9E18

21:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 18 - 2025

21:33

Alt Text!
La Măruță
12 Septembrie 2025

01:31:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28