Cine este Tyler Robinson, suspectat că l-a ucis pe Charlie Kirk. Pe gloanțele sale scria: ”O, bella ciao”, ”Hei, fascistule”

Stiri externe
12-09-2025 | 17:42
Tyler Robinson
FBI Salt Lake City

Autorităţile din SUA au anunţat vineri că numele suspectului în cazul asasinării activistului conservator Charlie Kirk este Tyler Robinson.

autor
Cristian Matei

Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a confirmat într-o conferinţă de presă că Tyler Robinson, în vârstă 22 de ani, este principalul suspect în cazul uciderii activistului de dreapta Charlie Kirk.

Kirk a fost împuşcat în gât, miercuri, în timp ce vorbea la un eveniment din campusul Universităţii Utah Valley.

Vizibil emoţionat, guvernatorul a mulţumit familiei suspectului, care a alertat autorităţile şi a cooperat cu acestea.

Potrivit News.ro, guvernatorul statului Utah a declarat că pe muniţia care nu a fost folosită, găsită lângă arma crimei descoperită într-un tufiş, scria: „Hei, fascistule! Ia asta!”, ”O, bella ciao” sau „Dacă citeşti asta, eşti gay. LMAO”.

Citește și
charlie kirk masina funerara
Vicepreședintele JD Vance a predat trupul lui Charlie Kirk familiei. A fost adus cu avionul Air Force 2

Potrivit guvernatorului, suspectul a contactat un prieten de familie, care apoi a contactat autorităţile.

Robinson îl critica pe Kirk înainte de a comite crima, a declarat anchetatorilor un membru al familiei.

Preşedintele Donald Trump declarase anterior la Fox News că el crede, „cu un grad ridicat de certitudine”, că suspectul a fost reţinut.

Momentul în care ucigașul lui Charlie Kirk a fugit de la locul crimei. Ar fi așteptat jumătate de oră până să acționeze.VIDEO

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, crima, suspect,

Dată publicare: 12-09-2025 17:42

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
Citește și...
Ucigașul lui Charles Kirk a fost identificat. Trump speră să primească pedeapsa cu moartea
Stiri externe
Ucigașul lui Charles Kirk a fost identificat. Trump speră să primească pedeapsa cu moartea

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anunțat vineri după-amiază că principalul suspect în cazul asasinării lui Charles Kirk a fost prins și că acesta este în custodia autorităților.

Vicepreședintele JD Vance a predat trupul lui Charlie Kirk familiei. A fost adus cu avionul Air Force 2
Stiri externe
Vicepreședintele JD Vance a predat trupul lui Charlie Kirk familiei. A fost adus cu avionul Air Force 2

Vicepreședintele JD Vance a însoțit personal trupul lui Charlie Kirk din Utah la familia sa din Arizona. Este un ultim omagiu emoționant pentru o lungă prietenie care l-a ajutat pe activist să ajungă la Casa Albă și pe scena internațională.

Ucigașul lui Charlie Kirk este de negăsit. Autoritățile oferă o recompensă de 100.000 de dolari
Stiri externe
Ucigașul lui Charlie Kirk este de negăsit. Autoritățile oferă o recompensă de 100.000 de dolari

Forțe impresionante de polițiști și agenți FBI încă îl caută pe ucigașul lui Charlie Kirk, un activist conservator, susținător înfocat al președintelui Donald Trump.

Recomandări
FMI laudă măsurile economice ale Guvernului. Experții recomandă, însă, continuarea reformelor pentru reducerea deficitului
Stiri Economice
FMI laudă măsurile economice ale Guvernului. Experții recomandă, însă, continuarea reformelor pentru reducerea deficitului

Misiunea Fondului Monetar Internaţional pentru România și-a prezentat concluziile vizitei efectuate la Bucureşti, după consultările cu autorităţile române.

Exercițiu militar NATO în România. Peste 5.000 de militari din zece state aliate participă la „Dacian Fall 2025”
Stiri actuale
Exercițiu militar NATO în România. Peste 5.000 de militari din zece state aliate participă la „Dacian Fall 2025”

NATO desfășoară exercițiul multinațional 'DACIAN FALL 2025' în România și Bulgaria.

Unde sunt cei mai „bogați” pensionari din România. Clasamentul pe județe
Stiri Economice
Unde sunt cei mai „bogați” pensionari din România. Clasamentul pe județe

Bucureștiul, alături de Hunedoara și Brașov au cele mai mari pensii medii din țară. La polul opus se află Giurgiu, Vrancea și Botoșani.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 12 Septembrie 2025

01:31:46

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 12 Septembrie 2025

47:58

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Septembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28