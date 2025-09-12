Cine este Tyler Robinson, suspectat că l-a ucis pe Charlie Kirk. Pe gloanțele sale scria: ”O, bella ciao”, ”Hei, fascistule”

Autorităţile din SUA au anunţat vineri că numele suspectului în cazul asasinării activistului conservator Charlie Kirk este Tyler Robinson.

Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a confirmat într-o conferinţă de presă că Tyler Robinson, în vârstă 22 de ani, este principalul suspect în cazul uciderii activistului de dreapta Charlie Kirk.

Kirk a fost împuşcat în gât, miercuri, în timp ce vorbea la un eveniment din campusul Universităţii Utah Valley.

Vizibil emoţionat, guvernatorul a mulţumit familiei suspectului, care a alertat autorităţile şi a cooperat cu acestea.

Potrivit News.ro, guvernatorul statului Utah a declarat că pe muniţia care nu a fost folosită, găsită lângă arma crimei descoperită într-un tufiş, scria: „Hei, fascistule! Ia asta!”, ”O, bella ciao” sau „Dacă citeşti asta, eşti gay. LMAO”.

Potrivit guvernatorului, suspectul a contactat un prieten de familie, care apoi a contactat autorităţile.

Robinson îl critica pe Kirk înainte de a comite crima, a declarat anchetatorilor un membru al familiei.

Preşedintele Donald Trump declarase anterior la Fox News că el crede, „cu un grad ridicat de certitudine”, că suspectul a fost reţinut.

