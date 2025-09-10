Charlie Kirk, influent activist de dreapta şi susţinător al lui Trump, a fost împuşcat în timp ce găzduia un eveniment

Comentatorul conservator Charlie Kirk, un aliat al lui Donald Trump şi director executiv al ONG-ului Turning Point USA (TPUSA), a fost împuşcat joi la un eveniment la Universitatea Utah Valley.

"Charlie Kirk a fost împuşcat la Utah Valley University. Starea sa nu este cunoscută deocamdată", a declarat purtătorul de cuvânt pentru Fox, precizând că Kirk a fost dus la spital.

O înregistrare video a incidentului circulând pe reţelele de socializare îl arată pe Kirk adresându-se unei mari mulţimi în aer liber, când se aude un zgomot puternic care a răsunat ca un foc de armă. Kirk poate fi văzut ducându-şi repede mâna la gât în timp ce cade de pe scaun, făcând participanţii să fugă.

This is the man that shot Charlie Kirk, the mainstream media has rotted the minds of our nations elderly to the point they are becoming terroristspic.twitter.com/QsGmLegy7H — Harrison Krank (@HarrisonKrank) September 10, 2025

"A fost tras un foc de armă dintr-o clădire din apropiere şi avem un suspect în arest", a declarat un purtător de cuvânt al universităţii pentru Reuters într-un e-mail.

"Urmărim îndeaproape rapoartele despre tragicul atac armat care l-a implicat pe Charlie Kirk la Utah Valley University", a declarat pe X directorul FBI, Kash Patel. "Gândurile noastre sunt alături de Charlie, de cei dragi lui şi de toţi cei afectaţi", a adăugat el.

Patel a mai spus că agenţii FBI vor ajunge rapid la faţa locului.

Acest polemist american de extremă dreapta a fost un personaj important în campania miliardarului republican. El a condus o organizaţie însărcinată cu campania electorală în state cheie capabile să influenţeze alegerile prezidenţiale.

"Trebuie să ne rugăm cu toţii pentru Charlie Kirk, care a fost împuşcat", a scris Trump pe reţeaua sa Truth Social. "Domnul să îl binecuvânteze!", a adăugat el.

