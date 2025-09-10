Charlie Kirk, influent activist de dreapta şi susţinător al lui Trump, a fost împuşcat în timp ce găzduia un eveniment

Stiri externe
10-09-2025 | 22:39
Comentatorul conservator Charlie Kirk
Getty

Comentatorul conservator Charlie Kirk, un aliat al lui Donald Trump şi director executiv al ONG-ului Turning Point USA (TPUSA), a fost împuşcat joi la un eveniment la Universitatea Utah Valley.

autor
Anca Ungureanu

"Charlie Kirk a fost împuşcat la Utah Valley University. Starea sa nu este cunoscută deocamdată", a declarat purtătorul de cuvânt pentru Fox, precizând că Kirk a fost dus la spital.

O înregistrare video a incidentului circulând pe reţelele de socializare îl arată pe Kirk adresându-se unei mari mulţimi în aer liber, când se aude un zgomot puternic care a răsunat ca un foc de armă. Kirk poate fi văzut ducându-şi repede mâna la gât în timp ce cade de pe scaun, făcând participanţii să fugă.

"A fost tras un foc de armă dintr-o clădire din apropiere şi avem un suspect în arest", a declarat un purtător de cuvânt al universităţii pentru Reuters într-un e-mail.

Citește și
drone
NATO ar trebui să doboare dronele deasupra Ucrainei, spune un fost diplomat polonez

"Urmărim îndeaproape rapoartele despre tragicul atac armat care l-a implicat pe Charlie Kirk la Utah Valley University", a declarat pe X directorul FBI, Kash Patel. "Gândurile noastre sunt alături de Charlie, de cei dragi lui şi de toţi cei afectaţi", a adăugat el.

Patel a mai spus că agenţii FBI vor ajunge rapid la faţa locului.

Acest polemist american de extremă dreapta a fost un personaj important în campania miliardarului republican. El a condus o organizaţie însărcinată cu campania electorală în state cheie capabile să influenţeze alegerile prezidenţiale.

"Trebuie să ne rugăm cu toţii pentru Charlie Kirk, care a fost împuşcat", a scris Trump pe reţeaua sa Truth Social. "Domnul să îl binecuvânteze!", a adăugat el.

Sursa: Agerpres

Etichete: donald trump,

Dată publicare: 10-09-2025 22:19

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO The Rock a dat cărțile pe față: "Mușchii mei? Asta s-a întâmplat"
GALERIE FOTO The Rock a dat cărțile pe față: "Mușchii mei? Asta s-a întâmplat"
Citește și...
NATO ar trebui să doboare dronele deasupra Ucrainei, spune un fost diplomat polonez
Stiri externe
NATO ar trebui să doboare dronele deasupra Ucrainei, spune un fost diplomat polonez

Vladimir Putin a încercat să semene diviziune în Polonia și între Polonia și Ucraina, însă incursiunea dronelor a dus la o unitate „fără precedent”, afirmă fostul diplomat polonez Robert Pszczel, fost șef al Biroului de Informare NATO de la Moscova.

Secretarul general al ONU, după incidentul din Polonia: Există un risc real de extindere a acestui conflict devastator
Stiri externe
Secretarul general al ONU, după incidentul din Polonia: Există un risc real de extindere a acestui conflict devastator

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat miercuri cu privire la un "risc real" de extindere a conflictului ucrainean dincolo de graniţele sale, în urma interceptării unor drone ruseşti deasupra teritoriului polonez, relatează AFP.

Haos pe aeroportul din Mallorca. Ploile torențiale au provocat întârzieri și anulări de zboruri. GALERIE FOTO
Stiri externe
Haos pe aeroportul din Mallorca. Ploile torențiale au provocat întârzieri și anulări de zboruri. GALERIE FOTO

Furtunile puternice s-au îndepărtat de Insulele Baleare, dar aeroportul din Mallorca continuă să înregistreze întârzieri din cauza ploilor care au lovit insula marți și miercuri.

Recomandări
Criză la granița estică. Filmul incidentului cu dronele rusești. Aliații nu tratează incidentul cu drone ca un atac
Stiri externe
Criză la granița estică. Filmul incidentului cu dronele rusești. Aliații nu tratează incidentul cu drone ca un atac

Polonia este cel mai aproape de un conflict armat de la cel de-al Doilea Război Mondial.

Prima reacție a lui Donald Trump după incidentele din Polonia: „Ce se întâmplă cu Rusia? Iată că începem!”
Stiri externe
Prima reacție a lui Donald Trump după incidentele din Polonia: „Ce se întâmplă cu Rusia? Iată că începem!”

Președintele SUA, Donald Trump, a oferit prima reacție pe rețelele sociale după ce armata poloneză a doborât mai multe drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian.

Fostul adjunct al SIS din R. Moldova, acuzat de trădare, arestat pentru 30 de zile. E reprezentat de un avocat consacrat
Stiri Justitie
Fostul adjunct al SIS din R. Moldova, acuzat de trădare, arestat pentru 30 de zile. E reprezentat de un avocat consacrat

Fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Moldovei a fost arestat preventiv, pentru următoarele 30 de zile. Magistrații de la Curtea de Apel, au judecat aproape trei ore, propunerea celor de la DIICOT.

Top citite
1 romania nationala de fotbal
Facebook: Echipa națională de fotbal a României
Stiri Sport
Cipru – România 2-2. Rezultat de egalitate în meciul decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial 2026
2 politia
Stiri actuale
Poliția Română aduce în țară un urmărit internațional din categoria Most Wanted, condamnat la 6 ani de închisoare
3 drone polonia
Captură video YouTube / TVN24
Stiri externe
Polonia a doborât drone rusești care i-au invadat spațiul aerian. Varşovia a invocat Articolul 4 al NATO
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 Septembrie 2025

46:06

Alt Text!
La Măruță
10 Septembrie 2025

01:30:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Septembrie 2025

01:45:36

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28