Tyler Robinson devenise „mai radical politic” în ultimii ani. L-ar fi acuzat pe Charlie Kirk că era plin de ură

Stiri externe
12-09-2025 | 19:16
Asasinul care a șocat America, a fost prins. Guvernatorul statului Utah, a declarat că cel suspectat de uciderea activistului politic de dreapta, Charlie Kirk, a fost arestat.

Se numește Taylor Robinson și are 22 de ani. Și președintele Trump s-a grăbit să anunțe prinderea lui. Un membru al familiei - a spus guvernatorul - care ar fi chiar tatăl - l-a recunoscut. Apoi familia și un pastor l-au convins să se predea și l-au dus la poliție.

Donald Trump, președinte SUA: „Cred, cu un grad ridicat de certitudine, că l-am prins, îl avem în custodie.”

Președintele Trump s-a grăbit să anunțe capturarea suspectului, într-un interviu la Fox News. A urmat și confirmarea autorităților. Suspectul a fost identificat drept Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, din Utah.

Spencer Cox, guvernatorul statului Utah: „Bună dimineața, doamnelor și domnilor, l-am prins. Un membru al familiei lui Tyler Robinson a contactat un prieten de familie, care a luat legătura cu Biroul șerifului, oferind informații că Robinson le-ar fi mărturisit sau le-ar fi dat de înțeles că el a comis incidentul.”

Președintele Trump declarase anterior că „cineva foarte apropiat” de suspect l-a denunțat.

Donald Trump, președinte SUA: „Cineva care îi este foarte apropiat și-a dat seama – el este. (Capturarea) i-o datorăm tatălui, în primul rând, șerifilor, care au făcut o treabă fantastică. Au fost implicate forțele de ordine, dar și o persoană a credinței, un pastor. Tatăl l-a convins pe fiu și asta a fost.”

Potrivit CNN, ar fi fost chiar tatăl cel care l-a recunoscut în primele imagini difuzate de poliție și a apelat la pastorul confesor al familiei. Iar guvernatorul a declarat că un membru al familiei suspectului le-a spus anchetatorilor că Robinson devenise „mai radical politic” în ultimii ani. Și l-ar fi acuzat pe Charlie Kirk că era plin de ură.

Spencer Cox, guvernatorul statului Utah: „Vreau să mulțumesc membrilor familiei lui Tyler Robinson, care au făcut ce trebuie în acest caz și l-au predat autorităților.”

Inscripțiile de pe cartușele netrase oferă posibile indicii asupra motivațiilor.

Spencer Cox, guvernatorul statului Utah: „Pe trei cutii cu cartușe nefolosite erau inscripții: «Hei, fascistule, te-am prins!»; «O bella ciao... (imnul partizanilor)»; și «Dacă citești asta, ești gay!»”

Anterior, FBI difuzase imagini de la camerele de supraveghere, care îl arătau alergând pe acoperișul unei clădiri, la câteva clipe după ce l-a împușcat mortal pe Charlie Kirk.

FBI oferea și o recompensă de 100.000 de dolari pentru informații care să ducă la arestarea ucigașului fugar. Președintele Donald Trump a cerut pedeapsa cu moartea.

Susținător influent al președintelui Trump, Charlie Kirk a stârnit și controverse. În 2023, susținea că victimele atacurilor armate sunt un preț acceptabil pentru ca cetățenii să aibă dreptul de a deține arme. A fost acuzat de misoginie, dar și de homofobie. Pe de altă parte, a negat schimbările climatice.

Moartea lui a divizat puternic opinia publică, a generat reacții intense, atât de solidaritate, cât și de ură pe rețelele sociale, și a amplificat polarizarea politică deja existentă.

Sursa: Pro TV

charlie kirk

Dată publicare: 12-09-2025 19:13

