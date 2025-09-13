Discurs emoţionant al văduvei lui Charlie Kirk: „Mişcarea pe care a construit-o soţul meu nu va muri”

Văduva lui Charlie Kirk, Erika, a ținut un discurs emoționant în care le-a mulțumit salvatorilor pentru că au încercat să îi salveze viața soțului ei, după ce acesta a fost împușcat mortal în campusul unei universități din Utah.

Într-o transmisiune live, stând lângă scaunul gol al soțului ei, pe care acesta îl folosea la înregistrările podcastului, ea a citat din Biblie și a vorbit despre dragostea lui pentru președintele Donald Trump, vicepreședintele JD Vance, Statele Unite și pentru cei doi copii ai cuplului, relatează BBC.

Kirk, un activist de dreapta, a fost împușcat mortal miercuri, în timpul unui eveniment în aer liber, în Orem, Utah. Suspectul în cazul asasinării sale, Tyler Robinson, a fost arestat joi seară, după ce s-a predat poliției.

În discursul său, Erika Kirk a promis: „Vocea soțului meu va rămâne.” Transmisiunea de la sediul Turning Point USA din Arizona a început cu câteva minute de liniște, în timp ce camera filma scaunul gol al lui Charlie Kirk.

Când văduva lui a început să vorbească, și-a ridicat privirea în sus și a rostit o rugăciune. Apoi le-a mulțumit salvatorilor care au încercat să îl salveze, echipei soțului ei și Casei Albe.

„Domnule Președinte, soțul meu v-a iubit. Și știa că și dumneavoastră l-ați iubit”, a spus ea printre lacrimi, mulțumindu-le de asemenea lui Vance și soției acestuia, Usha, pentru că au însoțit sicriul înapoi în Arizona. „Dar cel mai mult, Charlie și-a iubit copiii. Și m-a iubit pe mine. Din toată inima. Și s-a asigurat că știu asta în fiecare zi”, a adăugat Erika Kirk.

Adresându-se „făptuitorilor răului”, văduva a afirmat: „Nu aveți idee ce foc ați aprins în această soție. Strigătul acestei văduve va răsuna în întreaga lume ca un strigăt de luptă. Toți ar trebui să știe asta: dacă ați crezut că misiunea soțului meu a fost puternică până acum, nu aveți idee ce ați dezlănțuit tocmai acum în întreaga țară și în lume.”

„Mișcarea pe care a construit-o soțul meu nu va muri”, a dat asigurări Erika Kirk, conform The Guardian. Ea a declarat că turneul soțului său prin campusurile universitare din SUA va continua pe tot parcursul toamnei și în anii următori, fără a oferi detalii suplimentare. Podcastul lui va continua, de asemenea.

Viața personală a Erikăi Kirk

Erika Kirk a vorbit și despre fiul lor de un an și fiica de trei ani, spunând că nu știe cum să le explice moartea bruscă a tatălui lor.

„Puiule, tati te iubește atât de mult. Nu-ți face griji. Este într-o călătorie de serviciu cu Iisus”, i-a transmis ea fiicei lor.

Potrivit relatărilor, Erika Kirk, în vârstă de 36 de ani, și copiii lor se aflau în public atunci când soțul ei a fost împușcat.

Erika este femeie de afaceri și fostă câștigătoare a titlului Miss Arizona, care și-a cunoscut soțul în 2018. Cei doi s-au logodit în 2020 și s-au căsătorit mai puțin de un an mai târziu.

În prezent, studiază pentru un doctorat în Studii Biblice, a lansat un program de slujire religioasă și găzduiește podcastul Midweek Rise Up, axat pe leadership biblic. Erika Kirk mai joacă în producții de film și teatru, face modelling și are o linie vestimentară inspirată de credință.

Deși copiii și viața de familie a cuplului apar frecvent pe paginile ei de social media, ea nu publică niciodată imagini care să le arate fețele.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













