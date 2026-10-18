Oficialul a amenințat cu represalii care ar provoca „daune considerabile” în întreaga regiune a Orientului Mijlociu, în eventualitatea unor noi atacuri americane, relatează AFP, preluată de Agerpres.

„Fiţi siguri: ei (americanii) cu siguranţă nu vor îndrăzni să ne atace. Dar, dacă o vor face, vor suferi daune semnificative, şi la fel întreaga regiune”, a declarat oficialul iranian într-o discuţie cu presa.

În aceeaşi zi, ministrul de externe al Iranului, Abbas Araqchi, a reconfirmat, pentru presa locală, valabilitatea ofertei făcute de Teheran în luna septembrie către Statele Unite, care viza redeschiderea în şapte zile a strâmtorii Ormuz.

Aflat la Bagdad pentru o reuniune a Organizaţiei Cooperării Islamice, Araqchi a precizat: „Poziţia noastră este clară şi se bazează pe propunerea celor şapte zile, înaintată SUA. Ei au transmis observaţii pe care le analizăm, dar propunerea noastră rămâne pe masă. Dacă ar exista vreo urmă de sinceritate din partea SUA - ceea ce nu este cazul -, calea către redeschiderea strâmtorii Ormuz ar fi evidentă”.

Pentru ca acest scenariu să devină realitate, Teheranul a impus o serie de condiţii, printre care ridicarea blocadei americane asupra porturilor iraniene, eliminarea sancţiunilor care vizează exporturile de petrol ale ţării, dar şi încetarea ostilităţilor pe toate fronturile regionale. Potrivit lui Araqchi, în cazul în care Washingtonul ar accepta aceste condiţii, strâmtoarea ar putea fi redeschisă în termen de şase zile, iar negocierile și-ar putea relua cursul a doua zi.

Pe de altă parte, vicepreşedintele Statelor Unite, JD Vance, declara la începutul acestei luni că Iranul trebuie să îşi reducă „semnificativ” capacitatea de îmbogăţire a uraniului pentru a satisface cerinţele americane şi pentru a pune capăt conflictului, care se întinde deja de opt luni.

În replică, Teheranul insistă ca negocierile să se axeze, în primă fază, pe restabilirea securităţii şi redeschiderea strâmtorii Ormuz, ruta maritimă prin care, anterior declanşării războiului, tranzita aproximativ o cincime din volumul mondial de comerţ cu petrol şi gaze naturale lichefiate.