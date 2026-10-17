El a mai precizat că manifestațiile au ca scop să împiedice procesul de aderare a Albaniei la UE, informează AFP, citat de News.ro.

Pentru a patra zi consecutivă de proteste, poliţia a folosit gaze lacrimogene şi tunuri cu apă pentru a dispersa protestatarii care aruncau cu pietre în ei şi blocau străzile cu ajutorul coşurilor de gunoi incendiate. Ciocnirile au continuat până târziu în noapte în mai multe cartiere ale capitalei.

Un jurnalist al AFP a văzut grupuri de persoane mascate spărgând vitrinele şi jefuind magazinele, precum şi încercând să ia cu asalt clădiri guvernamentale din centrul oraşului.

Protestatarii cer demisia lui Rama, aflat la putere de 13 ani, şi denunţă condiţiile de învăţământ şi taxele de înscriere la universitate.

Potrivit presei locale, protestele s-au extins şi în alte oraşe, însoţite de acte de violenţă de amploare redusă şi de blocaje ale universităţilor organizate de studenţi, ceea ce marchează o escaladare semnificativă a mişcării.

În capitală, sute de persoane s-au adunat în faţa Ministerului Educaţiei, scandând „Rama, demisionează!”.

„Nu suntem criminali. Vrem pur şi simplu o viaţă mai bună pentru părinţii noştri şi pentru noi înşine. Nu vrem să părăsim Albania”, a declarat pentru AFP Ledia, în vârstă de 18 ani.

„Indiferenţa şi aroganţa guvernului de la începutul mişcării noastre au fost insuportabile şi au agravat situaţia”, a adăugat liceana, care a cerut să fie identificată doar după prenume.

156 de răniţi

De mai bine de patru luni, manifestaţiile antiguvernamentale din Albania adună în mod regulat mii de persoane.

Declanşate de un proiect de hotel de lux legat de fiica preşedintelui american Donald Trump, Ivanka, şi de ginerele său, Jared Kushner, acestea au devenit simbolul corupţiei presupuse şi al inegalităţilor din ţară.

De marţi, la Tirana au loc zilnic ciocniri violente între poliţie şi manifestanţi, care au încercat să pătrundă cu forţa în mai multe clădiri oficiale.

Potrivit ministrului de Interne Ervin Demo, 156 de persoane au fost rănite, dintre care 97 de poliţişti, în ultimele zile.

„Avem mult mai multe motive să ne unim şi să lucrăm pentru binele ţării noastre decât să ne confruntăm. Este vorba de o încercare deghizată din partea celor care urmăresc să preia puterea prin violenţă”, a denunţat vineri Demo, într-un comunicat.

El a precizat mai devreme că doi poliţişti au fost suspendaţi pentru folosirea excesivă a forţei. Cel puţin 160 de persoane au fost arestate, conform ultimelor cifre anunţate joi seara.

Prim-ministrul Edi Rama a afirmat vineri că protestul „nu are absolut nimic de-a face cu dificultăţile, problemele sau aspiraţiile legitime ale oricărei persoane care îşi doreşte o viaţă mai bună”.

„Toate acestea sunt opera aceleiaşi mâini, mâna care a strâns opoziţia albaneză de gât, mâna care a incendiat şi a distrus Albania de mai multe ori”, a spus el.

Fără a le identifica, el a acuzat „forţe străine” că alimentează tulburările şi că doresc să împiedice candidatura ţării sale la aderarea la Uniunea Europeană.

„Sunt forţe străine care nu doresc ca Albania să trăiască în pace”, a declarat el într-un videoclip publicat pe pagina sa de Facebook.

Uniunea Europeană, la care Albania aspiră să adere în 2030, şi-a exprimat îngrijorarea, condamnând săptămâna aceasta actele de violenţă şi solicitând o anchetă cu privire la acuzaţiile de utilizare excesivă a forţei.