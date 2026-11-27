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Nimeni nu se aştepta la un acord la reuniunea de joi, însă amploarea divergenţelor i-a determinat pe lideri să plece vizibil şocaţi şi furioşi, relatează Politico, conform News.ro.

Această mişcare dramatică, noaptea târziu, la reuniunea de joi de la Bruxelles, pune o presiune enormă pe Antonio Costa, care a fost însărcinat să medieze un acord între cele 27 de guverne ale UE şi care doreşte cu disperare să ajungă la un rezultat pozitiv înainte de sfârşitul anului.

Deşi oficialii UE familiarizaţi cu procesul au fost luaţi prin surprindere de gravitatea divergenţelor, mulţi prevăzuseră un fel de teatru politic şi încă nu exclud apariţia unui compromis atunci când liderii se vor întâlni din nou pe 17 decembrie, potrivit POLITICO.

„Tot efortul acela, toată fanfara politică, toate anunţurile grandioase - şi absolut nimic concret”, a constatat cu regret Bernd Lange, preşedintele Comisiei pentru comerţ a Parlamentului European, într-o postare pe X.

Scopul summitului organizat de Antonio Costa

Costa nu organizase summitul de joi pentru a ajunge la un acord. Mai degrabă, scopul său era să-i adune laolaltă pe lideri şi să încerce să aplaneze divergenţele dintre cele două tabere rivale principale: cea a ţărilor precum Spania şi Italia, care doresc un buget mai mare şi protejarea cheltuielilor „tradiţionale” ale UE în domenii precum agricultura şi regiunile mai sărace, şi cea a ţărilor precum Germania şi Suedia, care cer ca blocul să-şi reducă ambiţiile şi să-şi reorienteze investiţiile către apărare şi securitate.

Însă, după ore întregi de întâlniri în cadrul unor grupuri restrânse de lideri, mai multe ţări care militează pentru reduceri bugetare - Danemarca, Suedia, Belgia şi Austria - au părăsit sala, susţinând că această metodă de negociere avea scopul de a le aţâţa una împotriva celeilalte.

„Era evident că aceasta era o manevră menită să ne dezbine, să ne cumpere pe fiecare dintre noi şapte cu un cadou”, a declarat un diplomat dintr-o ţară care doreşte un buget mai mic. „Pur şi simplu a mers foarte prost. Nu a fost o discuţie adevărată”, a adăugat el sub acoperirea anonimatului.

Costa a renunţat la planurile de a se întoarce a doua zi şi a redus la doar 11 minute conferinţa de presă de la ora 1 dimineaţa, pe care urma să o ţină împreună cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Termen-limită pentru viitorul buget al UE

Cei 27 de lideri ai UE vor face acum eforturi pentru a ajunge la un acord la summitul din decembrie, care, potrivit mai multor diplomaţi şi oficiali, va dura probabil câteva zile şi nopţi.

Deşi, din punct de vedere tehnic, blocul are la dispoziţie un an întreg pentru a ajunge la un acord cu privire la aşa-numitul Cadru Financiar Multianual pentru perioada 2028-2034, actuala conducere este hotărâtă să finalizeze negocierile înainte de alegerile din aprilie din Franţa, unde lidera de extremă dreapta Marine Le Pen este favorită pentru a deveni preşedintă.

Emmanuel Macron, vizibil supărat, a criticat reducerile propuse de Costa, calificându-le drept „o greşeală strategică” pentru Europa - un semnal că găsirea unui echilibru între cele două tabere nu va fi uşoară.

Macron a mai avertizat că prelungirea negocierilor până în noul an „nu este posibilă din punct de vedere democratic”, deoarece ar fi prea aproape de alegeri.

Subliniind această direcţie de acţiune, Costa a indicat în cadrul întâlnirilor cu uşile închise cu liderii că va prezenta o nouă propunere de buget - care prevede noi reduceri - în următoarele săptămâni, pentru a încerca să apropie UE de un acord, au declarat doi diplomaţi ai UE.

Opinii divergente printre liderii europeni

Însă, într-un semn suplimentar că planul începea să deraieze, alţi lideri au început să se distanţeze de termenul limită de la sfârşitul anului.

„Nu am un termen limită, am condiţii”, a declarat prim-ministrul italian Giorgia Meloni, care este adesea în dezacord cu Macron, dar care susţine un buget mai mare. „Când va exista un acord pe care îl consider echitabil pentru Italia, îl voi semna. Până atunci, nu sunt pregătită să semnez nimic”, a spus ea.

Într-o altă reacţie de respingere a ultimatumului lui Macron, un diplomat al UE l-a poreclit pe preşedintele francez „Monsieur Chantage” (Domnul Şantaj). „E cam îndrăzneţ să vii aici şi să iei negocierile ostatice din cauza alegerilor naţionale”, a spus diplomatul.

Comisia a propus iniţial un buget de aproximativ 2 trilioane de euro. Înaintea summitului din această săptămână, Costa a propus reducerea acestuia cu 204 miliarde de euro. Dar asta nu va fi tot.

Costa le-a spus liderilor că intenţionează să reducă propunerea Comisiei cu încă 220–230 de miliarde de euro - sumă care nu este departe de cererile ţărilor „frugale”, a spus diplomatul. El a indicat că reducerile vor afecta în mod preponderent competitivitatea şi ajutorul extern, spre deosebire de cheltuielile regionale şi agricultura.

„Nu suntem foarte departe unii de alţii, dar acele soluţii de ultim moment vor conta foarte mult”, a declarat reporterilor Petteri Orpo, prim-ministrul Finlandei - o ţară din tabăra celor care susţin un buget mai redus. El a propus reduceri de 250 de miliarde de euro faţă de planul Comisiei.

Liderii europeni, nemulțumiți de summit

Tacticile lui Costa la summit par să fi dezamăgit ambele părţi. Strategia sa de a reuni grupuri restrânse de lideri „nu a fost cea mai bună idee”, deoarece guvernele s-au arătat reticente să-şi dezvăluie limitele de neîncălcat în faţa rivalilor lor, a afirmat un diplomat dintr-o ţară care militează pentru un buget mai mare.

Decizia de a boicota întâlnirile ulterioare a venit după ce Orpo, din Finlanda, s-a „supărat foarte tare” pe abordarea lui Costa în timpul unei sesiuni, a declarat un diplomat al UE.

„Membrii S7 (autoproclamatul «Sensible Seven» al guvernelor care doresc un buget mai redus) au participat la două sesiuni de lucru, după care am ajuns la concluzia că sesiunile ulterioare nu ne-ar fi apropiat de o soluţie”, a transmis Austria.

După summit, Costa a minimizat aparentul fiasco şi a afirmat că discuţia de 10 ore cu liderii „a fost foarte utilă pentru a stabili parametrii unui posibil compromis în decembrie”.

Până când Costa a confirmat reporterilor, în primele ore ale zilei de vineri, că liderii „nu au ajuns la un acord”, majoritatea plecaseră deja să se odihnească. „Vom continua să lucrăm”, a spus el.