Potrivit echipei de Afaceri Guvernamentale a platformei, erau folosite conturi false pentru a publica şi amplifica conţinut despre politica americană, cu mesaje adresate candidaţilor şi personalităţilor publice din întreg spectrul politic, informează EFE, conform Agerpres.

Compania a explicat că a identificat şi suspendat conturile prin intermediul verificărilor şi investigaţiilor proactive pentru a detecta comportamente coordonate care încalcă standardele sale de autenticitate.

Rețeaua de socializare X nu a specificat în comunicatul său de presă câte conturi corespundeau fiecărei ţări şi nici nu a oferit informaţii specifice despre cele trei operaţiuni, cei responsabili sau impactul lor asupra dezbaterii publice din SUA.

Platforma a dat asigurări că îşi va menţine măsurile de monitorizare în timpul campaniei electorale şi după alegeri, în care vor fi reînnoite Camera Reprezentanţilor şi o parte din Senatul SUA.

Alegerile intermediare din 3 noiembrie vor determina controlul asupra Congresului SUA, unde republicanii îşi apără majorităţile în ambele camere, şi vor servi la evaluarea sprijinului pentru preşedintele american Donald Trump în a doua jumătate a mandatului său.

O victorie a democraţilor în oricare dintre cele două camere ar putea împiedica aprobarea agendei lui Trump şi ar putea deschide calea către noi anchete împotriva preşedintelui republican.