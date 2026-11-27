Greșeală de proporții la cea mai mare loterie europeană. Aproape 360.000 de participanți au „câștigat” jackpotul
O eroare tehnică în comunicarea rezultatelor EuroMillions a provocat confuzie în rândul a sute de mii de participanți.
Sursa: StirilePROTV
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Marți, aproape 360.000 de persoane au primit un e-mail potrivit căruia ar fi câștigat jackpotul, deși premiul cel mare nu a fost câștigat.
Dintre cei anunțați în mod eronat, 6.718 erau din Belgia, iar 350.188 proveneau din celelalte țări europene participante. Situația a fost semnalată de mai mulți cititori ai publicației belgiene HLN.
O asemenea victorie în masă este practic imposibilă din punct de vedere statistic. Pentru a câștiga jackpotul, un participant trebuie să ghicească cinci numere din intervalul 1-50 și două stele din intervalul 1-12. Există aproximativ 139 de milioane de combinații posibile, ceea ce înseamnă că șansa unui singur jucător de a câștiga premiul cel mare este de aproximativ 1 la 139 de milioane.
O eroare de comunicare
Deși jackpotul nu a fost câștigat la extragerea de marți, participanții au primit un mesaj electronic care indica faptul că 356.906 de persoane ar fi obținut premiul.
„În e-mailul general cu rezultatele EuroMillions a existat o comunicare eronată privind distribuirea câștigurilor”, a declarat Stephanie Deleul, purtătoarea de cuvânt a Loteriei Naționale din Belgia, pentru HLN.
Reprezentanta instituției a precizat că numerele extrase nu au fost afectate de nicio problemă. Așadar, eroarea nu a vizat extragerea propriu-zisă, ci informațiile transmise ulterior participanților.
Loteria Națională a anunțat că toate persoanele care au primit mesajul greșit vor fi informate prin e-mail cu privire la ceea ce s-a întâmplat.
„Departamentul nostru de marketing lucrează intens la acest lucru”, a explicat Stephanie Deleul.
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