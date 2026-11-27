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Peste 12.000 de fani au fost evacuați duminică din arena din Manchester, după ce o substanță necunoscută a fost eliberată în mijlocul mulțimii, relatează Daily Mail.

Aproximativ 88 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului, iar o persoană a fost transportată la spital, ca măsură de precauție, pentru investigații suplimentare.

Inițial, poliția a anunțat că substanța ar fi fost gaz lacrimogen, însă ulterior a precizat că natura acesteia nu a fost încă stabilită.

Asistentul șefului poliției din Greater Manchester, Tom Harding, a dezvăluit vineri că au avut loc incidente similare la două concerte susținute de artistul american în Europa, adăugând că autoritățile britanice sunt în contact cu agenții internaționale.

Poliția a declarat că atacul ar fi fost comis de „un grup restrâns de infractori organizați”, care au vizat persoane din public „pentru a comite o serie de furturi în timpul evenimentului”.

Declarația vine după ce, marți seara, poliția a anunțat că a primit nouă sesizări privind furturi de bijuterii în timpul concertului.

Autoritățile au confirmat vineri că, până în prezent, nu a fost făcută nicio arestare.

Spectatorii au acuzat dificultăți de respirație

Persoanele prezente la concert au povestit că s-a instalat panica după ce o substanță misterioasă a fost eliberată în aer, provocând dificultăți de respirație și chiar episoade de tuse cu sânge în rândul participanților.

Imagini distribuite pe rețelele de socializare par să surprindă oameni care tușesc și își acoperă gura în timp ce părăsesc arena duminică seara.

Unii participanți au spus că au simțit un „miros îngrozitor” și că au primit îngrijiri medicale din partea echipajelor de urgență aflate în exteriorul arenei, pentru simptome respiratorii și iritații oculare.

Luni, Don Toliver și-a amânat concertul programat la O2 Arena din Londra, în urma incidentului din Manchester.

Bobbie Frizzell-Andrews, în vârstă de 20 de ani, care a participat la concert, a declarat pentru Daily Mail că, în momentul în care substanța a fost eliberată, totul s-a transformat într-o adevărată „busculadă”, iar mulțimea s-a împrăștiat „ca un foc de paie, în toate direcțiile”.

Tânăra a adăugat că a văzut „aproximativ 15 persoane scoase pe scaune cu rotile sau cu măști de oxigen”, precum și mai multe persoane călcate în picioare în timp ce mulțimea încerca să se evacueze.

„Am văzut un copil care era scos de acolo în brațele cuiva. Sunt surprinsă că nu au existat mai multe răni grave.

A fost sfâșietor să văd câți oameni au fost răniți. A fost pur și simplu îngrozitor... Totul a fost foarte înspăimântător și intimidant”, a declarat tânăra, care lucrează ca îngrijitoare și este din Suffolk.

Între timp, organizatorii evenimentului au fost acuzați că personalul de securitate nu a verificat corespunzător gențile spectatorilor.

Bobbie Frizzell-Andrews a spus că avea asupra sa o „geantă uriașă, plină până la refuz cu lucruri”, însă personalul de securitate „nu i-a cerut nici măcar o dată să o deschidă”, deși la intrare existau scanere cu detectoare de metale.

Se pare că arena utilizează anumite sisteme de securitate care scanează automat persoanele și bunurile acestora pentru a detecta obiectele interzise, fără să fie necesară golirea genților.

Asistentul șefului poliției, Tom Harding, a adăugat că autoritățile sunt conștiente de faptul că unele persoane au fost afectate și din punct de vedere psihologic de haosul creat, în special din cauza atentatului terorist din 2017 de la Manchester Arena, în urma căruia 22 de persoane au fost ucise de atacatorul sinucigaș Salman Abedi.

„Știm, de asemenea, că mult mai multe persoane au fost afectate în acea seară și ulterior, atât fizic, cât și psihologic. Ceea ce s-a întâmplat duminică seara, precum și imaginile difuzate la televizor și distribuite online, vor readuce amintiri dureroase despre evenimentele din 2017. Din fericire, nu ne confruntăm cu un incident de o asemenea amploare devastatoare sau cu un astfel de motiv, însă înțelegem impactul pe care acest eveniment l-ar fi putut avea asupra oamenilor.”, a declarat Tom Harding.

Până în prezent nu au fost efectuate arestări, însă anchetatorii continuă să analizeze imaginile surprinse de telefoanele mobile ale participanților și de camerele de supraveghere.