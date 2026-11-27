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Măsurile au provocat critici din partea opoziției, care acuză guvernul de discriminare, scrie Yahoo News, care citează euronews.com.

Limita de 30% nu se va aplica elevilor care au deja cunoștințe adecvate de limba italiană. În schimb, interdicția privind acoperirea feței le va împiedica pe elevele musulmane să poarte burqa și niqab în timpul orelor.

Noua legislație prevede, de asemenea, cursuri de limba italiană pentru părinții de origine străină.

La 1 ianuarie 2024, în Italia erau înregistrați 1,73 de milioane de cetățeni români, arată raportul CNEL privind imigrația din 2025, intitulat „Cetățeni străini în Italia”.

Reforma, aprobată cu 142 de voturi

Camera Deputaților a dat votul final pentru așa-numitul „Decret privind școala” (Decreto Scuola), cu 142 de voturi pentru, 112 împotrivă și patru abțineri. Senatul aprobase deja actul normativ pe 20 noiembrie.

Decretul-lege 170 din 30 septembrie 2026 cuprinde măsuri urgente pentru asigurarea începerii în condiții normale a anului școlar 2026-2027, sprijinirea proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și integrarea elevilor străini. Guvernul obținuse anterior și votul de încredere asupra actului normativ.

Votul final a fost marcat de proteste ale parlamentarilor din opoziție, care au afișat în plen un mesaj: „La școală nimeni nu este străin”.

Guvernul, acuzat de discriminare

Partidele de opoziție au criticat dur noile restricții și au susținut că executivul nu se ocupă de problemele reale ale sistemului de educație din Italia.

Antonio Caso, deputat al Mișcării Cinci Stele (M5S), a afirmat că problema nu este numărul copiilor străini dintr-o clasă, ci numărul profesorilor și resursele puse la dispoziție pentru a garanta tuturor dreptul la educație.

„Problema nu este câți copii străini sunt într-o clasă, ci câți profesori avem și ce instrumente le oferim pentru a garanta tuturor dreptul de a învăța. Orice altceva înseamnă discriminare și rasism”, a declarat acesta.

Deputatul a adăugat că decretul nu abordează probleme precum siguranța clădirilor școlare, salariile mici ale profesorilor sau accesul la educație. El l-a menționat și pe Alessandro Ingusci, despre care a spus că a murit din cauza indiferenței, în timp ce își susținea dreptul la studii și la locuință.

La rândul său, Irene Manzi, responsabilă națională pentru educație a Partidului Democrat și lidera grupului formațiunii în comisia parlamentară de specialitate, a criticat plafonul de 30%.

Potrivit acesteia, măsura riscă să ducă la separarea copiilor în funcție de originea lor și la mutarea lor dintr-o școală în alta atunci când limita este depășită, fără să țină cont de situația familiilor și de mediul în care aceștia cresc.

„Îi tratează ca pe niște colete”, a afirmat Manzi.

Ea a criticat și introducerea unor sancțiuni pentru părinți, precum și posibilitatea ca instituțiile de învățământ, inclusiv centrele provinciale pentru educația adulților (CPIA), să transmită sesizări. În opinia sa, aceste prevederi afectează încrederea dintre familii și comunitatea școlară și creează impresia că familiile străine ar avea mai puține drepturi.

„Ceea ce a fost aprobat este un decret fără viziune”, a adăugat reprezentanta Partidului Democrat.

Manualele digitale, un alt motiv de dispută

Deși restricțiile privind elevii străini au generat controverse, cea mai intensă dispută dintre majoritate și opoziție a vizat o prevedere referitoare la manualele digitale pentru școli și universități. Măsura a provocat divergențe chiar în interiorul coaliției de centru-dreapta.

Conform noii legi, editurile care publică manuale școlare și universitare vor trebui să ofere și versiuni digitale ale acestora, la un preț de 50% din cel al edițiilor tipărite.

Scopul declarat al prevederii este să faciliteze accesul la materialele educaționale și să reducă povara financiară pentru familii.

Asociația Editorilor Italieni (AIE) s-a opus însă ferm măsurii. Președintele organizației, Innocenzo Cipolletta, a susținut că aceasta nu va aduce beneficii economice reale elevilor și familiilor, transferând asupra editurilor o responsabilitate care ar trebui să revină statului.

Alte modificări privind profesorii și elevii

Reforma include și schimbări în procesul de recrutare a cadrelor didactice, inclusiv prevederi privind angajările pe perioadă nedeterminată.

De asemenea, sunt modificate traseele de specializare pentru profesorii de sprijin, iar calendarul și procedurile de elaborare a planurilor educaționale individualizate sunt actualizate.

Legea prevede fonduri suplimentare pentru personalul administrativ, tehnic și auxiliar din școli, precum și pentru fondul destinat îmbunătățirii ofertei educaționale.