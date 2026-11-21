Aparatul de fabricație chineză a decolat vertical și a urmat un traseu prestabilit, fără pilot la bord, oferind o imagine a modului în care ar putea arăta transportul în orașele viitorului, notează Yahoo Tech.

Cu Muntele Fuji în fundal, aeronava cu două locuri s-a ridicat de la sol cu ajutorul celor 16 rotoare. În cabină se afla un singur pasager, care a salutat prin geam mulțimea de vizitatori și jurnaliști veniți să asiste la prima demonstrație cu pasager a modelului EH216-S în prefectura Yamanashi.

Aeronava este construită de compania chineză EHang și funcționează exclusiv cu energie electrică. În timpul demonstrației, aceasta a parcurs 380 de metri de-a lungul pistei centrului de testare.

Ulterior, aparatul a efectuat și un al doilea zbor, de această dată fără pasageri, pe o distanță de 1.800 de metri, deasupra râului Kamanashi.

EH216-S este proiectat să decoleze și să aterizeze vertical, fără să aibă nevoie de o pistă convențională. Poate atinge o viteză de până la 120 km/h și are o autonomie de aproximativ 30 de kilometri cu o singură încărcare a bateriei.

Demonstrația a fost organizată pentru a prezenta publicului conceptul de transport aerian urban și pentru a testa posibilitatea folosirii unor astfel de aparate pe distanțe scurte, în Japonia.

Taxiurile zburătoare ar putea deveni o alternativă la drumurile aglomerate, însă folosirea lor în scop comercial depinde încă de rezolvarea unor probleme importante. Printre acestea se numără obținerea aprobărilor necesare, siguranța pasagerilor și amenajarea infrastructurii pentru decolare și aterizare.