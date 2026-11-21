Pe primul loc în topul victimelor sunt pensionarii urmaţi de salariaţi, statisticile indicând o inversare a trendului comparativ cu situaţia din urmă cu doi ani, când majoritatea victimelor fraudelor cu investiţii proveneau din rândul angajaţilor. Prejudiciile sunt de ordinul zecilor de milioane de euro, numai în acest an.

O analiză realizată de oficialii Poliţiei Române în baza unui număr de 1.624 de sesizări înregistrate la nivel naţional, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2026 la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi inspectoratele de poliţie din judeţe conturează profilul victimelor fraudelor online cu investiţii şi criptomonede.

„Mediul de rezidenţă influenţează semnificativ riscul de victimizare prin această metodă. Datele arată că mai mult de trei sferturi dintre victime (79%) proveneau din mediul urban (1.278 de persoane). Statutul ocupaţional al victimei este un alt factor relevant în producerea fraudelor cu investiţii online. La momentul comiterii faptei, 40,5% dintre victime erau pensionari, iar 38,9% erau persoane angajate”, informează un comunicat al Poliţiei Române, care prezintă rezultatele unui studiu realizat de Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii al Poliţiei Române.

Cercetarea „Analiza fraudelor online cu investiţii în acţiuni şi criptomonede” a vizat analiza comparativă a datelor colectate şi prelucrate, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2026 şi a avut ca scop conturarea unui profil al victimelor acestui tip de infracţiune.

Analiza indică un trend diferit faţă de perioada similară din anul 2024, când persoanele angajate se aflau pe primul loc în ceea ce priveşte numărul victimelor fraudelor online, cu (1.555 de victime), iar pensionarii pe locul al doilea (1.276 de victime).

„În ultimii 2 ani, numărul persoanelor angajate care au fost victime ale fraudelor online s-a redus cu 59,4%, în timp ce în rândul pensionarilor această scădere a fost de 48,4%. Persoanele cu vârsta între 46 şi 75 de ani au fost cele mai predispuse să devină victime ale fraudelor de acest tip, 64,1% dintre victime încadrându-se în acest interval. Vârsta minimă a victimelor a fost de 16 ani, iar cea maximă de 93 de ani”, arată rezultatele cercetării.

Potrivit studiului, persoanele având cel mult studii medii au devenit cel mai des victime ale fraudelor cu investiţii online (50,7% dintre victime), însă nici persoanele cu studii superioare nu au fost ferite de acest mod de operare (34,9%). Cel mai frecvent au fost victime ale înşelăciunilor prin investiţii persoane cu studii medii şi cu vârsta între 66 şi 75 de ani.

Modul de operare cel mai des întâlnit în cazul fraudelor informatice cu investiţii online a fost acela prin care victimelor li se solicita trimiterea de bani (80,5%), spre deosebire de faptele de acest tip comise în primele 9 luni ale anului 2024, când instalarea de aplicaţii reprezenta modul principal prin care victimele erau păcălite să trimită bani (66,05%).

În cele mai multe dintre înşelăciunile cu investiţii online, sesizate în perioada ianuarie - septembrie 2026, victimelor li s-a promis investirea sumelor de bani în acţiuni (în 872 de situaţii, ceea ce reprezintă 53,7% din total), fiind mai rară situaţia în care promisiunea avea drept obiect criptomonedele (385 de situaţii, adică aproximativ 23,7%).