Astfel, la munte, la altitudini în general de peste 1700 m, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 80...100 km/h. Sâmbătă, în nordul Carpaţilor Orientali, la altitudini mai mari de 1400 m, va ninge viscolit, se va depune strat de zăpadă de 5...10 cm, vântul va avea rafale cu viteze de 50...70 km/h, iar pe creste de 80...100 km/h. Vizibilitatea va scădea sub 100 m. De asemenea, temporar vântul va avea intensificări în Moldova, cu viteze la rafală în general de 40...50 km/h.

Câte grade vor fi în Capitală

Bucureștenii vor avea parte de o vreme mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă a anului, potrivit prognozei speciale emise de meteorologi. Temperaturile vor ajunge sâmbătă la 17 grade Celsius, însă duminică vor scădea ușor.

În intervalul 21 noiembrie, ora 10:00 – 22 noiembrie, ora 08:00, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 16 și 17 grade, în timp ce minima se va situa între 2 și 5 grade Celsius.

Duminică, 22 noiembrie, între orele 08:00 și 20:00, valorile termice se vor menține peste cele obișnuite pentru această perioadă. Cerul va fi în continuare variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va scădea față de ziua precedentă și va ajunge la 13-14 grade Celsius.