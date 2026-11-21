Perioada coincide cu sărbători importante din calendarul ortodox, iar credincioșii pot include în meniu preparate din pește, respectând rânduielile bisericești.

Când este prima dezlegare la pește în Postul Crăciunului 2026

Prima dezlegare la pește din Postul Crăciunului 2026 este sâmbătă, 21 noiembrie, de sărbătoarea Intrarea în Biserică a Maicii Domnului , cunoscută și sub numele de Vovidenia.

Credincioșii se pot bucura apoi de alte două zile consecutive în care este permis consumul de pește, respectiv 22 și 23 noiembrie.

Calendarul zilelor cu dezlegare la pește în Postul Crăciunului 2026

Pe parcursul Postului Crăciunului, există mai multe zile în care credincioșii au dezlegare la pește. Acestea sunt stabilite în funcție de sărbătorile importante din calendarul ortodox.

Zile cu dezlegare la pește în noiembrie 2026

21 noiembrie – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului;

22 noiembrie - Sfinții Apostoli Filimon, Onisim si Arhip

23 noiembrie - Sfântul Cuvios Antonie de la Iezeru Valcea

28 noiembrie - Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop; Sfântul Ștefan cel Nou; Sfântul Mucenic Irinarh

29 noiembrie - Sfinții Mucenici Paramon, Filumen și Valerian

30 noiembrie – sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României.

Zile cu dezlegare la pește în decembrie 2026

1 decembrie - Ziua Națională a României, Sfântul Proroc Naum, Cuviosul Filaret Milostivul

3 decembrie - Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica

5 decembrie - Sfântul Sava cel Sfințit; Sfântul Mucenic Anastasie; Sfântul Cuvios Nectarie

6 decembrie – sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae;

7 decembrie - Sfânta Muceniță Filofteia

12 decembrie – sărbătoarea Sfântului Ierarh Spiridon;

13 decembrie - Sfântul Ierarh Dosoftei

19 decembrie – ultima zi cu dezlegare la pește din acest post.

Ce înseamnă dezlegarea la pește în Postul Crăciunului

Dezlegarea la pește reprezintă o excepție de la restricțiile alimentare obișnuite ale postului. Astfel, în zilele menționate în calendarul ortodox, credincioșii pot consuma pește și preparate care îl au ca ingredient.

Totuși, dezlegarea la pește nu înseamnă renunțarea la toate celelalte reguli ale postului. Credincioșii continuă să respecte restricțiile alimentare specifice acestei perioade, inclusiv pe cele referitoare la carne, lactate și ouă.