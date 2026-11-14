Ce au cerut SUA Ucrainei în schimbul aderării la NATO. Anunțul făcut de președintele Volodimir Zelenski
Ce au cerut SUA Ucrainei în schimbul aderării la NATO. Anunțul făcut de președintele Volodimir Zelenski

Ambele reactoare de la Cernavodă sunt în funcțiune. Cum arată producția de energie a României

Stiri Economice
Data publicării:
Data actualizării:
Gettyimages cernavoda centrala nucleara
Getty

România a revenit la producția de energie electrică cu ambele reactoare ale Centralei Nuclearelectrice de la Cernavodă, după ce Unitatea 1 a fost reconectată la Sistemul Energetic Național în noaptea de vineri spre sâmbătă, 14 noiembrie.

autor
Adrian Popovici

România a revenit la producția de energie electrică cu ambele reactoare ale Centralei Nuclearelectrice de la Cernavodă, după ce Unitatea 1 a fost reconectată la Sistemul Energetic Național în noaptea de vineri spre sâmbătă, 14 noiembrie.

La câteva ore de la repornire, producția de energie nucleară ajunsese la aproape 1.000 MW, în timp ce sistemul energetic național reușea să acopere consumul intern și înregistra un ușor excedent.

Potrivit datelor Transelectrica, sincronizarea Unității 1 cu rețeaua a avut loc sâmbătă, la ora 01:00. Procesul de creștere treptată a puterii continuă, iar reactorul urmează să atingă puterea nominală duminică, 15 noiembrie, la ora 07:00.

La ora 12:16, producția de energie nucleară era de aproximativ 983 MW, reprezentând 16,13% din producția totală de electricitate a României. Valoarea include producția ambelor unități de la Cernavodă, nu doar contribuția reactorului repornit în cursul nopții.

Recomandări Video

Cum arată sistemul energetic național după revenirea Unității 1

Datele înregistrate sâmbătă la prânz arată o producție totală de aproximativ 6.085 MW, în timp ce consumul intern era de 5.973 MW. Astfel, România avea un excedent de producție de aproximativ 111 MW și putea exporta o cantitate mică de energie electrică.

Cele mai importante contribuții la producția națională veneau din hidrocarburi, în principal gaze naturale, cu aproximativ 1.503 MW, și din centralele eoliene, cu 1.483 MW. Cele două surse erau practic la egalitate, fiecare asigurând aproximativ un sfert din producție.

Fotovoltaicele contribuiau cu aproape 1.000 MW, respectiv 996 MW, iar energia nucleară furniza 983 MW. Hidrocentralele produceau 539 MW, centralele pe cărbune 519 MW, în timp ce biomasa avea o contribuție de 72 MW. Instalațiile de stocare nu livrau energie în rețea la momentul respectiv.

Sursele regenerabile: eolian, fotovoltaic, hidro și biomasă asigurau împreună aproximativ 51% din producția de electricitate. Dacă este adăugată și energia nucleară, ponderea surselor fără emisii directe de CO2 în timpul producerii electricității ajungea la aproximativ două treimi.

România importa energie în timpul nopții, dar a revenit pe export

Evoluția sistemului energetic în prima parte a zilei arată că România a avut nevoie de importuri în timpul nopții, când producția internă a scăzut sub nivelul consumului.

În jurul orei 05:00, producția coborâse la aproximativ 4.750-4.800 MW, în timp ce consumul se situa la 5.300-5.400 MW. Diferența a fost acoperită prin importuri, estimate la aproximativ 400-600 MW.

Situația s-a schimbat după răsărit. Producția a crescut treptat, iar în jurul orei 07:30 a ajuns din urmă consumul. Creșterea contribuției fotovoltaicelor este o explicație probabilă pentru evoluție, având în vedere că acestea nu produc energie pe timpul nopții. Între orele 08:00 și 10:00, producția și consumul au evoluat la niveluri apropiate.

La prânz, România ajunsese din nou să producă mai mult decât consuma.

Mii de suporteri străini au luat cu asalt Centrul Vechi din Capitală înainte de meciul cu România. Ce pronosticuri au făcut

Etichete: energie, cernavoda,

Articol recomandat de sport.ro
Verdict în cazul portarului care l-a accidentat mortal pe Jesus de Miguel: „Pedeapsa maximă!“
Verdict în cazul portarului care l-a accidentat mortal pe Jesus de Miguel: „Pedeapsa maximă!“
Citește și...
62152112
Știri Actuale
CNE Cernavodă va avea un nou director tehnic de la 1 decembrie. Cine este Bogdan Deaconu
Nuclearelectrica SA anunţă numirea lui Bogdan Deaconu, inginer format în centrală şi evaluator al performanţei flotei nucleare internaţionale în cadrul INPO, în funcţia de director tehnic al Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, începând cu 1 decembrie.
Centrala nucleara de la cernavoda
Știri Actuale
Reconectarea reactorului 1 de la Cernavodă, amânată pentru vineri. Cât din consumul țării va asigura centrala
Nuclearelectrica SA anunță că Unitatea 1 CNE Cernavodă va fi reconectată la Sistemul Energetic Național vineri, 13 noiembrie 2026, cu o întârziere de o zi față de programul comunicat inițial, miercuri.
Gettyimages cernavoda centrala de sus
Știri Actuale
Cele două reactoare de la Cernavodă revin în funcțiune. Unitatea 2, reconectată la rețea, Unitatea 1 va fi conectată joi
Societatea Nuclearelectrica anunţă că Unitatea 1 de la CNE Cernavodă va fi reconectată la Sistemul Energetic Naţional joi, urmând să atingă puterea nominală vineri. Miercuri, a fost conectată Unitatea 2, care va atinge puterea nominală joi.
Parteneri

ALTE ȘTIRI

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme
iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău
iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

FCSB i-a retras mașina fotbalistului pentru a-l forța să rezilieze contractul: "Mi-au ordonat și să plec din baza de pregătire"
Sport

FCSB i-a retras mașina fotbalistului pentru a-l forța să rezilieze contractul: "Mi-au ordonat și să plec din baza de pregătire"

Petrolul Ploiești, victorie în amicalul de azi cu Metalul Buzău! Debut la ”lupii galbeni”
Sport

Petrolul Ploiești, victorie în amicalul de azi cu Metalul Buzău! Debut la ”lupii galbeni”