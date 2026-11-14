Ambele reactoare de la Cernavodă sunt în funcțiune. Cum arată producția de energie a României

România a revenit la producția de energie electrică cu ambele reactoare ale Centralei Nuclearelectrice de la Cernavodă, după ce Unitatea 1 a fost reconectată la Sistemul Energetic Național în noaptea de vineri spre sâmbătă, 14 noiembrie.

La câteva ore de la repornire, producția de energie nucleară ajunsese la aproape 1.000 MW, în timp ce sistemul energetic național reușea să acopere consumul intern și înregistra un ușor excedent.

Potrivit datelor Transelectrica, sincronizarea Unității 1 cu rețeaua a avut loc sâmbătă, la ora 01:00. Procesul de creștere treptată a puterii continuă, iar reactorul urmează să atingă puterea nominală duminică, 15 noiembrie, la ora 07:00.

La ora 12:16, producția de energie nucleară era de aproximativ 983 MW, reprezentând 16,13% din producția totală de electricitate a României. Valoarea include producția ambelor unități de la Cernavodă, nu doar contribuția reactorului repornit în cursul nopții.