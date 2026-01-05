Venezuelenii din Florida au sărbătorit capturarea lui Nicolas Maduro. „Sunt mulți ani în care am așteptat acest moment”. FOTO

05-01-2026 | 12:17
Sâmbătă, în sudul Floridei, venezuelenii sărbătoreau scandând „libertate” și purtând drapele ale țării lor, după operațiunea militară a SUA care a dus la capturarea și îndepărtarea lui Nicolás Maduro, scrie AP.

Mihaela Ivăncică

Mulți dintre ei așteptau de mult acest moment, dar se întreabă acum ce urmează pentru patria lor tulburată. Pentru unii venezueleni nativi, acțiunea militară — rezultatul unor luni de presiune intensă din partea SUA — le-a apropiat visul de a se reuni cu cei dragi după ani de despărțiri dureroase.

Oamenii s-au adunat pentru un miting în Doral, suburbie a Miami-ului unde președintele Donald Trump deține un resort de golf și unde aproximativ jumătate din populație are origini venezuelene, după ce vestea capturării și evacuării președintelui Venezuelei s-a răspândit.

În fața restaurantului El Arepazo, un punct central al culturii venezuelene din Doral, un bărbat ținea o bucată de carton pe care scria „Libertad”. Același sentiment era împărtășit și de alți venezueleni nativi, care speră la un nou început pentru țara lor, scandând: „Libertate! Libertate! Libertate!”

Citește și
kaja kallas
UE cere respectarea dreptului internațional în Venezuela după intervenția SUA și destituirea lui Nicolas Maduro

Emoții amestecate și speranță pentru schimbare

„Suntem ca toată lumea — e o combinație de sentimente, desigur”, a spus Alejandra Arrieta, stabilită în SUA din 1997. „Este frică. Este entuziasm. Sunt atât de mulți ani în care am așteptat acest moment. Trebuia să se întâmple ceva în Venezuela. Avem cu toții nevoie de libertate.”

Pentru David Nuñez, schimbarea regimului a adus speranța unei reuniuni mult așteptate cu familia. Nuñez a fugit în SUA acum șase ani după ce a fost persecutat în Venezuela pentru activismul său politic și nu și-a văzut fiicele — de 8 și 17 ani — de atunci.

„Cel mai important lucru este că vom putea fi în curând alături de familiile noastre”, a spus Nuñez. „Cel puțin pentru mine, nu mi-am văzut fiicele de șase ani, așa că am sentimente amestecate. Am plâns mult. Sunt foarte fericit pentru că știu că voi putea să mă întorc în Venezuela foarte curând.”

Trump: SUA va administra temporar Venezuela

Președintele Donald Trump a precizat sâmbătă că guvernul SUA va administra țara cel puțin temporar și că deja face acest lucru. Operațiunea a marcat punctul culminant al unei campanii de presiune crescute asupra Venezuelei, precum și săptămâni de planificare care au urmărit obiceiurile lui Maduro.

După conferința de presă a lui Trump, oamenii au continuat să se adune în fața restaurantului din Doral, cântând, dansând și fluturând drapele. Un toboșar acompania mulțimea care cânta.

Oamenii au început să vină imediat ce vestea s-a răspândit. Bucătarii au fost rugați să pregătească mai multă mâncare pentru cererea anticipată. Sute de persoane au participat, iar mulțimea a crescut pe tot parcursul zilei.

Unii venezueleni spun că îndepărtarea lui Nicolás Maduro era așteptată de mult timp.

Alexa Perez, stabilită în Statele Unite, a mărturisit că a așteptat ani de zile acest moment:

„Mulțumim, președinte Trump. Aceasta este a doua noastră libertate. Aceasta este ziua noastră a independenței de acum înainte”, a spus ea.

Un cadou de nuntă neașteptat

Perez, care s-a căsătorit acum o săptămână, a declarat că vestea despre capturarea lui Maduro a fost „cel mai bun cadou de nuntă” posibil.

Soțul ei, Aldo Amenta, a spus că inițial s-au simțit speriați, emoționați și confuzi, dar au fost liniștiți când au aflat că membrii familiei lor sunt în siguranță.

„Suntem cu adevărat fericiți și entuziasmați că ușile sunt deschise pentru Venezuela, pentru toți oamenii noștri care merită o șansă”, a adăugat Amenta.

Perez a reacționat pozitiv la planul SUA de a administra Venezuela, cel puțin temporar, și de a folosi rezervele vaste de petrol ale țării pentru a le vinde altor națiuni. Ea a subliniat că Venezuela nu a beneficiat de ajutor din partea Rusiei, Iranului sau Chinei.

„Suntem foarte săraci, nu avem spitale, nu avem drepturi pentru oamenii noștri”, a spus Perez. „Deci cred că aceasta va fi o tranziție grozavă. Pentru că odată ce știi cum funcționează SUA, știi că totul poate merge mai bine.”

Rubio: SUA nu au nevoie de petrolul din Venezuela, ci de supremație în emisfera vestică. ”Toți președinții au făcut la fel”

Sursa: AP

Dată publicare: 05-01-2026 11:43

