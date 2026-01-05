Călin Georgescu: Trump e un om de acţiune care nu admite furtul de alegeri. Azi în Venezuela, mâine poate în Europa

Călin Georgescu, fostul candidat la prezidenţiale, a declarat luni că preşedintele american Donald Trump "este un om de acţiune, care nu admite furtul de alegeri" şi, după Venezuela, ar putea interveni şi în Europa.

"Vă spun ceva esenţial - anularea alegerilor nu a fost dreptate. A fost frica uriaşă de a nu ieşi la iveală jaful comis în 36 de ani şi furtul minţilor. Şi va ieşi la iveală. Vedeţi, acum şase luni de zile, la o emisiune (...) am spus că Statele Unite ale Americii se vor întoarce la doctrina Monroe. Şi azi se confirmă acest lucru prin documentul de politică externă emis de Casa Albă de curând şi prin ceea ce s-a întâmplat în Venezuela. Pentru că preşedintele Trump, poate nu s-a ştiut asta, este un om de acţiune şi care nu admite furtul de alegeri şi ca o ţară să fie confiscată de mafia şi de reţeaua globalistă. Sigur că, în plus, Caracas însemna centrul de mafia drogurilor, dar teza principală reprezintă furtul de alegeri şi reţeaua globalistă care a acaparat o ţară. Azi în Venezuela, mâine, poate în Europa de Vest, în Europa de Est, înainte ca soarele să răsară", a spus Georgescu luni, la o secţie de poliţie din Buftea, unde a semnat controlul judiciar.

Declaraţia lui Georgescu vine în contextul în care preşedintele american Donald Trump şi-a reiterat duminică seara dorinţa ca Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Danemarcei, să treacă sub control american.

"Avem nevoie de Groenlanda din punct de vedere al securităţii naţionale, iar Danemarca nu va putea să se ocupe de ea. Ne vom ocupa de Groenlanda în aproximativ două luni (...) haideţi să vorbim despre Groenlanda în 20 de zile", le-a transmis preşedintele american reporterilor de la bordul Air Force One.

