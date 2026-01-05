De ce ne îmbolnăvim mai des, de fapt, iarna. Specialiștii spun că nu ieșitul afară în frig provoacă răcelile

Infecțiile respiratorii sunt mai frecvente iarna, dar principalul motiv este timpul petrecut în interior, aproape de alte persoane, nu frigul.

Este adevărat că ieșitul afară în frig te poate răci? Nu chiar. „Răcelile sunt mai frecvente iarna, dar este aproape sigur vorba de corelație, nu de cauzalitate,” explică John Tregoning, profesor de imunologie vaccinologică la Imperial College London, relatează The Guardian.

Ce cauzează răcelile iarna

Un factor minor este lumina UV, care poate ucide virusurile. De exemplu, strănutul afară vara poate expune picăturile virale la soare, care le inactivează, iar evaporarea rapidă le deshidratează. Însă principalul motiv este comportamental: în lunile reci petrecem mai mult timp în interior, cu ventilație mai slabă și în contact mai apropiat cu alte persoane.

Datele din timpul pandemiei de Covid-19 arată cât de important este contactul uman: multe alte virusuri au dispărut aproape complet pentru că oamenii nu interacționau. Unele tulpini de gripă chiar au devenit extincte din lipsa răspândirii.

„Diferite virusuri de răceală și gripă au vârfuri diferite în timpul iernii,” spune Tregoning, autorul cărții Live Forever? A Curious Scientist’s Guide to Wellness, Ageing and Death. „Rinovirusurile ating un maxim când copiii revin la școală și răspândesc germeni în sălile mici. RSV – un alt virus de răceală, care poate fi periculos pentru vârstnici și sugari – are vârful în jurul Anului Nou.”

Totuși, frigul extrem poate influența susceptibilitatea la virusuri. „Dacă ai fi mereu înghețat, ai pierde calorii și te-ai epuiza, ai fi mai predispus la infecții,” spune Tregoning. Studiile arată, de asemenea, că rinovirusurile se dezvoltă puțin mai bine la temperaturi mai scăzute, iar capacitatea organismului de a se apăra de virusuri scade ușor în aerul rece.

Cea mai eficientă protecție? Vaccinarea împotriva virusurilor de iarnă, precum gripa și RSV. „Vaccinurile nu doar previn infecțiile – ele au și beneficii mai largi, cum ar fi reducerea riscului de atacuri de cord,” adaugă profesorul.

