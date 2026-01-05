De ce ne îmbolnăvim mai des, de fapt, iarna. Specialiștii spun că nu ieșitul afară în frig provoacă răcelile

05-01-2026 | 11:57
Raceala
Shutterstock

Infecțiile respiratorii sunt mai frecvente iarna, dar principalul motiv este timpul petrecut în interior, aproape de alte persoane, nu frigul.

Aura Trif

Este adevărat că ieșitul afară în frig te poate răci? Nu chiar. „Răcelile sunt mai frecvente iarna, dar este aproape sigur vorba de corelație, nu de cauzalitate,” explică John Tregoning, profesor de imunologie vaccinologică la Imperial College London, relatează The Guardian.

Ce cauzează răcelile iarna

Un factor minor este lumina UV, care poate ucide virusurile. De exemplu, strănutul afară vara poate expune picăturile virale la soare, care le inactivează, iar evaporarea rapidă le deshidratează. Însă principalul motiv este comportamental: în lunile reci petrecem mai mult timp în interior, cu ventilație mai slabă și în contact mai apropiat cu alte persoane.

Datele din timpul pandemiei de Covid-19 arată cât de important este contactul uman: multe alte virusuri au dispărut aproape complet pentru că oamenii nu interacționau. Unele tulpini de gripă chiar au devenit extincte din lipsa răspândirii.

„Diferite virusuri de răceală și gripă au vârfuri diferite în timpul iernii,” spune Tregoning, autorul cărții Live Forever? A Curious Scientist’s Guide to Wellness, Ageing and Death. „Rinovirusurile ating un maxim când copiii revin la școală și răspândesc germeni în sălile mici. RSV – un alt virus de răceală, care poate fi periculos pentru vârstnici și sugari – are vârful în jurul Anului Nou.”

Totuși, frigul extrem poate influența susceptibilitatea la virusuri. „Dacă ai fi mereu înghețat, ai pierde calorii și te-ai epuiza, ai fi mai predispus la infecții,” spune Tregoning. Studiile arată, de asemenea, că rinovirusurile se dezvoltă puțin mai bine la temperaturi mai scăzute, iar capacitatea organismului de a se apăra de virusuri scade ușor în aerul rece.

Cea mai eficientă protecție? Vaccinarea împotriva virusurilor de iarnă, precum gripa și RSV. „Vaccinurile nu doar previn infecțiile – ele au și beneficii mai largi, cum ar fi reducerea riscului de atacuri de cord,” adaugă profesorul.

Sursa: The Guardian

Circulaţia se desfăşoară luni dimineaţa în condiţii de iarnă pe drumurile din 19 judeţe, unde carosabilul este parţial acoperit cu zăpadă.

Autorităţile au capacităţi limitate de intervenţie în cazul magazinelor din afara UE administrate de către operatori fără personalitate juridică în spaţiul comunitar, avertizează directorul general al ANPC.

 

Horoscop 3 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Lună plină cu agitație. O să profităm din plin de ce ne-a mai rămas din vacanța de iarnă și o să ne întâlnim cu un prieten sau o rudă, să mai mergem la câte un party să ne distrăm.  

Planul președintelui Donald Trump de a prelua controlul asupra industriei petroliere din Venezuela și de a cere companiilor americane să o revitalizeze nu va avea, cel mai probabil, un impact semnificativ imediat asupra prețurilor petrolului.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat duminică seară că sistemul de rezidenţiat trebuie regândit, deoarece numărul rezidenţilor este de trei ori mai mare decât locurile disponibile în sistemul medical românesc.

Guvernul acționează pentru limitarea efectelor vremii severe și coordonează intervențiile locale pentru ninsoare și viscol. Comandamentul de iarnă a fost convocat luni la MAI, cu vicepremierul Marian Neacșu.

