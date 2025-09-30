Țările UE care plătesc Rusiei miliarde de dolari pentru GNL. Dau mai mulți bani Kremlinului decât pentru sprijinirea Ucrainei

30-09-2025 | 13:54
vladimir putin
Shutterstock

Rusia profită semnificativ de pe urma vânzărilor de gaz natural lichefiat (GNL) către companii din Uniunea Europeană, se afirmă într-un studiu realizat de organizaţia de mediu Greenpeace şi publicat marţi, potrivit dpa.

autor
Cristian Anton

Importurile de petrol şi cărbune din Rusia sunt practic interzise în baza sancţiunilor UE impuse Moscovei după invadarea Ucrainei, iar importurile de gaze prin conducte au scăzut brusc după avarierea conductelor Nord Stream în septembrie 2022.

Cu toate acestea, importurile de GNL au fost până acum exceptate de la sancţiuni.

Greenpeace estimează că Yamal LNG, principalul exportator de GNL din Rusia, a câştigat în total 40 de miliarde de dolari din exporturile globale între 2022 şi 2024, din care aproximativ 9,5 miliarde de dolari au fost vărsaţi în trezoreria rusă sub formă de venituri fiscale.

Companiile din UE se numără printre clienţii majori ai Yamal LNG din Rusia, cu TotalEnergies (din Franţa) în fruntea listei. Compania de stat chineză CNPC se situează pe locul, fiind urmată de SEFE (din Germania) pe locul al treilea şi Naturgy (din Spania) pe locul patru.

Citește și
Ursula von der Leyen
Reuters: Comisia Europeană va propune interzicerea importurilor de gaze naturale lichefiate din Rusia

TotalEnergies a contribuit cu aproximativ 2,5 miliarde de dolari la veniturile fiscale ale guvernului rus, SEFE - cu 1,45 miliarde de dolari şi Naturgy - cu 1,25 miliarde de dolari, afirmă Greenpeace.

Franța, Spania, Belgia și Țările de Jos au dat mai mulți bani Rusiei decât pentru sprijinirea Ucrainei

Cu venituri totale din impozitul pe profit de 9,5 miliarde de dolari provenite din exporturile Yamal LNG, Moscova ar putea achiziţiona fie aproximativ 271.000 de drone de luptă Shahed, 2.686 de tancuri de luptă T-90M, fie 9,5 milioane de obuze de artilerie de 152 de milimetri, conform calculelor Greenpeace.

Cantitatea indicată de obuze de artilerie ar corespunde producţiei pe trei ani a Rusiei la ritmul actual: aproximativ 3 milioane de proiectile de artilerie într-un an.

Numărul menţionat de drone în respectivul studiu reprezintă o cantitate de aproximativ 271 de ori mai mare decât cea pe care Rusia a folosit-o împotriva Ucrainei într-o săptămână.

În acelaşi timp, Greenpeace remarcă faptul că principalii importatori de GNL rusesc din UE - Franţa, Spania, Belgia şi Ţările de Jos - au cheltuit mai mult pentru importul de gaze ruseşti decât pentru sprijinirea Ucrainei.

Conform raportului, între 2022 şi iunie 2025, cele patru ţări au importat GNL rusesc în valoare de aproximativ 34,3 miliarde de euro (40,3 miliarde de dolari), oferind în acelaşi timp sprijin Ucrainei în valoare de aproximativ 21,2 miliarde de euro.

Francezii de la TotalEnergies, acționari la compania rusă Yamal LNG

Studiul punctează de asemenea că grupul francez TotalEnergies deţine o participaţie de 20% la Yamal LNG şi o participaţie de 19,4% la compania-mamă, Novatek.

Din 2022, TotalEnergies a încasat dividende în valoare estimată de 5,06 miliarde de dolari de la Yamal LNG şi alte 1,74 miliarde de dolari de la Novatek.

Societăţile energetice europene îşi apără continuarea activităţii lor cu Yamal LNG invocând cererea, precum şi contractele încheiate pe termen lung. Bunăoară, compania germană SEFE este legată de Yamal LNG prin contracte până în 2038.

Această companie era cunoscută anterior sub numele de Gazprom Germania, fiind de fapt o filială a companiei de stat ruse Gazprom. Societatea a fost naţionalizată după declanşarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei în 2022 şi a crizei energetice survenite apoi în Germania. 

Platforma de foraj „Neptun Deep” pornește în Marea Neagră: 140 de angajați și 10 sonde pentru extracția gazelor naturale

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, gaze, uniunea europeana, companii, importuri, miliarde, tari, greenpeace,

Dată publicare: 30-09-2025 13:54

Citește și...
Bulgaria va suspenda tranzitul de gaze rusești pe termen scurt în 2026. Premierul Rosen Jeliazkov a confirmat decizia
Stiri externe
Bulgaria va suspenda tranzitul de gaze rusești pe termen scurt în 2026. Premierul Rosen Jeliazkov a confirmat decizia

Bulgaria va întrerupe, începând cu 2026, tranzitul gazelor rusești aferente contractelor pe termen scurt, a declarat premierul Rosen Jeliazkov pentru agenţia de ştiri bulgară BTA.

Reuters: Comisia Europeană va propune interzicerea importurilor de gaze naturale lichefiate din Rusia
Stiri externe
Reuters: Comisia Europeană va propune interzicerea importurilor de gaze naturale lichefiate din Rusia

Comisia Europeană va propune interzicerea importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia până la 1 ianuarie 2027, cu un an mai devreme decât era planificat, ca parte a celui de-al 19 pachet de sancţiuni contra Moscovei, au declarat vineri pentru

Ce i-a cerut Putin premierului slovac să „taie” în privința Ucrainei: „Vor înțelege imediat că există anumite limite”
Stiri externe
Ce i-a cerut Putin premierului slovac să „taie” în privința Ucrainei: „Vor înțelege imediat că există anumite limite”

Întreruperea furnizării de gaze către Ucraina ar putea ajuta această țară să înțeleagă că există limite în ceea ce privește încălcarea intereselor altora, e de părere președintele rus Vladimir Putin.

România, dependentă de gazul din import. Cumpărăm cu peste 50% mai multe hidrocarburi, în timp ce producția internă a scăzut
Stiri Economice
România, dependentă de gazul din import. Cumpărăm cu peste 50% mai multe hidrocarburi, în timp ce producția internă a scăzut

Producţia de gaze naturale utilizabile a României a fost, în primele şase luni din 2025, de 3,731 milioane tone echivalent petrol, asta în timp ce importurile au crescut cu peste 50%.

Uniunea Europeană ar vrea să interzică prin lege importurile de gaze din Rusia. Ce țări se opun acestui obiectiv
Stiri Economice
Uniunea Europeană ar vrea să interzică prin lege importurile de gaze din Rusia. Ce țări se opun acestui obiectiv

Uniunea Europeană intenţionează să propună oficial marţi o lege care să interzică importurile de gaze naturale şi gaze lichefiate (GNL) din Rusia până la finalul anului 2027, în pofida opoziţiei exprimate de Ungaria şi Slovacia, transmite Reuters.

