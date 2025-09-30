Țările UE care plătesc Rusiei miliarde de dolari pentru GNL. Dau mai mulți bani Kremlinului decât pentru sprijinirea Ucrainei

Rusia profită semnificativ de pe urma vânzărilor de gaz natural lichefiat (GNL) către companii din Uniunea Europeană, se afirmă într-un studiu realizat de organizaţia de mediu Greenpeace şi publicat marţi, potrivit dpa.

Importurile de petrol şi cărbune din Rusia sunt practic interzise în baza sancţiunilor UE impuse Moscovei după invadarea Ucrainei, iar importurile de gaze prin conducte au scăzut brusc după avarierea conductelor Nord Stream în septembrie 2022.

Cu toate acestea, importurile de GNL au fost până acum exceptate de la sancţiuni.

Greenpeace estimează că Yamal LNG, principalul exportator de GNL din Rusia, a câştigat în total 40 de miliarde de dolari din exporturile globale între 2022 şi 2024, din care aproximativ 9,5 miliarde de dolari au fost vărsaţi în trezoreria rusă sub formă de venituri fiscale.

Companiile din UE se numără printre clienţii majori ai Yamal LNG din Rusia, cu TotalEnergies (din Franţa) în fruntea listei. Compania de stat chineză CNPC se situează pe locul, fiind urmată de SEFE (din Germania) pe locul al treilea şi Naturgy (din Spania) pe locul patru.

TotalEnergies a contribuit cu aproximativ 2,5 miliarde de dolari la veniturile fiscale ale guvernului rus, SEFE - cu 1,45 miliarde de dolari şi Naturgy - cu 1,25 miliarde de dolari, afirmă Greenpeace.

Franța, Spania, Belgia și Țările de Jos au dat mai mulți bani Rusiei decât pentru sprijinirea Ucrainei

Cu venituri totale din impozitul pe profit de 9,5 miliarde de dolari provenite din exporturile Yamal LNG, Moscova ar putea achiziţiona fie aproximativ 271.000 de drone de luptă Shahed, 2.686 de tancuri de luptă T-90M, fie 9,5 milioane de obuze de artilerie de 152 de milimetri, conform calculelor Greenpeace.

Cantitatea indicată de obuze de artilerie ar corespunde producţiei pe trei ani a Rusiei la ritmul actual: aproximativ 3 milioane de proiectile de artilerie într-un an.

Numărul menţionat de drone în respectivul studiu reprezintă o cantitate de aproximativ 271 de ori mai mare decât cea pe care Rusia a folosit-o împotriva Ucrainei într-o săptămână.

În acelaşi timp, Greenpeace remarcă faptul că principalii importatori de GNL rusesc din UE - Franţa, Spania, Belgia şi Ţările de Jos - au cheltuit mai mult pentru importul de gaze ruseşti decât pentru sprijinirea Ucrainei.

Conform raportului, între 2022 şi iunie 2025, cele patru ţări au importat GNL rusesc în valoare de aproximativ 34,3 miliarde de euro (40,3 miliarde de dolari), oferind în acelaşi timp sprijin Ucrainei în valoare de aproximativ 21,2 miliarde de euro.

Francezii de la TotalEnergies, acționari la compania rusă Yamal LNG

Studiul punctează de asemenea că grupul francez TotalEnergies deţine o participaţie de 20% la Yamal LNG şi o participaţie de 19,4% la compania-mamă, Novatek.

Din 2022, TotalEnergies a încasat dividende în valoare estimată de 5,06 miliarde de dolari de la Yamal LNG şi alte 1,74 miliarde de dolari de la Novatek.

Societăţile energetice europene îşi apără continuarea activităţii lor cu Yamal LNG invocând cererea, precum şi contractele încheiate pe termen lung. Bunăoară, compania germană SEFE este legată de Yamal LNG prin contracte până în 2038.

Această companie era cunoscută anterior sub numele de Gazprom Germania, fiind de fapt o filială a companiei de stat ruse Gazprom. Societatea a fost naţionalizată după declanşarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei în 2022 şi a crizei energetice survenite apoi în Germania.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













