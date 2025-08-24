România, dependentă de gazul din import. Cumpărăm cu peste 50% mai multe hidrocarburi, în timp ce producția internă a scăzut

Stiri Economice
24-08-2025 | 15:48
conducta de gaze

Producţia de gaze naturale utilizabile a României a fost, în primele şase luni din 2025, de 3,731 milioane tone echivalent petrol, asta în timp ce importurile au crescut cu peste 50%.

autor
Adrian Popovici

În perioada ianuarie-iunie din acest an, importurile de gaze naturale au crescut cu 52,6% (plus 439.900 tep) faţă de primul semestru din 2024, până la 1,275 milioane tep, notează Agerpres.

Conform estimărilor Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză (CNSP), producţia de gaze naturale ar urma să crească, până în 2027, cu un ritm mediu anual de 1,7%. Astfel, în ultima Prognoză a echilibrului energetic, pentru 2025 a fost estimată o producţie de gaze naturale de 7,79 milioane tep (plus 1,5%), pentru 2026 una de 7,907 milioane tep (plus 1,5%) şi pentru 2027 o producţie de gaze naturale de 8,176 milioane tep (plus 3,4%).

În ceea ce priveşte importurile, se aşteaptă o tendinţă de reducere, cu un ritm mai pronunţat la orizontul anului 2027 (de minus 6%), în concordanţă cu avansul producţiei, prin intrarea în exploatare a unor noi capacităţi, dar luând în considerare şi o menţinere a tranzitului către pieţe externe.

CNSP estimează, pentru 2025, importuri de gaze naturale de 2,211 milioane tep (-7,6%), pentru 2026 de 2,150 milioane tep (-2,7%) şi pentru 2027 de 2,022 milioane tep (-6%).

Citește și
gaz rusia
Impactul sancţiunilor asupra exporturilor ruseşti: livrările de gaze s-au prăbușit, cărbunele a dispărut aproape complet

Sursa: Agerpres

Etichete: gaze naturale, importuri,

Dată publicare: 24-08-2025 15:48

Articol recomandat de sport.ro
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Citește și...
Compania Moldovagaz, controlată de ruși, va livra gaze în Transnistria chiar dacă i s-a retras licența de furnizare
Stiri externe
Compania Moldovagaz, controlată de ruși, va livra gaze în Transnistria chiar dacă i s-a retras licența de furnizare

Compania Moldovagaz va fi responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene până la 31 martie 2026, a decis luni Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

Impactul sancţiunilor asupra exporturilor ruseşti: livrările de gaze s-au prăbușit, cărbunele a dispărut aproape complet
Stiri externe
Impactul sancţiunilor asupra exporturilor ruseşti: livrările de gaze s-au prăbușit, cărbunele a dispărut aproape complet

De la începutul războiului din Ucraina, sancţiunile occidentale au transformat radical exporturile energetice ale Rusiei: livrările de gaze spre Europa s-au prăbuşit, petrolul a fost redirecţionat către Asia sub plafon de preţ.

Unul dintre cei mai mari furnizori de energie din România anunță că va întârzia emiterea facturilor. Principalele schimbări
Stiri actuale
Unul dintre cei mai mari furnizori de energie din România anunță că va întârzia emiterea facturilor. Principalele schimbări

PPC Energie anunță că facturile aferente consumului de energie electrică și gaze naturale din luna iulie 2025 vor fi emise cu întârziere, ca urmare a actualizării sistemelor informatice pentru a integra majorarea cotei de TVA la 21%.

Recomandări
Surpriză în Ucraina. Pe cine ar alege ucrainenii președinte la următorul scrutin prezidențial. Câștigătorul sondajului
Stiri externe
Surpriză în Ucraina. Pe cine ar alege ucrainenii președinte la următorul scrutin prezidențial. Câștigătorul sondajului

În timp ce Kremlinul își dorește un aliat în fruntea Kievului, un nou sondaj realizat în Ucraina a arătat că președintele Volodimir Zelenski ar obține cel mai mare număr de voturi la următoarele alegeri prezidențiale.

Avertizare ANM emisă pentru 15 județe din România. Pentru ce este prevăzut noul Cod galben. HARTĂ
Stiri actuale
Avertizare ANM emisă pentru 15 județe din România. Pentru ce este prevăzut noul Cod galben. HARTĂ

Cincisprezece judeţe se află duminică sub atenţionare Cod galben de vânt, rafalele putând ajunge în unele zone și la 80 de km/h, anunţă meteorologii.

Marea Britanie fierbe. Manifestații împotriva azilanților și contra manifestații cu bătăi oprite de poliție. Ce se pregătește
Stiri externe
Marea Britanie fierbe. Manifestații împotriva azilanților și contra manifestații cu bătăi oprite de poliție. Ce se pregătește

Mișcările sociale anti-imigrație se întețesc în Marea Britanie, degenerând în unele cazuri în confruntări dure cu poliția. Proteste în fața centrelor de azil sunt peste tot în Anglia.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 24 August 2025

02:20:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12