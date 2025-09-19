UE urmează să dezvăluie cea mai recentă rundă de sancțiuni împotriva Rusiei

Uniunea Europeană este așteptată să prezinte vineri cel mai recent, al 19-lea, pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, despre care președinta CE, Ursula von der Leyen, a declarat că va viza, printre altele, criptomonedele, sectorul bancar și energia.

Potrivit Bloomberg, UE analizează, de asemenea, posibilitatea de a impune sancțiuni companiilor din China și India care ajută Rusia în comerțul cu petrol.

Această măsură vine pe fondul presiunilor tot mai mari exercitate de președintele SUA, Donald Trump, asupra blocului comunitar pentru a accelera planurile de eliminare treptată a petrolului rusesc.

Vorbind alături de premierul britanic Keir Starmer, Trump a declarat joi că este dispus „să facă și alte lucruri” pentru a-i ajuta pe europeni să riposteze în fața Rusiei, dar „nu atunci când oamenii pentru care lupt cumpără petrol din Rusia”.

„Nu se poate face asta, nu este corect față de Statele Unite și nu putem accepta așa ceva”, a spus el.

Rămâne de văzut dacă sancțiunile vor fi anunțate vineri și care vor fi detaliile acestora.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













