Uniunea Europeană vrea să elimine toate achizițiile de gaz rusesc cu un an mai devreme decât era planificat

Stiri externe
23-09-2025 | 15:53
gaz rusia uniunea europeană
Profimedia

Comisia Europeană intenționează să elimine toate achizițiile de gaz natural lichefiat (GNL) din Rusia până în 2026 – cu un an mai devreme decât era planificat – și să înăsprească măsurile împotriva băncilor și canalelor cripto folosite de Moscova.

autor
Vlad Dobrea

Documentul prezintă noile măsuri pe care Uniunea Europeană le-ar putea impune Rusiei în cadrul celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni de la invazia pe scară largă lansată de Vladimir Putin în 2022.

Ținta o reprezintă rețelele financiare ale Rusiei, exporturile energetice și rutele comerciale ocolitoare, în cel mai recent efort european de a seca resursele financiare ale Kremlinului, scrie Politico.

Scopul interdicției asupra GNL rusesc este „de a reduce și mai mult veniturile Rusiei din exporturile de combustibili fosili, de a crește costurile acțiunilor sale ilegale în Ucraina și de a pune presiune maximă pe Rusia pentru a înceta războiul de agresiune împotriva Ucrainei”, se arată în text.

Pachetul, anunțat vineri de președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, vine la doar câteva zile după ce președintele SUA, Donald Trump, a presat din nou Europa să înceteze achizițiile de energie rusească.

Citește și
Adunarea Generală a ONU
O reţea capabilă să paralizeze telecomunicaţiile la Adunarea Generală a ONU din New York a fost dezmembrată

Totuși, măsurile ar putea întâmpina opoziție puternică din partea Ungariei și Slovaciei. Fiecare pachet de sancțiuni necesită aprobarea unanimă a capitalelor UE.

În centrul propunerii se află decizia Comisiei de a renunța la GNL-ul rusesc cu un an mai devreme decât planul inițial, stabilind termenul de sfârșit al anului 2026 pentru contractele pe termen lung, în timp ce pentru contractele pe termen scurt se acordă o perioadă de șase luni după intrarea în vigoare a pachetului.

Nou pachet de sancțiuni

 

UE negociază în prezent un proiect de lege separat care ar pune capăt tuturor importurilor de GNL rusesc până la sfârșitul lui 2027. Noul set de sancțiuni merge mai departe, întrucât nu vizează doar aprovizionarea fizică a blocului, ci și achizițiile.

Pe lângă restricțiile impuse băncilor rusești, blocul european vizează pentru prima dată platformele cripto și intenționează să interzică tranzacțiile în criptomonede, închizând astfel o portiță prin care fondurile erau returnate Rusiei. În același timp, companiile europene nu vor mai putea desfășura afaceri cu porturi din afara UE dacă acestea sunt folosite pentru comerțul cu tehnologie militară, cum ar fi rachetele, sau pentru eludarea plafonului de preț G7 pentru petrol, se precizează în text.

Bruxelles dorește, de asemenea, să limiteze zonele economice speciale din Rusia, care oferă companiilor străine tratamente fiscale preferențiale pentru atragerea investițiilor. Conform propunerii, firmele europene ar avea interdicția de a investi în aceste zone.

Textul preliminar, datat 19 septembrie, interzice și reasigurarea aeronavelor și navelor rusești vechi timp de cinci ani după vânzarea lor.

De asemenea, sunt introduse noi controale la export pentru încă 45 de companii considerate implicate în eludarea sancțiunilor. Printre acestea se află 12 entități chineze, două thailandeze și trei indiene care au sprijinit Rusia în evitarea măsurilor restrictive ale blocului, a declarat un diplomat european sub protecția anonimatului.

Ca gest simbolic, executivul european a propus și interzicerea furnizării de „servicii direct legate de activități turistice în Rusia”, se mai arată în document.

Sursa: Politico

Etichete: Rusia, gaz, uniunea europeana, achizitii,

Dată publicare: 23-09-2025 15:53

Articol recomandat de sport.ro
A apărut la gala Balonul de Aur 2025 și a întors toate privirile
A apărut la gala Balonul de Aur 2025 și a întors toate privirile
Citește și...
O reţea capabilă să paralizeze telecomunicaţiile la Adunarea Generală a ONU din New York a fost dezmembrată
Stiri externe
O reţea capabilă să paralizeze telecomunicaţiile la Adunarea Generală a ONU din New York a fost dezmembrată

O reţea de peste 300 de servere şi 100.000 de cartele SIM capabile să paralizeze telecomunicaţiile din New York a fost destructurată înainte de începerea reuniunii Adunării Generale a ONU, au anunţat marţi autorităţile americane, transmite AFP.

Eurojust: O reţea europeană de fraudă cu criptomonede a fost destructurată. Prejudiciu de 100 de milioane de euro
Stiri externe
Eurojust: O reţea europeană de fraudă cu criptomonede a fost destructurată. Prejudiciu de 100 de milioane de euro

Autorităţile europene au destructurat o reţea de fraudă cu criptomonede, cu peste 100 de victime şi un prejudiciu de cel puţin 100 de milioane de euro, a anunţat Eurojust.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova 2025: tot ce trebuie să știi despre scrutin, partide și mizele politice
Stiri externe
Alegerile parlamentare din Republica Moldova 2025: tot ce trebuie să știi despre scrutin, partide și mizele politice

Alegerile parlamentare din Republica Moldova 2025 sunt programate să aibă loc pe 28 septembrie. Totul despre mizele scrutinului, partidele politice, candidații și importanța scrutinului de peste Prut.

Recomandări
Nicușor Dan s-a întâlnit cu liderii coaliției de guvernare. Plafonarea prețurilor la raft, menținută încă trei luni - surse
Stiri Politice
Nicușor Dan s-a întâlnit cu liderii coaliției de guvernare. Plafonarea prețurilor la raft, menținută încă trei luni - surse

Președintele Nicușor Dan i-a chemat de urgență la Palatul Cotroceni pe liderii coaliției în încercarea de a calma spiritele. În ședință s-a decis menținerea plafonării la alimente pentru încă trei luni, conform unor surse politice.

Doi români, arestați pentru spionaj în Grecia. Au fotografiat cea mai mare o bază navală a marinei elene, lângă Atena
Stiri externe
Doi români, arestați pentru spionaj în Grecia. Au fotografiat cea mai mare o bază navală a marinei elene, lângă Atena

Doi cetățeni români au fost arestați, luni, în Grecia, după ce în telefoanele lor mobile au fost găsite fotografii ale bazei navale din Salamis, aflată lângă capitala elenă.

Eurojust: O reţea europeană de fraudă cu criptomonede a fost destructurată. Prejudiciu de 100 de milioane de euro
Stiri externe
Eurojust: O reţea europeană de fraudă cu criptomonede a fost destructurată. Prejudiciu de 100 de milioane de euro

Autorităţile europene au destructurat o reţea de fraudă cu criptomonede, cu peste 100 de victime şi un prejudiciu de cel puţin 100 de milioane de euro, a anunţat Eurojust.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 23 Septembrie 2025

48:03

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Septembrie 2025

01:44:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
22 Septembrie 2025

01:29:53

Alt Text!
Doctor de bine
Dr. Ionuț Leahu - Ediția 4: Problemele stomatologice pot și trebuie să fie rezolvate și în cazul pacienților cronici

23:06

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28