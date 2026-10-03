Cunoscute în țară pentru melodia „Nu îmi pasă”, lansată în anul 2000, cele două au fost reținute, iar una dintre ele a ajuns în arest preventiv, potrivit autorităților din Miami, pentru mai multe acuzații. Actrițe și cântărețe, gemenele s-au mutat peste ocean în urmă cu 16 ani.

Potrivit site-ului Miami-Dade County din SUA, Mihaela Modorcea, în vârstă de 43 de ani, a fost arestată preventiv pe 29 septembrie pentru violență domestică.

Judecătorii au stabilit și o cauțiune de 2.500 de dolari. Femeia este una dintre gemenele trupei Indiggo.

În urmă cu 26 de ani, surorile Indiggo cucereau publicul din România cu această melodie. Faima le-a dus peste ocean, unde au participat și la show-ul „America's Got Talent”.

În anul 2023, surorile au fost filmate de jurnaliștii de la New York Post, după ce mai mulți părinți le-au reclamat că se comportă ciudat cu copiii într-un parc.

În aprilie 2025, Mihaela a fost reținută pentru că a făcut scandal într-o instituție publică, a amenințat și a lovit o persoană și ar fi încercat să o jefuiască. Apoi, când a fost reținută, s-a legitimat cu un act fals.

Sora ei, Gabriela, ar fi fost și ea cercetată pe 6 aprilie 2025 pentru violență domestică. După o săptămână, polițiștii au reținut-o pentru agresiune fizică și scandal provocat într-un local, iar în momentul reținerii s-a legitimat și ea cu acte false.

Cele două cântărețe nu au putut fi contactate pentru un punct de vedere.