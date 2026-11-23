Duminică, democraţii au obţinut cel de-al 258-lea loc în Camera Reprezentanţilor pentru anul viitor, când Chuck Hubbard, democrat din Carolina de Nord, l-a învins pe adversarul său republican, potrivit Associated Press. Patru circumscripţii rămân încă nedecise în Camera Reprezentanţilor, care are 435 de locuri, potrivit News.ro.

Liderul democraţilor din Camera Reprezentanţilor, Hakeem ⁠Jeffries din New York, care se preconizează că va deveni primul preşedinte de culoare al Camerei, a subliniat această realizare într-o postare pe reţelele sociale.

„Democraţii din Camera Reprezentanţilor tocmai şi-au asigurat cea mai mare majoritate pe care a deţinut-o vreun partid în Congres în acest secol”, a scris el, adăugând: „BOOM”.

Victoria electorală zdrobitoare a democraţilor în Senatul şi Camera Reprezentanţilor din SUA a evidenţiat frustrarea profundă a alegătorilor faţă de modul în care preşedintele Donald Trump a gestionat economia şi de decizia sa de a declanşa un război împotriva Iranului în februarie, ceea ce a dus la o creştere bruscă a preţurilor la benzină. În sondaje, alegătorii şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la costul vieţii şi nemulţumirea faţă de modul în care Trump a abordat această problemă.

Conform datelor Congresului, democraţii au obţinut ultima dată 258 de locuri în 1992 şi 257 în 2008. Majoritatea republicană din Camera Reprezentanţilor a atins maximul de 247 de locuri în cadrul celui de-al 114-lea Congres, între 2015 şi 2017.

Deşi anul viitor democraţii vor avea cea mai mare marjă din Camera Reprezentanţilor pentru oricare dintre cele două partide de la începutul anilor 1990, în unii ani ai secolului al XX-lea s-au înregistrat majorităţi mult mai mari. Democraţii au deţinut 313 sau mai multe locuri pe parcursul unei mari părţi a anilor 1930 şi au depăşit 290 de locuri la mijlocul anilor 1960 şi la sfârşitul anilor 1970. Republicanii au avut cele mai mari majorităţi în Camera Reprezentanţilor în anii 1920, când au deţinut până la 302 locuri.