SUA anunță construcția unor nave de luptă dintr-o nouă clasă, care se numește "Trump": "Vor fi cele mai rapide și mai mari"

Stiri externe
23-12-2025 | 07:32
Donald Trump
Getty

Statele Unite vor construi, în anii următori, cel puțin două nave de război dintr-o nouă clasă, care va purta chiar numele președintelui american - „Trump”.

autor
Paul Dimulescu

Potrivit Axios, anunțul a fost făcut chiar de liderul american la reședința sa din Mar-a-Lago, Florida, în cadrul unui eveniment la care au participat secretarul apărării Pete Hegseth, secretarul de stat Marco Rubio și secretarul Marinei, John Phelan.

Potrivit lui Trump, noile nave vor reprezenta nucleul a ceea ce administrația sa numește „Flota de Aur”, un program ambițios de modernizare accelerată a flotei americane, capabil să asigure dominația navală a Statelor Unite, la nivel global. „Vor fi cele mai rapide, cele mai mari și, de departe, de o sută de ori mai puternice decât orice navă de luptă construită vreodată”, a declarat, în stilu-i caracteristic, Donald Trump.

Navele din clasa „Trump” ar urma să aibă un deplasament cuprins între 30.000 și 40.000 de tone, vor avea dimensiuni considerabile și vor înlocui, treptat, distrugătoarele din clasa Arleigh Burke, considerate depășite.

Conceptul prezentat de președintele american sugerează o navă de tip crucișător, dotată cu sisteme de armament de ultimă generație: lasere cu energie direcționată, tunuri electromagnetice (railguns), muniții hipersonice și capacitatea de a lansa rachete nucleare.

Planul inițial prevede construcția a două nave, cu posibilitatea extinderii programului la 20–25 de unități, în funcție de rezultate și de bugetele aprobate de Congres.

Prima navă, USS Defiant, a fost prezentată sub forma unor randări artistice. Donald Trump a insistat și asupra aspectului estetic: designul noii clase a fost descris de președinte drept „frumos” și „impunător”, în contrast cu navele din flota existentă, pe care le-a criticat deseori ca fiind ruginite și… urâte.

Anunțul vine într-un context geopolitic tensionat, marcat de rivalitatea strategică cu China și de escaladarea tensiunilor cu Venezuela.

În ultimele luni, administrația Trump a consolidat prezența navală americană în Caraibe, unde a un portavion, distrugătoare și trupe de pușcași marini și a ordonat o blocadă navală în largul Venezuelei, pe fondul conflictului deschis cu regimul lui Nicolas Maduro.

Pentru Donald Trump, puterea maritimă este un element esențial al statutului de mare putere. În al doilea mandat, președintele s-a concentrat constant asupra flotei, a înființat un birou special pentru construcții navale și a promis livrarea de nave „foarte repede, foarte curând”.

Proiectul este însă lansat într-un moment delicat pentru marina americană și pentru industria de profil. Mai multe programe majore, inclusiv construția submarinelor nucleare din clasa Columbia, înregistrează întârzieri semnificative, iar sectorul construcțiilor navale funcționează într-o stare permanentă de criză, potrivit rapoartelor oficiale.

Pentru Donald Trump, proiectul care îi poartă numele este expresia directă a doctrinei sale de „pace prin forță” și a ambiției de a repoziționa Statele Unite ca lider militar incontestabil pe mările lumii.

Sursa: Axios

Etichete: SUA, donald trump, navă,

Dată publicare: 23-12-2025 07:21

