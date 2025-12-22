Reuters: Taxele vamale americane au afectat comerţul global anul acesta. Incertitudinile ar putea persista în 2026

Revenirea lui Donald Trump la Casa Albă în 2025 a declanșat măsuri vamale masive, ridicând taxele de import la niveluri record și afectând piețele globale, transmite Reuters.

Politicile comerciale americane, şi reacţia globală la acestea, vor rămâne în prim-plan în 2026, dar dificultăţile se vor accentua, probabil. Deciziile lui Trump, menite să redreseze industria SUA, au majorat rata tarifară medie la aproape 17%, de la mai puţin de 3% la finalul lui 2024, conform Yale Budget Lab, iar acum taxele vamale generează venituri de aproximativ 30 miliarde de dolari pe lună pentru Trezoreria Statelor Unite.

Partenerii comerciali s-au grăbit să negocieze taxe vamale mai scăzute

Partenerii comerciali s-au grăbit să negocieze taxe vamale mai scăzute, deseori în schimbul unor investiţii de miliarde de dolari în Statele Unite. Noi acorduri comerciale au fost încheiate cu marii parteneri comerciali, inclusiv Uniunea Europeană, Marea Britanie, Elveţia, Japonia, Coreea de Sud, Vietnam şi alţii, dar un acord final cu China rămâne pe lista celor nerezolvate, în pofida rundelor multiple de negocieri şi a întâlnirii dintre Trump şi liderul chinez Xi Jinping.

Acordul încheiat în iulie de UE, care prevede taxe vamale americane de 15% la exporturile blocului comunitar, şi un angajament vag privind investiţiile în Statele Unite, a fost intens criticat. De atunci, economiile şi exportatorii din blocul comunitar au făcut faţă în mare măsură taxelor vamale, datorită numeroaselor excepţii şi a capacităţii de a găsi pieţe în alte regiuni.

Banca franceză Societe Generale a estimat impactul direct total direct al taxelor vamale la doar 0,37% din PIB-ul regiunii.

Economia SUA a înregistrat un declin modest

Economia SUA a înregistrat un declin modest în primul trimestru din 2025, pe fondul majorării importurilor înainte ca taxele vamale să intre în vigoare, dar s-a redresat şi continuă să crească datorită investiţiilor masive în inteligenţa artificială (AI) şi a cheltuielilor de consum.

Deşi rata inflaţiei în SUA rămâne la un nivel destul de ridicat, parţial din cauza taxelor vamale, economiştii şi oficialii se aşteaptă la atenuarea efectelor pe termen mediu.

O curte federală de apel din Washington a decis la sfârşitul lunii august că o mare parte a taxelor vamale impuse de Donald Trump de la începutul mandatului său sunt ilegale, menţinându-le în vigoare până când Curtea Supremă se va pronunţa.

Cea mai mare necunoscută în 2026 o reprezintă decizia Curţii Supreme

Cea mai mare necunoscută în 2026 o reprezintă decizia Curţii Supreme, aşteptată la începutul anului viitor.

În cazul Europei, este important ce se va întâmpla cu relaţia sa comercială cu China, ani de zile o destinaţie importantă pentru exportatorii din blocul comunitar. Deprecierea yuanului şi creşterea graduală a lanţului valoric pentru firmele din China au ajutat exportatorii din această ţară. Între timp, firmele din Europa nu reuşesc să se extindă pe piaţa internă chineză, afectată de încetinirea economiei. Una din întrebările cheie pentru 2026 va fi dacă Europa va folosi în cele din urmă taxele vamale sau alte măsuri pentru a rezolva ceea ce unii oficiali numesc "dezechilibrele" din relaţiile comerciale China-UE.

