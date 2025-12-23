Donald Trump nu vrea să renunțe la Groenlanda. Președintele a numit un emisar pentru ”integrarea” insulei în SUA

Președintele american Donald Trump insistă asupra preluării Groenlandei. Cel puțin asta e concluzia, după ce l-a desemnat pe guvernatorul statului Louisiana, Jeff Landry, drept trimis special pentru teritoriul arctic.

Decizia a declanșat un nou conflict diplomatic cu Danemarca. Ministerul de Externe de la Copenhaga a reacționat prompt prin convocarea ambasadorului Statelor Unite și a calificat inițiativa drept „inacceptabilă”, notează Foreign Policy.

Numirea lui Jeff Landry într-un post mai degrabă onorific a fost anunțată de Donald Trump pe platforma Truth Social, unde președintele american a susținut, printre altele, că Groenlanda este „esențială pentru securitatea națională a Statelor Unite și a aliaților”.

Landry, considerat un fidel al liderului de la Casa Albă, a mers mai departe și a declarat public că obiectivul său este „integrarea Groenlandei în SUA”, afirmație care n-a făcut decât să pună și mai multe paie pe foc în relația cu autoritățile daneze și groenlandeze.

Ministrul danez de Externe, Lars Løkke Rasmussen, a criticat dur numirea trimisului special, subliniind că aceasta a fost făcută fără consultări și că „Groenlanda nu este de vânzare”.

La rândul său, premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a transmis că desemnarea lui Jeff Landry „nu schimbă nimic pe teren” și că „viitorul insulei aparține groenlandezilor”.

Gestul vine pe fondul unei presiuni constante exercitate de Washington în ultimele luni. Oficiali americani de rang înalt, între care și vicepreședintele JD Vance, au vizitat insula, iar presa daneză a relatat anterior că americanii ar fi încercat posibile acțiuni de influență pe insulă, menite să slăbească relația dintre Groenlanda și Danemarca.

În paralel, administrația Trump a luat și măsuri economice care au afectat interesele daneze în Statele Unite, inclusiv suspendarea unor proiecte eoliene offshore.

Groenlanda este un teritoriu semiautonom al Danemarcei, cu resurse naturale importante și o poziție strategică majoră în regiunea arctică.

Donald Trump și-a manifestat interesul pentru insulă încă din primul său mandat. Nu s-a sfiit să declare că SUA „au nevoie” de insulă și a afirmat în repetate rânduri că nu exclude folosirea presiunilor economice sau chiar a opțiunilor militare.

Statele Unite deja au o bază în Groenlanda, iar Copenhaga s-a declarat gata să extindă cooperarea militară cu Washingtonul, numai că americanii nu par interesați de opțiunile prezentate până acum de partea daneză.

