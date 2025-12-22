Statele Unite a intensificat presiunea asupra Venezuelei: petroliere interceptate și amenințări privind schimbarea regimului

22-12-2025 | 13:50
venezuela

Administrația Donald Trump intensifică presiunea asupra Caracasului. Paza de Coastă a Statelor Unite urmărește în apele din largul Venezuelei un petrolier aflat sub sancțiuni internaționale.

Angajații au încercat să urce la bordul navei, însă aceasta nu s-a oprit. Un alt tanc petrolier a fost interceptat și capturat sâmbătă.

Statele Unite urmăresc o navă aflată în apele internaționale din apropierea Venezuelei, după ce au încercat să o intercepteze, au declarat oficiali americani. Petrolierul se îndrepta spre Venezuela pentru a încărca țiței și este sub sancțiuni americane, din cauza legăturilor cu Iranul. Ar fi a treia navă confiscată de americani, în ultimele 2 săptămâni.

La Washington, apropiații lui Trump vorbesc tot mai des despre eliminarea lui Maduro de la putere.

Lindsey Graham, senator republican: „Capul rețelei din curtea noastră este Maduro și Venezuela. Ei otrăvesc America. Sunt aliați cu Hezbollah. Iranul a promis chiar ieri că le va veni în ajutor. De aceea îl felicit pe președintele Trump pentru încercarea de a doborî acest stat narco-terorist din Venezuela, condus de Maduro”.

Nu toți republicanii susțin, însă, o intervenție armată asupra Venezuelei.

Senator James Lankford, Oklahoma: „Am văzut ce s-a întâmplat când a fost înlăturată conducerea din Libia: statul s-a prăbușit și este, în acest moment, un stat eșuat”.

Iar democrații spun că administrația Trump trebuie să ceară girul Congresului înainte să declanșeze o operațiune militară în Venezuela.

Senator democrat Tim Kaine, Virginia: „Aceste interceptări de nave au fost inițial justificate prin lupta împotriva traficului de droguri, dar apoi președintele a grațiat unii dintre cei mai mari traficanți de droguri condamnați vreodată de instanțele din Statele Unite. Ce se întâmplă? Apoi, Susie Wiles, șefa de cabinet, spune că este vorba despre schimbarea regimului. Despre asta este vorba. Iar apoi președintele Trump le spune vouă și altora că este vorba despre petrol: «Ne-au luat petrolul și vrem petrolul nostru înapoi». Până la urmă, despre ce este vorba? Totul este foarte confuz”.

În acest timp, în Venezuela, oamenii simpli au de suferit din cauza blocadei americane.

Andreia, pasager venezuelean: „În prezent locuiesc în Montreal, Canada, pentru studii. Sunt acum în Barbados pentru că încerc să ajung în Venezuela, să-mi vizitez familia. Dar ca să ajungem în Venezuela, trebuie să facem foarte multe escale”.

Pe de altă parte, aprovizionarea cu petrol și prețurile nu au înregistrat creșteri semnificative, în ciuda înăspririi blocadei petroliere impuse de Statele Unite.

Raul Fuente, locuitor local: „Deocamdată, prețul este destul de stabil, fără fluctuații majore. Statele Unite încearcă să controleze piața, dar nu reușesc. De aceea, încearcă să facă acest lucru prin mijloace indirecte. În opinia mea, toate acestea sunt provocări. Sper ca situația să nu escaladeze”.

În ultimele luni, Pentagonul a detașat trupe și arme americane substanțiale în Marea Caraibelor, inclusiv un imens portavion, șapte nave de război și un submarin nuclear.

