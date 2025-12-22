Moment stânjenitor pentru Nicki Minaj. Vedeta a făcut o eroare gravă în timp ce îi lăuda pe Donald Trump și JD Vance

În timp ce vorbea cu Erika Kirk, CEO-ul organizației și văduva fondatorului Charlie Kirk, asasinat în septembrie, Nicki Minaj l-a numit pe vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance.- .. asasin.

Momentul stânjenitor a apărut chiar în timp ce Nicki Minaj îl lăuda pe Donald Trump și pe JD Vance, și îi considera modele pentru tineri.

Gafa a fost imediat sesizată de public, însă Erika Kirk a intervenit cu tact și umor, spunând că "uneori cuvintele sunt doar cuvinte".



