Moment stânjenitor pentru Nicki Minaj. Vedeta a făcut o eroare gravă în timp ce îi lăuda pe Donald Trump și JD Vance

22-12-2025 | 13:56
Nicki Minaj

  Gafă uriașă a cântăreței Nicki Minaj, invitată-surpriză la o conferința a organizației conservatoare Turning Point USA.

În timp ce vorbea cu Erika Kirk, CEO-ul organizației și văduva fondatorului Charlie Kirk, asasinat în septembrie, Nicki Minaj l-a numit pe vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance.- .. asasin.

Momentul stânjenitor a apărut chiar în timp ce Nicki Minaj îl lăuda pe Donald Trump și pe JD Vance, și îi considera modele pentru tineri.

Gafa a fost imediat sesizată de public, însă Erika Kirk a intervenit cu tact și umor, spunând că "uneori cuvintele sunt doar cuvinte".

Etichete: donald trump, lauda, nicki minaj, jd vance,

Dată publicare: 22-12-2025 13:56

