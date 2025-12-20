Preşedintele brazilian Lula da Silva avertizează că o intervenţie militară a SUA în Venezuela ar fi „o catastrofă umanitară”

20-12-2025 | 18:36
Lula da Silva
AFP

Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a atenţionat sâmbătă că o intervenţie armată a SUA în Venezuela ar fi o catastrofă umanitară, relatează AFP, Reuters şi dpa.

autor
Ioana Andreescu

Totodată, el a îndemnat UE să dea dovadă de "curaj" în ce priveşte semnarea acordului de liber schimb cu Mercosur.

"La patru decenii după războiul din Malvine, continentul sud-american este bântuit din nou de prezenţa militară a unei puteri străine", a declarat Lula la deschiderea summitului Mercosur, la Foz do Iguacu (sudul Braziliei).

"O intervenţie armată în Venezuela ar fi o catastrofă umanitară pentru emisfera (sudică) şi un precedent periculos pentru lume", a insistat el, după ce într-un interviu acordat NBC difuzat vineri preşedintele american Donald Trump nu a exclus posibilitatea unui război împotriva Venezuelei, pe al cărei lider, Nicolas Maduro, îl acuză că se află la conducerea unui cartel al drogurilor.

Acuzații privind intervenția militară și tensiuni regionale

Washingtonul a desfăşurat din vară o importantă prezenţă militară în Caraibe şi a lansat o serie de atacuri vizând nave despre care se crede că sunt implicate în traficul de droguri în Caraibe şi Pacific. Cel puţin 104 persoane au fost ucise în aceste atacuri de la începutul acestor operaţiuni, fără ca guvernul SUA să furnizeze vreodată vreo dovadă că navele vizate au fost implicate efectiv în vreun trafic.

Luiz Inacio Lula da Silva
Un general brazilian confirmă planul de asasinare a lui Lula. Bolsonaro, judecat pentru tentativă de lovitură de stat

Pe de altă parte, preşedintele brazilian a cerut sâmbătă Uniunii Europene să dea dovadă de "curaj", după amânarea semnării acordului de liber schimb cu Mercosur.

"Fără voinţă politică şi curaj din partea liderilor, nu va fi posibil să se încheie negocierile care se prelungesc de 26 de ani", a declarat Lula.

Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay sperau iniţial să parafeze tratatul sâmbătă, la fel şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi majoritatea ţărilor UE, dar semnarea a fost amânată din cauza furiei din partea fermierilor europeni, în special din Franţa şi Italia.

"Am avut ocazia să transmitem un mesaj important lumii în apărarea multilateralismului şi să ne consolidăm poziţia strategică într-un context global din ce în ce mai competitiv. Dar, din păcate, Europa nu s-a hotărât încă", a deplâns Lula.

"Ieri am primit o scrisoare de la preşedinţii Comisiei Europene şi Consiliului European, în care amândoi şi-au exprimat speranţa că acordul va fi aprobat în ianuarie", a adăugat el.

Acordul UE-Mercosur ar permite europenilor să exporte mai multe vehicule, utilaje, vinuri şi băuturi spirtoase în America de Sud şi, în schimb, ar facilita intrarea în Europa a cărnii, zahărului, orezului, mierii şi soiei din America de Sud, ceea ce îngrijorează sectoarele implicate.

Un fost prinț apare într-o fotografie controversată în dosarele Epstein. Documentele publicate stârnesc reacții dure

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA, brazilia, Luiz Inacio Lula da Silva,

Dată publicare: 20-12-2025 18:36

Preşedinţii Lula şi Trump, discuție telefonică „prietenoasă". Ce i-a cerut liderul Braziliei omologului său american
Preşedinţii Lula şi Trump, discuție telefonică „prietenoasă”. Ce i-a cerut liderul Brazilei omologului său american

Președintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, și liderul american Donald Trump au convenit să se întâlnească în curând, după o discuție video amicală care ar putea marca o relansare a relațiilor bilaterale, potrivit Reuters.

Un general brazilian confirmă planul de asasinare a lui Lula. Bolsonaro, judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Un general brazilian confirmă planul de asasinare a lui Lula. Bolsonaro, judecat pentru tentativă de lovitură de stat

Un general în retragere, fost colaborator al lui Jair Bolsonaro, a confirmat existenţa unui plan care prevedea asasinarea actualului preşedinte brazilian, Luiz Inácio Lula da Silva, în contextul tentativei de lovitură de stat din ianuarie 2023.

„Nu vrem un împărat"
„Nu vrem un împărat". Reacția categorică a Braziliei după ultimul anunț făcut de Trump

Președintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a dat luni o replică fermă la amenințările cu tarife vamale ale președintelui american Donald Trump, declarând că statele BRICS refuză dominația unei singure puteri mondiale.

Rusia a pus capăt acordului militar încheiat cu România în 1994
Rusia a pus capăt acordului militar încheiat cu România în 1994

Federația Rusă a pus capăt acordurile militare bilaterale încheiate în anii 90 cu 11 țări, printre care și cel încheiat cu România în martie 1994. Au fost, de asemenea, reziliate acordurile parafate cu state precum Germania, Marea Britanie și Polonia.

 

Anunțul președintelui Nicușor Dan despre scandalul din justiție: "Am primit de la magistrați sute de pagini"
Anunțul președintelui Nicușor Dan despre scandalul din justiție: ”Am primit de la magistrați sute de pagini”

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat, sâmbătă, că a primit de la magistrați sute de pagini de materiale ”relevante” despre problemele din justiție.  

Un fost prinț apare într-o fotografie controversată în dosarele Epstein. Documentele publicate stârnesc reacții dure
Un fost prinț apare într-o fotografie controversată în dosarele Epstein. Documentele publicate stârnesc reacții dure

Andrew Mountbatten-Windsor pare să fie surprins într-o fotografie întins peste picioarele a cinci persoane, cu capul aproape de poala unei femei, în cel mai recent set de documente publicate în legătură cu pedofilul Jeffrey Epstein.

