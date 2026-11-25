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Noile tarife comerciale aplicate importurilor vor lovi mulți dintre cei mai importanți parteneri comerciali ai Americii, vizând direct China, Uniunea Europeană și alte 12 jurisdicții, arată BBC.

Măsura vine în urma unei investigații ample a Casei Albe privind practicile comerciale ale altor state. Această nouă ofensivă tarifară a fost declanșată după ce taxele vamale anterioare, supranumite „Liberation Day” (Ziua Eliberării), au fost declarate ilegale la Curtea Supremă.

Investigațiile, desfășurate în baza „Secțiunii 301”, au analizat comportamentul și politicile guvernelor străine pentru a stabili dacă acestea afectează în mod inechitabil întreprinderile, angajații și consumatorii americani. Pe lista statelor și regiunilor vizate de aceste anchete se află: China, Uniunea Europeană, Singapore, Elveția, Indonezia, Malaysia, Cambodgia, Thailanda, Coreea, Vietnam, Taiwan, Bangladesh, Japonia și India.

Președintele Trump a amenințat sau a impus în mod repetat astfel de taxe vamale pe parcursul celui de-al doilea mandat al său. Argumentul principal al administrației de la Washington este că această politică va stimula industria producătoare din Statele Unite și va duce la crearea de noi locuri de muncă pe plan intern.

Cu toate acestea, vocile avizate din domeniul economic trag un semnal de alarmă. Economiștii avertizează că taxele pe importuri au un efect de bumerang: ele pot alimenta inflația, pot duce la creșterea prețurilor pentru consumatori și pot frâna semnificativ comerțul la nivel global.