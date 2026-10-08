Joi dimineață un adolescent de 15 ani a intrat în fosta lui școală din estul țării și a înjunghiat trei adulți înainte să fie oprit de una dintre victime - chiar directorul instituției. O femeie de serviciu în vârstă de 37 de ani a fost ucisă.

Un incident similar a avut loc ieri într-o altă zonă din Polonia.

Autoritățile au confirmat că un băiat de 15 ani a intrat într-o școală din estul Poloniei și a rănit trei membri ai personalului.

Unul dintre răniți este directorul școlii, care a reușit să-l imobilizeze pe agresor şi să-l predea poliţiei. Femeia de serviciu a şcolii a murit la spital din cauza rănilor.

Un incident similat a avut loc şi miercuri în nordul țării. Un licean de 19 ani de la o școală de arte și meserii a înjunghiat nouă oameni, inclusiv profesori și elevi ai școlii.

Atacatorul a încercat să fugă, dar a fost prins de polițiști și arestat.

Tomasz Zerański, purtător de cuvânt al poliției: ”Șapte persoane au fost rănite în interiorul școlii, alte două într-un parc, la zeci de metri școală. Iar atacatorul și-a provocat singur răni în momentul arestării”.

Poliția a anunțat că atacatorul avea în rucsac un dispozitiv exploziv improvizat.