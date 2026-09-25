Documentul explică regulile de bază pentru identificarea unui loc sigur, accesarea adăposturilor și reacția în cazul unei explozii sau al unei alerte.

Potrivit Ukrainska Pravda, care citează TVP Info, instrucțiunile vor fi publicate pe site-urile guvernamentale și transmise autorităților locale prin intermediul voievodatelor. Broșurile vor fi distribuite și în cadrul evenimentelor organizate prin programul guvernamental pentru protecție și apărare civilă, precum și în timpul exercițiilor naționale și regionale de răspuns.

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