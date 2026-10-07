Faptele s-au produs „în proximitatea și în incinta” liceului profesional nr.4 din Ostroleka, oraș cu 50.000 de locuitori situat la 120 km nord de Varșovia, transmit AFP și Reuters, conform Agerpres.

Poliția a publicat pe X o fotografie cu un bărbat prins de polițiști, așezat culcat cu fața în jos într-o zonă de pădure.

Primarul orașului a confirmat atacul și rănirea mai multor persoane, iar potrivit procurorului local Elzbieta Lukasiewicz, victimele sunt elevi și profesori.

”Conform informațiilor de care dispun, opt persoane au fost rănite”, a indicat ea.

Serviciul de pompieri a precizat pentru agenția PAP că răniții sunt trei adulți și cinci adolescenți.

„Se pare că băiatul a intrat în școală și a atacat elevi și profesori cu un obiect periculos”, a declarat procurorul la postul de știri TVN24.

Primarul orașului a confirmat atacul și rănirea mai multor persoane.

„Cea mai importantă informație este că situația a fost adusă sub control”, a declarat primarul Pawel Niewiadomski.

Postul privat RMF FM a relatat că două persoane au suferit răni grave. Potrivit parchetului local, agresorul a ajuns în grija serviciilor de urgență după ce s-a „automutilat”, după săvârșirea atacului.