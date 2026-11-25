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Potrivit Agerpres, care citează AFP, cotidianul Haaretz şi postul de televiziune Canalul 12 afirmă că judecătorii au chemat-o pe procuroarea generală Gali Baharav-Miara pentru a o sfătui să retragă acuzaţiile în dosarul principal, 'Cazul 4000', în care Netanyahu este acuzat că a acordat favoruri guvernamentale unei companii importante, în schimbul unei acoperiri media favorabile.

Potrivit aceloraşi surse, judecătorii au ridicat, de asemenea, îndoieli cu privire la încadrarea juridică a acuzaţiilor într-un al doilea caz, legat de presupuse eforturi de a negocia o acoperire media pozitivă.

De asemenea, magistraţii au recomandat ca acuzarea să ajungă la un acord într-un al treilea caz, privind cadourile de lux pe care Netanyahu le-ar fi primit.