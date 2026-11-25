Răsturnare de situație. Judecătorii recomandă retragerea acuzaţiilor împotriva lui Benjamin Netanyahu
Judecători israelieni au recomandat miercuri retragerea acuzaţiilor de corupţie împotriva Benjamin Netanyahu, potrivit presei din Israel, care notează că este un impuls major pentru apărarea premierului israelian, care este judecat în trei dosare.
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Potrivit Agerpres, care citează AFP, cotidianul Haaretz şi postul de televiziune Canalul 12 afirmă că judecătorii au chemat-o pe procuroarea generală Gali Baharav-Miara pentru a o sfătui să retragă acuzaţiile în dosarul principal, 'Cazul 4000', în care Netanyahu este acuzat că a acordat favoruri guvernamentale unei companii importante, în schimbul unei acoperiri media favorabile.
Potrivit aceloraşi surse, judecătorii au ridicat, de asemenea, îndoieli cu privire la încadrarea juridică a acuzaţiilor într-un al doilea caz, legat de presupuse eforturi de a negocia o acoperire media pozitivă.
De asemenea, magistraţii au recomandat ca acuzarea să ajungă la un acord într-un al treilea caz, privind cadourile de lux pe care Netanyahu le-ar fi primit.
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