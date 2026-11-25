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„Profetul islamului a fost un campion în lupta împotriva violenței asupra femeilor. El s-a opus discriminării și a redat femeilor demnitatea”, a scris Pezeshkian, potrivit Times of Israel.

„Înflorirea femeilor este o sursă de mândrie pentru Iranul islamic, iar astăzi toate legile și măsurile trebuie, de asemenea, să fie orientate către garantarea drepturilor, siguranței și dezvoltării femeilor și bărbaților din Iranul islamic”, a adăugat președintele.

Cântăreața a fost pedepsită pentru un concert publicat pe internet

Parastoo Ahmadi, în vârstă de 29 de ani, a fost condamnată în luna iunie la 74 de lovituri de bici, alături de patru muzicieni și patru membri ai echipei sale, în urma unui concert filmat și publicat online în decembrie 2024.

Înregistrarea o prezenta pe cântăreață interpretând melodii melancolice și emoționante în fața unui public absent. Artista se afla pe o scenă slab luminată, decorată doar cu un covor persan de mari dimensiuni, în curtea unui complex tradițional de tip caravanserai.

Pedeapsa a fost pusă în aplicare luni, potrivit avocatului cântăreței, Mostafa Nili.

„Sentința de 74 de lovituri de bici pronunțată împotriva lui Parastoo Ahmadi și a patru membri ai echipei de producție din spatele videoclipului concertului său a fost executată astăzi (luni)”, a declarat avocatul, citat de agenția de presă ISNA.

Tot mai multe femei renunță la purtarea vălului

În Iran, un număr tot mai mare de femei apar în public fără hijab, în special după protestele izbucnite în urma morții Mahsei Amini, în septembrie 2022.

Tânăra murise în custodia autorităților, după ce fusese arestată pentru presupusa încălcare a regulilor vestimentare privind purtarea vălului islamic.

Moartea sa a declanșat un val de manifestații în țară, iar respectarea codului vestimentar impus femeilor a rămas un subiect de tensiune în societatea iraniană.