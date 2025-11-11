Situație de criză în Bulgaria. Țara mai are rezerve de benzină pentru o lună, pe fondul sancțiunilor SUA împotriva Lukoil

11-11-2025 | 16:14
Lukoil Bulgaria
Shutterstock

Bulgaria mai are rezerve de benzină pentru o lună, în timp ce se pregătește pentru intrarea în vigoare a sancțiunilor SUA împotriva companiei ruse Lukoil, care deține cea mai mare rafinărie de petrol din țară.

autor
Lorena Mihăilă

 Assen Assenov, președintele Agenției de Stat „Rezerve de Stat și Stocuri de Război” a spus că țara are și rezerve pentru peste 50 de zile de motorină, potrivit presei locale.

În același timp, el a menționat că rezervele obligatorii de 90 de zile ale țării sunt umplute în proporție de aproximativ 98%, aproximativ jumătate din aceste cantități fiind fizic localizate în Bulgaria, la bazele agenției și în diverse depozite. Restul este stocat în străinătate, în țări precum Italia, Olanda, Ungaria, Slovacia, Grecia și România.

El a subliniat că, dacă este necesar, combustibilul din aceste stocuri străine poate fi transportat în Bulgaria în termen de șapte până la 45 de zile.

Lukoil furnizează aproape 80% din rezervele private

Lukoil furnizează în prezent aproximativ 80% din rezervele private, iar Assenov a dat asigurări că statul va garanta întotdeauna o aprovizionare suficientă cu combustibil, indiferent de performanțele sectorului privat. Există contracte cu companii de control al mărfurilor pentru a monitoriza atât cantitatea, cât și calitatea combustibililor stocați, fiind efectuate inspecții lunare.

În ceea ce privește producția, rafinăria din Burgas va continua să funcționeze. Chiar dacă producția acesteia va scădea, există planuri de urgență pentru prelucrarea țițeiului în benzină și motorină. Assenov a clarificat că, combustibilul stocat în rezerva de stat nu necesită prelucrare suplimentară înainte de utilizare.

Scenariile în caz de criză

Assenov a subliniat că, în cazul unei crize, stocurile interne de combustibil vor fi eliberate mai întâi, iar aprovizionarea din străinătate va fi utilizată numai dacă este necesar. El a reafirmat că au fost luate toate măsurile necesare pentru a garanta disponibilitatea neîntreruptă.

În ciuda rezervelor sigure, prețurile combustibililor la benzinării au crescut. În urma sancțiunilor SUA împotriva Lukoil, benzina a crescut cu aproximativ patru stotinki (doi cenți) pe litru, iar motorina a crescut cu până la 10 stotinki (aproape cinci cenți).

În acest context, comisia pentru energie din Bulgaria a aprobat în a doua lectură o propunere care prevede că orice vânzare a activelor bulgare ale Lukoil să fie aprobată de Consiliul de Miniștri și să primească avizul pozitiv al Agenției de Stat pentru Securitate Națională.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Bulgaria, sanctiuni, lukoil,

Dată publicare: 11-11-2025 16:14

