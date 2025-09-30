Noul proces pentru înscrierea în programul Rabla. Anul acesta beneficiarii au trebuit să depună singuri cererile

Programul Rabla a început cu dreptul, dar numai pentru mașinile cu motorizare termică. În doar 13 minute s-au epuizat toți banii puși la dispoziția celor care vor vehiculele pe benzină, ori hibride.

Cererea pentru electrice se menține scăzută, deși bugetul alocat este de 120 de milioane de lei.

Doar în primul sfert de oră, în jur de 9.200 de persoane fizice s-au înscris în program. Peste 7.000 vor finanțare ca să își ia mașini cu propulsie termică.

Bugetul pentru mașinile cu motorizare clasică s-a epuizat extrem de rapid: în doar 13 minute. Prima cerere a fost trimisă într-un minut și 20 de secunde. Practic, în timpul în care mulți dintre cei interesați de abia se apucau să completeze formularul, bugetul era deja epuizat.

Alexandra Gheruș, dealer auto: „La fel ca anul trecut, cea mai mare cerere a fost pentru rabla clasic, pentru automobilele mild hibrid și full hibrid. Am avut și clienți care au prins aceste fonduri, dar marea majoritate a clienților nu a reușit să depună cererea în timp util, astfel că avem foarte mulți clienți care nu au prins fonduri”.

Dacă în cazul mașinilor pe benzină a fost bătaie, pentru electrice și plug în hibrid cererea rămâne scăzută. Doar 2.000 de persoane au aplicat în primul sfert de oră.

A fost pentru prima dată când cei interesați să își schimbe mașina s-au înscris singuri în platforma pusă la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu. Până acum, dealerii erau cei care depuneau dosarele.

Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu: „Este o cerere inteligentă, care se descarcă, se completează și apoi se reîncarcă înapoi, urmând după două coduri captcha, adică cu siguranță acei boți sau acele platforme care au încercat să înscrie sau să inducă lumea în eroare, să-i înscrie mai repede, nu au reușit”.

Administrația fondului pentru mediu a pus anul acesta la dispoziția celor interesați de Programul Rabla 200 de milioane de lei.

