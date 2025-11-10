Sancțiunile SUA tensionează situația rafinăriilor Lukoil din Europa de Est. România ezită între derogare și naționalizare

Situația rafinăriilor controlate de Lukoil în Europa de Est devine tot mai tensionată pe fondul sancțiunilor impuse de Statele Unite companiilor rusești.

În România, autoritățile nu au anunțat o decizie oficială, însă jurnaliștii de la Politico au aflat că țara noastră are în plan să ceară o amânare în timp ce naționalizarea este considerată o ultimă opțiune.

Deși Lukoil nu are o cotă majoritară pe piața românească, sancțiunile asupra rafinăriei de aici pot provoca perturbări pe piața combustibililor.

România, unde compania Lukoil are rafinăria Petrotel, nu a luat încă o decizie oficială. Totuși, Bucureștiul ia în considerare posibilitatea de a solicita o prelungire a derogării de la sancțiuni, în timp ce își pregătește propriul răspuns. Naționalizarea este văzută ca o "ultimă opțiune", scriu jurnaliștii de la Politico. Aceștia citează sub protecția anonimatului un înalt funcționar al statului român.

Informația vine după ce Gunvor Group, companie elvețiană de comerț cu energie, cu sediul în Cipru, a anunțat că își retrage oferta de cumpărare a activelor internaționale deținute de Lukoil după ce oficialii americani au declarat că nu vor aproba acordul.

Asta înseamnă că responsabilii de la București trebuie să caute o altă soluție, însă experții în energie consideră că obținerea unei amânări a sancțiunilor pentru România ar fi totuși dificilă.

Niciun cumpărător nu e ușor de găsit, în condițiile în care tehnologia de la Petrotel este veche și ar fi nevoie de investiții mari.

Consilierul prezidenţial pe probleme economice Radu Burnete spune că rafinăria de la Ploieşti operată de Lukoil este oricum oprită pentru revizie, iar carburantul pe care îl asigura aceasta este acoperit din importuri.

În scenariul în care activitatea rafinăriei s-ar opri definitiv, ar putea urma perturbări ale prețurilor din piață. Conform ultimelor date oficiale din 2024, compania avea în jur de 20% din producția totală la nivel național.

Otilia Nuțu, expert energie Expert Forum: „Cred că aici am putea învăța de la ce au făcut cei din Germania și cred că o variantă foarte bună pentru toate activele este să fie un fel de administrare temporară de stat în care toate încasările sunt puse în niște conturi care sunt inaccesibile proprietarului rus”.

Există însă și varianta naționalizării, conform jurnaliștilor Politico, însă pentru moment autoritățile române nu au luat nicio decizie. Cei din Ministerul Energiei transmit că au mai multe variante de lucru.

Pe de altă parte, reprezentanții Lukoil România nu au răspuns solicitării Știrilor PRO TV de a formula un punct de vedere.

Otilia Nuțu, expert energie Expert Forum: „Trebuie să vezi care este valoarea rafinăriei pentru că mergea în pierdere mulți ani”.

În plus, Lukoil se confruntă cu procese penale cu prejudicii estimate la sute de milioane de euro, iar statul urmărește recuperarea integrală a acestor sume.

Situația este și mai gravă în Bulgaria și în Republica Moldova, dependente de rafinăriile aflate sub control rusesc. Autoritățile bulgare au aprobat în Parlament numirea unui administrator special de stat care va supraveghea operațiunile Lukoil din Burgas. Compania are o pondere critică asigurând aproximativ 80% din necesarul intern.

În schimb, responsabilii de peste Prut au anunțat că au înaintat o ofertă oficială de preluare a infrastructurii companiei.

Pe de altă parte, Victor Orban, premierul Ungariei, a mers la Washington - ca să negocieze direct cu președintele Donald Trump.

Viktor Orban, prim-ministrul Ungariei: „Am solicitat ca două conducte să fie exceptate de la toate sancțiunile. Am convenit asupra acestui lucru, iar președintele a decis că sancțiunile nu se vor aplica”.

Până pe 21 noiembrie 2025, companiile și statele pot ajusta relațiile cu Lukoil și Rosneft, înainte ca sancțiunile americane să blocheze tranzacțiile cu aceste companii.

