CNN: Rusia are probleme mari cu pompele de benzină, din cauza Ucrainei. Exporturile de combustibil, interzise tot anul

Stiri Economice
29-09-2025 | 11:25
benzinarie, Rusia, combustibil
Shutterstock

Rusia interzice exporturile de combustibil până la sfârșitul anului, deoarece pompele de benzină din întreaga țară și din zonele aflate sub ocupația sa se golesc din ce în ce mai mult, din cauza atacurilor cu drone ale Ucrainei.

autor
Cristian Matei

Kievul a intensificat pentru prima dată atacurile cu drone asupra rafinăriilor Rusiei, stațiilor de pompare și trenurilor de combustibil rusești, în încercarea de a perturba lanțurile de aprovizionare cu combustibil în timpul verii, când cererea este tradițional ridicată, deoarece oamenii conduc mai mult în perioada vacanțelor.

Deși oficialii ruși au dat inițial vina pe „motive logistice” pentru penuria de combustibil și au promis că benzina și motorina vor începe să curgă din nou, penuria s-a agravat în ultimele săptămâni, notează CNN.

Forțele aeriene ucrainene au transmis că au lovit mai multe site-uri de producție de combustibil și stații de pompare rusești în ultimele zile, inclusiv o rafinărie importantă de petrol din Bashkortostan, în sudul Rusiei, operată de Gazprom.

Interdicția privind exporturile este cea mai recentă încercare a Kremlinului de a face față penuriei. Moscova a interzis mai întâi unele exporturi de benzină în martie, apoi a extins interdicția la toți producătorii importanți în iulie.

Citește și
atac drone rafinarie
O mare rafinărie din Rusia funcționează la 50% din capacitate după un atac cu drone. O alta a fost complet oprită

Joi, viceprim-ministrul rus Alexander Novak a anunțat că embargoul va fi prelungit din nou, de data aceasta până la sfârșitul anului, și că vor fi interzise și unele exporturi de motorină.

Potrivit agenției de știri rusești TASS, care este controlată de Kremlin, Novak a recunoscut că există „într-adevăr o ușoară penurie de produse petroliere”, dar a afirmat că aceasta „este acoperită de rezervele acumulate”.

Rusia se numără printre cei mai mari producători mondiali de motorină, iar exporturile sale reprezintă o sursă importantă de venituri pentru guvern.

Ziarul pro-Kremlin Izvestia a scris că benzinăriile din mai multe regiuni au început să raționalizeze benzina și motorina, permițând fiecărui client să cumpere doar o cantitate limitată.

Crimeea se luptă

Situația pare să fie cea mai gravă în Crimeea, peninsula din sudul Ucrainei, pe care Rusia a anexat-o ilegal în 2014.

Kommersant, un important canal de știri de afaceri privat din Rusia, a transmis miercuri că aproximativ jumătate din pompele din Crimeea sunt acum scoase din funcțiune din cauza penuriei.

Situația este atât de gravă încât guvernatorul Crimeei ocupate, impus de Rusia, a recunoscut motivul real al penuriei, dând vina pe „reducerea producției” rafinăriilor de petrol rusești, fără a menționa însă adevăratul motiv al acesteia – războiul pe care Rusia îl poartă împotriva Ucrainei.

Videoclipurile și imaginile distribuite pe rețelele de socializare arată cozi lungi de mașini care așteaptă la puținele benzinării care mai au stocuri.

Popularul canal Telegram care distribuie știri de pe teren, Crimean Wind, a transmis miercuri că Sevastopol, cel mai mare oraș din Crimeea, a rămas complet fără benzină și că, atunci când două cisterne au sosit la o pompă din oraș, s-a format aproape imediat o coadă imensă de mașini. În câteva ore, cisternele s-au golit.

Conform sursei citate, benzina se vinde acum cu aproximativ o treime mai scump decât luna trecută.

„Nu există încă cozi pentru fân, iar prețurile pentru cai și măgari sunt stabile”, a adăugat sursa citată în mod sarcastic.

Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: 4 morți și peste 70 de răniți. Zelenski acuză Moscova de „terorism deliberat”

Sursa: CNN

Etichete: Rusia, combustibil, benzina,

Dată publicare: 29-09-2025 11:08

Articol recomandat de sport.ro
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
Citește și...
Una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, atacată cu drone
Stiri externe
Una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, atacată cu drone

O rafinărie aparţinând companiei petroliere Bashneft a luat foc în republica rusă Başchiria, pe râul Volga, în urma unui atac cu drone, au anunţat sâmbătă oficiali citaţi de AFP, Reuters şi dpa.

O mare rafinărie din Rusia funcționează la 50% din capacitate după un atac cu drone. O alta a fost complet oprită
Stiri externe
O mare rafinărie din Rusia funcționează la 50% din capacitate după un atac cu drone. O alta a fost complet oprită

Rafinăria din Ryazan, operată de gigantul rus Rosneft, şi-a redus la jumătate capacitatea de procesare a ţiţeiului, începând cu 2 august, în urma unui atac cu drone atribuit Ucrainei, au declarat trei surse din industrie.

Ucraina anunță că a lovit instalații petroliere și un aerodrom militar din Rusia, inclusiv o rafinărie importantă
Stiri externe
Ucraina anunță că a lovit instalații petroliere și un aerodrom militar din Rusia, inclusiv o rafinărie importantă

Armata ucraineană a anunțat, sâmbătă, că a lovit instalații petroliere din Rusia, inclusiv o rafinărie importantă, un aerodrom militar pentru drone și o fabrică de electronice.

Recomandări
Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025 – LIVE TEXT. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”
Stiri externe
Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025 – LIVE TEXT. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”

Rezultate alegeri Moldova 2025 - Procesul de centralizare a rezultatelor alegerilor parlamentare din Republica Moldova a început după închiderea secțiilor de votare la ora 21:00. 

Presa internațională, despre rezultatul alegerilor din R. Moldova: Pro-europenii câștigă un scrutin crucial
Stiri externe
Presa internațională, despre rezultatul alegerilor din R. Moldova: Pro-europenii câștigă un scrutin crucial

Pro-europenii au câștigat alegerile parlamentare cruciale pentru Republica Moldova, care se străduie să rămână în afara controlului Rusiei, comentează luni presa internațională.

Ratele la bancă se măresc semnificativ de la 1 octombrie. Care sunt soluțiile pentru a mai ușura povara IRCC
iBani
Ratele la bancă se măresc semnificativ de la 1 octombrie. Care sunt soluțiile pentru a mai ușura povara IRCC

Cresc din nou ratele de la 1 octombrie. Indicele IRCC urcă la un nivel record, de peste 6 la sută, astfel că cei care au credit cu dobândă variabilă vor plăti mai mult.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 Septembrie 2025

30:13

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Fără adăpost

42:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 17

43:18

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 19

21:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28