CNN: Rusia are probleme mari cu pompele de benzină, din cauza Ucrainei. Exporturile de combustibil, interzise tot anul

Rusia interzice exporturile de combustibil până la sfârșitul anului, deoarece pompele de benzină din întreaga țară și din zonele aflate sub ocupația sa se golesc din ce în ce mai mult, din cauza atacurilor cu drone ale Ucrainei.

Kievul a intensificat pentru prima dată atacurile cu drone asupra rafinăriilor Rusiei, stațiilor de pompare și trenurilor de combustibil rusești, în încercarea de a perturba lanțurile de aprovizionare cu combustibil în timpul verii, când cererea este tradițional ridicată, deoarece oamenii conduc mai mult în perioada vacanțelor.

Deși oficialii ruși au dat inițial vina pe „motive logistice” pentru penuria de combustibil și au promis că benzina și motorina vor începe să curgă din nou, penuria s-a agravat în ultimele săptămâni, notează CNN.

Forțele aeriene ucrainene au transmis că au lovit mai multe site-uri de producție de combustibil și stații de pompare rusești în ultimele zile, inclusiv o rafinărie importantă de petrol din Bashkortostan, în sudul Rusiei, operată de Gazprom.

Interdicția privind exporturile este cea mai recentă încercare a Kremlinului de a face față penuriei. Moscova a interzis mai întâi unele exporturi de benzină în martie, apoi a extins interdicția la toți producătorii importanți în iulie.

Joi, viceprim-ministrul rus Alexander Novak a anunțat că embargoul va fi prelungit din nou, de data aceasta până la sfârșitul anului, și că vor fi interzise și unele exporturi de motorină.

Potrivit agenției de știri rusești TASS, care este controlată de Kremlin, Novak a recunoscut că există „într-adevăr o ușoară penurie de produse petroliere”, dar a afirmat că aceasta „este acoperită de rezervele acumulate”.

Rusia se numără printre cei mai mari producători mondiali de motorină, iar exporturile sale reprezintă o sursă importantă de venituri pentru guvern.

Ziarul pro-Kremlin Izvestia a scris că benzinăriile din mai multe regiuni au început să raționalizeze benzina și motorina, permițând fiecărui client să cumpere doar o cantitate limitată.

Crimeea se luptă

Situația pare să fie cea mai gravă în Crimeea, peninsula din sudul Ucrainei, pe care Rusia a anexat-o ilegal în 2014.

Kommersant, un important canal de știri de afaceri privat din Rusia, a transmis miercuri că aproximativ jumătate din pompele din Crimeea sunt acum scoase din funcțiune din cauza penuriei.

Situația este atât de gravă încât guvernatorul Crimeei ocupate, impus de Rusia, a recunoscut motivul real al penuriei, dând vina pe „reducerea producției” rafinăriilor de petrol rusești, fără a menționa însă adevăratul motiv al acesteia – războiul pe care Rusia îl poartă împotriva Ucrainei.

Videoclipurile și imaginile distribuite pe rețelele de socializare arată cozi lungi de mașini care așteaptă la puținele benzinării care mai au stocuri.

Popularul canal Telegram care distribuie știri de pe teren, Crimean Wind, a transmis miercuri că Sevastopol, cel mai mare oraș din Crimeea, a rămas complet fără benzină și că, atunci când două cisterne au sosit la o pompă din oraș, s-a format aproape imediat o coadă imensă de mașini. În câteva ore, cisternele s-au golit.

Conform sursei citate, benzina se vinde acum cu aproximativ o treime mai scump decât luna trecută.

„Nu există încă cozi pentru fân, iar prețurile pentru cai și măgari sunt stabile”, a adăugat sursa citată în mod sarcastic.

