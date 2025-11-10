Bulgaria a trimis armata să apere obiectivele Lukoil din țară. Alerte în toată Europa

Stiri externe
10-11-2025 | 10:18
lukoil bulgaria
Shutterstock

Bulgaria a trimis armata să apere obiectivele Lukoil din țară, pe fondul unor incidente de securitate înregistrate în mai multe state din Uniunea Europeană, după ce SUA au impus sancțiuni companiei ruse. Lukoil are o prezență puternică și în România.

autor
Cristian Anton

Guvernul bulgar a înăsprit măsurile de securitate în jurul instalațiilor strategice ale Lukoil din întreaga țară, în urma deciziei Statelor Unite de a impune sancțiuni companiei energetice ruse și a unei serii de incidente la sediile sale din mai multe state europene, scrie Novinite.

Lukoil deține o pondere critică în economia Bulgariei, unde asigură 80% din necesarul de carburanți al țării. Rafinăria sa de la Burgas este una dintre cele mai mari din Europa, iar anunțul companiei ruse privind vânzarea, în urma sancțiunilor SUA, a determinat Sofia să-și exprime imediat interesul pentru preluarea obiectivului.

Spre comparație, Lukoil nu are o pondere atât de importantă și în România, unde manifestă totuși o prezență masivă. Rafinăria Petrotel din Ploiești, deținută de Lukoil, asigură circa 20% din necesarul României de carburanți. În plus, a doua cea mai mare companie petrolieră a Rusiei are un lanț de 320 de benzinării în toată țara. 

Afacerile Lukoil din România s-au prăbușit neașteptat în ultimii 2 ani. În 2023, Lukoil România a raportat un profit net de 353 de milioane de lei, cu 50% mai mare decât cel înregistrat cu un an înainte. În 2024, însă, compania trece abrupt la pierderi de peste 145 milioane lei, la afaceri totale de 11 miliarde lei.

Citește și
benzinarie, lukoil
POLITICO: România vrea să ceară o derogare pentru a amâna sancțiunile SUA în cazul Lukoil. Închiderea ar afecta Moldova

Obiectivele Lukoil din Bulgaria, păzite de armată. Sistem anti-drone la rafinăria din Burgas

Lukoil vrea să vândă întreaga sa afacere din România, dar este greu de crezut că va putea găsi vreun cumpărător, dat fiind specificul local al activelor deținute. Nu este exclus ca, într-un anumit scenariu, rafinăria Petrotel să fie cumpărată chiar de către statul român. În orice caz, România se poate opune vânzării Lukoil, dacă există dubii asupra potențialului viitor proprietar.  

Între timp, România ar urma să ceară SUA o derogare de la sancțiunile aplicate companiilor energetice rusești pentru a-și proteja interesele în cazul Lukoil.

Pe de altă parte, nu există niciun fel de informații cu privire la incidente de securitate la obiectivele Lukoil din România. La doi pași de noi, însă, în Bulgaria, se pare că amenințările sunt extrem de serioase.  

Consiliul de Miniștri a confirmat că Ministerul de Interne, Agenția de Stat pentru Securitate Națională (SANS) și Ministerul Apărării au întreprins împreună o serie de acțiuni preventive pentru a securiza sediile Lukoil din Bulgaria pe uscat, pe apă și pe aer.

Conform declarației guvernului, sunt în curs de desfășurare inspecții pentru a asigura respectarea planurilor de securitate stabilite la Lukoil Neftochim Burgas AD și Lukoil-Bulgaria EOOD. SANS efectuează, de asemenea, un audit separat legat de implementarea Legii privind protecția informațiilor clasificate și a reglementărilor aferente.

Ministerul de Interne a organizat măsuri pentru menținerea ordinii publice și prevenirea activităților criminale în jurul instalațiilor, în timp ce Ministerul Apărării a desfășurat un sistem anti-drone în regiunea Burgas pentru a consolida protecția spațiului aerian.

Bulgaria vrea să aducă Lukoil sub controlul statului

Unități de Poliție Militară au fost plasate în așteptare pentru a asista forțele Ministerului de Interne, dacă este necesar, asigurând protecția coordonată a infrastructurii critice. Întărirea securității vine pe fondul unei vigilențe sporite la alte locații Lukoil din Europa și al raportărilor privind incidente de securitate sporite care implică rafinării.

Guvernul a confirmat că se efectuează verificări sporite asupra tuturor vehiculelor care intră în incinta Lukoil, inclusiv verificarea pentru potențiale dispozitive explozive. Prezența forțelor de securitate la fața locului include echipe din cadrul Jandarmeriei, al Direcției Generale de Combatere a Terorismului și al ofițerilor SANS care inspectează secțiuni ale zonelor de producție.

Măsurile fac parte din eforturile mai ample ale Bulgariei de a garanta integritatea activelor industriale critice. Acestea urmează unei decizii luate săptămâna trecută de Adunarea Națională de a restricționa temporar exportul și furnizarea de produse petroliere către alte state membre ale UE.

De asemenea, parlamentarii au aprobat recent modificări legislative care permit numirea unui manager special cu autoritate asupra operațiunilor Lukoil din Bulgaria, asigurând controlul statului și continuitatea în sector în perioada de tranziție.

Explozie la rafinăria Lukoil din Ploiești. Un bărbat a fost rănit

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Bulgaria, armata, securitate, rafinarie, incidente, paza,

Dată publicare: 10-11-2025 10:18

Articol recomandat de sport.ro
Cu un cablu de telefon în nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: „Eram înglodat în datorii”
Cu un cablu de telefon în nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: „Eram înglodat în datorii”
Citește și...
Consilierul prezidențial Radu Burnete: România se poate opune vânzării Lukoil din țara noastră
Stiri Sociale
Consilierul prezidențial Radu Burnete: România se poate opune vânzării Lukoil din țara noastră

Statul român are drept de veto, deci se poate opune vânzării companiei Lukoil din România, a declarat consilierul prezidențial Radu Burnete.

POLITICO: România vrea să ceară o derogare pentru a amâna sancțiunile SUA în cazul Lukoil. Închiderea ar afecta Moldova
Stiri externe
POLITICO: România vrea să ceară o derogare pentru a amâna sancțiunile SUA în cazul Lukoil. Închiderea ar afecta Moldova

Decizia SUA de a sancţiona Lukoil şi Rosneft a creat haos în mai multe ţări europene, care încearcă să evite blocarea aprovizionării cu combustibil.

 

Bulgaria vrea să preia controlul rafinăriei Lukoil și să o vândă pentru a evita sancțiunile SUA
Stiri actuale
Bulgaria vrea să preia controlul rafinăriei Lukoil și să o vândă pentru a evita sancțiunile SUA

Bulgaria pregătește modificări legislative care îi vor permite să preia controlul asupra rafinăriei Lukoil din Burgas, aflată sub sancţiuni şi să o vândă unui nou proprietar pentru a proteja uzina de sancţiunile SUA, scrie presa locală.

Radu Miruță, despre sancțiunile SUA împotriva Lukoil: „Statul trebuie să se asigure că nu rămânem cu o pagubă”
Stiri Economice
Radu Miruță, despre sancțiunile SUA împotriva Lukoil: „Statul trebuie să se asigure că nu rămânem cu o pagubă”

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat luni, despre sancţiunile americane aplicate companiei Lukoil că sunt preocupaţi să vedem ce se întâmplă cu zona de producţie care există pe teritoriul României. 

Lukoil își vinde activele internaționale, inclusiv pe cele din România, unei firme create de unul dintre oligarhii lui Putin
Stiri externe
Lukoil își vinde activele internaționale, inclusiv pe cele din România, unei firme create de unul dintre oligarhii lui Putin

Lukoil, gigantul energetic rusesc, își vinde activele internaționale către o firmă elvețiană fondată de către Gennady Timchenko, unul din oligarhii lui Vladimir Putin. Compania are o prezență semnificativă și pe piața din România.

Recomandări
Reacția furibundă a lui Trump după ce directorul BBC şi şefa serviciului de ştiri au demisionat, fiind acuzați de „fake news”
Stiri externe
Reacția furibundă a lui Trump după ce directorul BBC şi şefa serviciului de ştiri au demisionat, fiind acuzați de „fake news”

Președintele american Donald Trump a criticat „jurnaliști corupți” după scandalul din Marea Britanie, în care directorul BBC și directoarea știrilor urmează să demisioneze, ca urmare a unui montaj contestat într-un documentar cu declarații ale lui Trump.

Stare de alertă prelungită în Harghita pentru încă 30 de zile, în urma dezastrului de la Praid. Ce măsuri rămân în vigoare
Stiri actuale
Stare de alertă prelungită în Harghita pentru încă 30 de zile, în urma dezastrului de la Praid. Ce măsuri rămân în vigoare

Comitetul Local pentru Situații de Urgență din Praid a decis prelungirea stării de alertă pentru încă 30 de zile, începând cu 10 noiembrie, ca urmare a inundațiilor produse de pârâul Corund în zona Salinei Praid.

Gesturi simple care îți pot reduce facturile la jumătate. Un frigider necurățat poate consuma și de două ori mai mult
iBani
Gesturi simple care îți pot reduce facturile la jumătate. Un frigider necurățat poate consuma și de două ori mai mult

După liberalizarea prețurilor din vară, facturile la electricitate s-au dublat pentru cei mai mulți consumatori. Pe de altă parte, deși preţul gazului este încă plafonat, odată cu venirea sezonului rece, consumul crește în mai toate locuințele.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Noiembrie 2025

30:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 23

41:37

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 24

21:39

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28