Bulgaria a trimis armata să apere obiectivele Lukoil din țară. Alerte în toată Europa

Bulgaria a trimis armata să apere obiectivele Lukoil din țară, pe fondul unor incidente de securitate înregistrate în mai multe state din Uniunea Europeană, după ce SUA au impus sancțiuni companiei ruse. Lukoil are o prezență puternică și în România.

Guvernul bulgar a înăsprit măsurile de securitate în jurul instalațiilor strategice ale Lukoil din întreaga țară, în urma deciziei Statelor Unite de a impune sancțiuni companiei energetice ruse și a unei serii de incidente la sediile sale din mai multe state europene, scrie Novinite.

Lukoil deține o pondere critică în economia Bulgariei, unde asigură 80% din necesarul de carburanți al țării. Rafinăria sa de la Burgas este una dintre cele mai mari din Europa, iar anunțul companiei ruse privind vânzarea, în urma sancțiunilor SUA, a determinat Sofia să-și exprime imediat interesul pentru preluarea obiectivului.

Spre comparație, Lukoil nu are o pondere atât de importantă și în România, unde manifestă totuși o prezență masivă. Rafinăria Petrotel din Ploiești, deținută de Lukoil, asigură circa 20% din necesarul României de carburanți. În plus, a doua cea mai mare companie petrolieră a Rusiei are un lanț de 320 de benzinării în toată țara.

Afacerile Lukoil din România s-au prăbușit neașteptat în ultimii 2 ani. În 2023, Lukoil România a raportat un profit net de 353 de milioane de lei, cu 50% mai mare decât cel înregistrat cu un an înainte. În 2024, însă, compania trece abrupt la pierderi de peste 145 milioane lei, la afaceri totale de 11 miliarde lei.

Obiectivele Lukoil din Bulgaria, păzite de armată. Sistem anti-drone la rafinăria din Burgas

Lukoil vrea să vândă întreaga sa afacere din România, dar este greu de crezut că va putea găsi vreun cumpărător, dat fiind specificul local al activelor deținute. Nu este exclus ca, într-un anumit scenariu, rafinăria Petrotel să fie cumpărată chiar de către statul român. În orice caz, România se poate opune vânzării Lukoil, dacă există dubii asupra potențialului viitor proprietar.

Între timp, România ar urma să ceară SUA o derogare de la sancțiunile aplicate companiilor energetice rusești pentru a-și proteja interesele în cazul Lukoil.

Pe de altă parte, nu există niciun fel de informații cu privire la incidente de securitate la obiectivele Lukoil din România. La doi pași de noi, însă, în Bulgaria, se pare că amenințările sunt extrem de serioase.

Consiliul de Miniștri a confirmat că Ministerul de Interne, Agenția de Stat pentru Securitate Națională (SANS) și Ministerul Apărării au întreprins împreună o serie de acțiuni preventive pentru a securiza sediile Lukoil din Bulgaria pe uscat, pe apă și pe aer.

Conform declarației guvernului, sunt în curs de desfășurare inspecții pentru a asigura respectarea planurilor de securitate stabilite la Lukoil Neftochim Burgas AD și Lukoil-Bulgaria EOOD. SANS efectuează, de asemenea, un audit separat legat de implementarea Legii privind protecția informațiilor clasificate și a reglementărilor aferente.

Ministerul de Interne a organizat măsuri pentru menținerea ordinii publice și prevenirea activităților criminale în jurul instalațiilor, în timp ce Ministerul Apărării a desfășurat un sistem anti-drone în regiunea Burgas pentru a consolida protecția spațiului aerian.

Bulgaria vrea să aducă Lukoil sub controlul statului

Unități de Poliție Militară au fost plasate în așteptare pentru a asista forțele Ministerului de Interne, dacă este necesar, asigurând protecția coordonată a infrastructurii critice. Întărirea securității vine pe fondul unei vigilențe sporite la alte locații Lukoil din Europa și al raportărilor privind incidente de securitate sporite care implică rafinării.

Guvernul a confirmat că se efectuează verificări sporite asupra tuturor vehiculelor care intră în incinta Lukoil, inclusiv verificarea pentru potențiale dispozitive explozive. Prezența forțelor de securitate la fața locului include echipe din cadrul Jandarmeriei, al Direcției Generale de Combatere a Terorismului și al ofițerilor SANS care inspectează secțiuni ale zonelor de producție.

Măsurile fac parte din eforturile mai ample ale Bulgariei de a garanta integritatea activelor industriale critice. Acestea urmează unei decizii luate săptămâna trecută de Adunarea Națională de a restricționa temporar exportul și furnizarea de produse petroliere către alte state membre ale UE.

De asemenea, parlamentarii au aprobat recent modificări legislative care permit numirea unui manager special cu autoritate asupra operațiunilor Lukoil din Bulgaria, asigurând controlul statului și continuitatea în sector în perioada de tranziție.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













