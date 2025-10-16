Mitul mașinilor „eco”: Hibridele plug-in poluează aproape la fel de mult ca cele pe benzină | Raport

Vehiculele hibride electrice plug-in (PHEV) emit de aproape cinci ori mai multe gaze cu efect de seră decât indică cifrele oficiale, potrivit unui nou raport, citat de The Guardian.

Aceste mașini, care pot funcționa atât pe bază de baterii electrice, cât și cu motoare pe combustie, au fost promovate de producătorii auto europeni ca o soluție care permite parcurgerea unor distanțe lungi – spre deosebire de mașinile complet electrice – reducând totodată emisiile.

Însă datele arată că PHEV-urile emit doar cu 19% mai puțin CO2 decât mașinile pe benzină sau motorină, potrivit unei analize realizate joi de organizația non-profit Transport and Environment. În testele de laborator, acestea erau considerate cu 75% mai puțin poluante.

Cercetătorii au analizat date din contoarele de consum de combustibil ale 800.000 de mașini înregistrate în Europa între 2021 și 2023. Ei au descoperit că emisiile reale de dioxid de carbon din 2023 au fost de 4,9 ori mai mari decât cele raportate în testele standardizate, o creștere de la 3,5 ori în 2021.

„Emisiile reale cresc, în timp ce emisiile oficiale scad”, a declarat Sofía Navas Gohlke, cercetător la Transport and Environment și coautoare a raportului. „Aceasta este prăpastia care se adâncește și reprezintă o problemă reală. Ca urmare, PHEV-urile poluează aproape la fel de mult ca mașinile pe benzină.”

Diferența se datorează în mare parte supraestimării „factorului de utilitate” – raportul dintre kilometrii parcurși în mod electric și totalul distanțelor parcurse. Cercetătorii au constatat că doar 27% din kilometri au fost făcuți în mod electric, deși estimările oficiale presupuneau 84%.

Comisia Europeană a anunțat două corecții ale acestui raport, care vor reduce diferența, dar nu o vor elimina complet.

Chiar și atunci când mașinile au fost conduse în mod electric, nivelurile de poluare au fost mai mari decât cele estimate oficial. Potrivit analizei, motoarele electrice nu sunt suficient de puternice pentru a funcționa singure, iar motoarele pe combustie ard combustibili fosili pentru aproape o treime din distanțele parcurse „în mod electric”.

Patrick Plötz, șeful departamentului de economie a energiei de la Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research, care nu a participat la studiu, a spus că raportul este „o contribuție extrem de utilă”, mai ales după ani în care industria auto a susținut că nu există suficiente date pentru a evalua corect emisiile reale.

„Rezultatele demonstrează, dincolo de orice îndoială, că diferența dintre consumul oficial și cel real de combustibil și emisiile de CO2 ale PHEV-urilor este mult, mult mai mare decât în cazul mașinilor pe benzină sau motorină”, a spus Plötz. „Orice modificare de politică privind PHEV-urile trebuie făcută cu cea mai mare precauție și pe baza acestor date.”

Vehiculele hibride au revenit în centrul dezbaterilor politice, în condițiile în care producătorii auto fac presiuni asupra Uniunii Europene pentru a relaxa țintele de reducere a emisiilor de CO2.

Interdicția privind vânzarea mașinilor noi cu motoare pe combustie din 2035 este intens contestată de industria auto și de statele membre cu economii puternic dependente de acest sector.

„Nu trebuie să existe o reducere drastică în 2035”, a declarat cancelarul german Friedrich Merz după o întâlnire cu liderii industriei auto, promițând că va face „tot ce-i stă în putere” pentru a obține asta. Alți politicieni germani au sugerat că hibridele plug-in ar putea fi o opțiune de compromis introdusă în legislație.

