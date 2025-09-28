Filmul accidentului aviatic de la Iaşi. Medicii i-au amputat ambele picioare pilotului. „Toată benzina a curs pe el”

Pilotul unui avion ultraușor din Iași este în stare critică, după ce aparatul pe care îl conducea s-a prăbușit sâmbătă pe terenul unei unități militare.

Victima este un bărbat de 53 de ani, consilier local. Medicii au fost nevoiți să-i amputeze ambele picioare. Accidentul aviatic a avut loc la scurt timp după decolare, iar la impact aparatul a luat foc.

Avionul de mici dimensiuni, model Ikarus, decolase de pe Aerodromul Iași și s-a prăbușit la scurt timp, de la 150 de metri înălțime, în curtea unei unități militare. La bord se aflau pilotul Marian Jan Chiriță, arhitect și consilier local AUR, de 53 de ani, și prietenul lui, un polițist de la investigații fraude economice, de 52 de ani. Aparatul de zbor a luat foc după impact, iar pilotul a suferit arsuri grave.

Marius Ostaficiuc, prietenul pilotului: „S-au rupt tuburile de alimentare cu benzină și toată benzina a început să curgă pe dumnealui. Picioarele i-au rămas în interiorul avionului, într-o baie de foc.”

Prof. Dr. Diana Cimpoeșu, medic șef UPU SMURD Iași: „Pilotul este în stare critică, având arsuri pe aproximativ 50% din suprafață corporală. Arsuri severe, care au determinat stare de șoc.”

Medicii au fost nevoiți să-i amputeze ambele picioare ca să-i salveze viața consilierului local. Copilotul a scăpat aproape nevătămat. Apropiații pilotului susțin că acesta avea 8 ani experiență la manșă, cu peste 2.000 de ore de zbor, iar avionul era cumpărat recent la mâna a doua.

Marius Ostaficiuc, prietenul pilotului: „Săptămânal făcea zboruri când nu te așteptai și te invita la o oră de zbor împreună cu această achiziție pe care și-o dorea de foarte mult timp.”

Ancheta accidentului aviatic a fost preluată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași. Aparatul de zbor avea permisiunea de a se ridica de la sol, spun anchetatorii.

